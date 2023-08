IKKE FORBEREDT PÅ REGNET: Gårdagens styrtregn kom overraskende på meteorologene. Dette bildet er fra slutten av juli i sommer.

– I går ble det skikkelig bomvarsel

Mens værvarslet på yr.no var tørt – høljet det ned i Oslo. Nå innrømmer meteorologene bom.

– I går ble det skikkelig bomvarsel i Oslo, skriver de på X/Twitter.

– Bygevær generelt er veldig vanskelig å varsle. Det er et lokalt fenomen, og i tillegg kan det oppstå raskt. Da er det vanskelig for modellene å forutse at det kommer en byge. Og hvis den kommer, er det vanskelig å se hvor den treffer, sier statsmeteorolog Dina Stabell til VG.

Hun forteller at hun selv har snakket med innbyggere rett nord for Oslo, som ikke så noe som helst til bygene i går.

– Det kan være litt hodebry. Særlig med sommerbygene, siden de kan være kraftige. Og så er det litt flaks eller uflaks hvor de treffer. Denne gangen traff det midt i Oslo, så da er det mange som blir påvirket, sier hun.

Mellom klokken 17.00 og 18.00 i går ble det målt 13 mm nedbør på Blindern i Oslo. Stabell forteller at for at meteorologene skal sende ut et gult farevarsel på styrtregn må det være minst 20 mm nedbør på en time.

– I og med at det er i Oslo kan det bli mer konsekvenser, i asfalterte områder er det ikke like mange steder regnet kan gjøre av seg, sier hun.

– Hva er konsekvensene når dere bommer?

– Det kommer an på. Men det handler om at folk og beredskapsaktørene ikke får forberedt seg på været, sier hun.

Stabell opplyser at gårsdagens styrtregn er en type ettermiddagsbyger som er vanligst på sommeren. Den oppstår når det er mye vanndamp i lufta og varmluft.

– Det blir det stigende luftmasser med fuktighet. Når den kommer opp i atmosfæren blir luften kaldere. Kald luft holder på mindre fuktighet enn varmluft kan. Det faller det som regn, sier hun.