VARETEKTSFENGSLES: Fengslingsmøtet pågikk i Hordaland tingrett torsdag.

Barnehageansatt fengsles i fire uker - mistenkes for overgrep mot enda et barn

Den barnehageansatte som er siktet for voldtekt av et barn i Bergen, er varetektsfengslet i fire uker. Politiet mistenker at enda et barn kan være utsatt for overgrep.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mannen i 30-årene varetektsfengsles med brev-, besøksforbud i fire uker. Han har medieforbud i to uker.

Det opplyser påtaleansvarlig Eli Andrea Skaar til VG.

Forrige uke ble mannen pågrepet, og siktet for grov voldtekt av barn under 14 år.

Siktede har nektet straffskyld.

Det mistenkte overgrepet skal ha blitt begått mot et barn som går i barnehage der mannen jobber.

– Det er snakk om flere tilfeller begått mot det samme barnet, sier Skaar.

Overgrepene skal ha skjedd i barnehagen, opplyser hun.

Mistenkt for enda ett overgrep

Politiet mistenker at et annet barn også kan ha blitt utsatt for overgrep.

– Vi arbeider med å undersøke om det kan være flere, og planlegger et avhør av en annen mulig fornærmet, sier Skaar.

Barnehageledelsen og politiet avholdt et informasjonsmøte for foreldre og ansatte onsdag kveld.

Ifølge Bergens Tidende ønsket ikke mannens forsvarer Ivar Abrahamsen å kommentere saken etter fengslingsmøtet.

NYE AVHØR: Politiet i Bergen mistenker at mannen har forgrepet seg på ytterligere ett barn.

Mannen er siktet for kvalifisert handling med en mindreårig, skrev Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

Med «kvalifisert seksuell handling» menes alvorlige seksuelle handlinger, hvor det kan være vanskelig å trekke grensen mellom seksuell handling og omgang, ifølge domstol.no.

Datautstyr beslaglagt

Han er siktet for både voldtekt og grov voldtekt av barn under 14 år (Straffelovens paragraf 299 og 301), ifølge Bergensavisen.

Siktede er avhørt og politiet har ransaket boligen hans. Politiet opplyser at det er gjort beslag i datautstyr, og at de jobber med å sikre dette for analyse og gjennomgang.

Politiet kan ikke si noe om hva som befinner seg i materialet.