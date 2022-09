I HASTEMØTE: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er bekymret for konsekvensene av lærerstreiken. Fredag ettermiddag innkalte hun partene til møte på kort varsel.

Kunnskapsministeren har kalt inn til møte om lærerstreiken

Partene i lærerstreiken sitter nå i et møte med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Møtet begynte kl. 14 i Kunnskapsdepartementet, bekrefter departementet overfor VG. Det var Aftenposten som først meldte om det som kan være en utvikling i lærerstreiken.

– Vi jobber alle sammen for å komme til en løsning i denne konflikten, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, til VG på vei inn i møtet.

Flere har tatt til orde for at regjeringen må gripe inn i streiken med tvungen lønnsnemnd. Det vil i så fall skje etter en innstilling fra Brennas Kunnskapsdepartement, mens det er arbeidsminister Marte Mjøs Persen som må fatte det formelle vedtaket.

Persen deltar ikke i møtet, får VG opplyst av politisk rådgiver Kristoffer Hansen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Tvungen lønnsnemnd kan skje dersom det er fare for liv og helse, eller om det er andre tungtveiende samfunnsmessige årsaker til at en streik bør avsluttes.

Uro og bekymring

Møtet skjer få dager etter at flere statsforvalterne har rapportert til departementet om konsekvensene av streiken. Tidligere fredag skrev VG at Statsforvalteren i Vestland har fått meldinger om uro og bekymring.

– Det er en uro i sektoren og blant foreldre og elever. Det er bekymring knyttet til et bredt spekter av rettigheter etter opplæringsloven. Manglende opplæring er hovedbekymringen, i tillegg til elevene sin psykiske helse, sier Mats Petter Sydengen i utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Vestland.

Fredag er over 8000 lærere i streik.

Riksmekleren hadde møte

Før partene gikk inn til møtet, hadde riksmekler Mats Ruland fredag ettermiddag møte med kunnskapsministeren - i forkant av at statsråden hadde innkalt partene i lærerstreiken.

– Jeg kan ikke si hva statsråden vil si til partene i streiken, men hun vil helt sikkert snakke om situasjonen, sier Ruland til NTB på vei ut fra møtet.

Ruland beskriver situasjonen mellom partene i læreroppgjøret som fastlåst og at de ikke har gitt uttrykk for å endre sine posisjoner.

– Vi står til disposisjon og er det ønskelig med en ny mekling, så er vi tilgjengelig, sier Ruland til NTB.

Info Lærerstreiken Lærerstreiken startet i juni og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger - med omfattende virkning fra skolestart i august.

Et forhandlingsmøte mellom lærerorganisasjonene og KS hos Riksmekleren sist søndag 18. september førte til nytt brudd mellom partene.

Før møtet hadde Utdanningsforbundet lagt frem et forslag om et skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023.

Mandag 19. september ble streiken trappet ytterligere opp. Da var over 8200 lærere i streik.

Samme dag brøt også de to minste lærerorganisasjonene Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund (LO) videre kontakt med arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens organisasjon).

37 andre fagforbund i kommunesektoren godtok forslaget fra Riksmekleren i den opprinnelige meklingen i lønnsoppgjøret i juni.

En rekke aktører har de siste ukene pekt på en rekke negative konsekvenser for elever som har vært rammet både av redusert skoletilbud under pandemien og nå av streiken. (Kilder: Lærerorganisasjonene, Riksmekleren og VG) Vis mer

Innstiller

Flere fagfolk, blant dem barnepsykolog og professor emeritus Willy Tore Mørch ved Universitetet i Tromsø, har tatt til orde for at streiken får så store konsekvenser for barn og unge at den bør avsluttes med tvungen lønnsnemnd.

Det vil i så fall være første gang at en streik stanses av staten med henvisning til barn og unges psykiske helse.

