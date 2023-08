Datteren Anita, kona Randi og barnebarnet Marthe deltok på byrådets møte i helse- og omsorgsutvalg.

Familien til Rodny Kaastad ber kommunen ta grep

OSLO RÅDHUS (VG) Torsdag var saken til Rodny Kaastad tema under møtet i helse- og omsorgskomiteen i byrådet.

I løpet av et drøyt år har Rodny Kaastad (84) blitt stelt av minst 61 forskjellige ansatte.

Han er innlagt på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Familien hans er fortvilet og tør ikke la han være alene på sykehjemmet.

De forteller at det har vært mange feil og at de ikke stoler på at han blir fulgt godt nok opp.

Rodnys historie har fått flere til å reagere, og var blant temaene i partilederdebatten på NRK.

Randi Øiehaug Kaastad sammen med mannen hennes Rodny Kaastad.

– Flere hundre meldinger

Rodnys familie er glad for at saken har fått mye oppmerksomhet.

– Det har vært noen rare dager, sier datteren Anita Cathrine Øiehaug som tiden etter at VG skrev om faren.

VG møter henne, kona Randi Øiehaug Kaastad og barnebarnet Marthe Maria Øiehaug Aronsen utenfor Oslo rådhus.

Torsdag var farens historie blant temaene under byrådets møte i Helse- og sosialutvalget.

– Jeg har fått flere hundre meldinger fra folk som forteller at de står i det samme, sier Anita.

Snart er det 50 år siden Randi og Rodny giftet seg på Oslo rådhus.

Familien opplever ikke at situasjonen for Rodny har blitt bedre etter at saken kom på trykk i VG, og vil at kommunen tar grep.

– Vi vil vite hva de skal gjøre for at det blir bedre for pappa, de andre beboerne og de som jobber der, sier Anita.

Blant annet ønsker familien seg bedre grunnbemanning på sykehjem, og at de som skal pleie de eldre kan bli bedre kjent med beboerne og deres behov.

Datteren Anita Cathrine Øiehaug sammen med faren Rodny Kaastad.

Krever at byrådet tar grep

Høyre, Venstre, Frp og KrF har bedt byrådet om å redegjøre for eldreomsorgen i Oslo.

Under møtet måtte helsebyråd Marthe Scharning Lund (Ap) svare.

På spørsmål fra utvalgsmedlem Hassan Nawaz (H) om byråden på vegne av kommunen vil beklage til familien, svarer byråden følgende:

– Jeg har lest saken og jeg er selvsagt lei meg for at familien ikke opplever at han har fått god nok behandling. Jeg blir berørt av historien til Rodny og håper vi får til et bedre samarbeid på sykehjemmet og at vi kan gi alle våre beboere et tilfredsstillende tilbud, sier Scharning Lund.

Hun forteller at hun ble kjent med saken om Rodny da VG tok kontakt.

Helsebyråden sier hun har vært i kontakt med sykehjemsetaten og sykehjemmet, som opplyser at de har fulgt opp Rodny.

Sykehjemmet har tilbudt han å bytte avdeling eller å bytte sykehjem, sier hun.

