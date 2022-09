FIRE SIKTET: Totalt fire personer har status som siktet etter skuddene i Oslo sentrum 25. juni.

Barskytingen i Oslo: Terrorsiktet mann i 40-årene straffedømt flere ganger

Ifølge en dom fra 2019 har han ikke hatt lovlig opphold i Norge på over 20 år. Nå er han siktet for medvirkning til terror i Oslo.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Allerede på 90-tallet ble den somaliske mannen domfelt for grov kriminalitet, ifølge VGs opplysninger.

Nå er han en av fire som er pågrepet og siktet for medvirkning til terror etter at Zaniar Matapour løsnet skudd utenfor London pub i Oslo natt til 25. juni. To personer ble drept og 21 personer skadet.

Advokat Victoria Holmen representerer mannen i 40-årene, og har tidligere sagt til VG i en SMS at han stiller seg uforstående til siktelsen.

Hun har ikke besvart VGs henvendelse mandag kveld. Mannen fremstilles etter planen for varetektsfengsling tirsdag.

En halv kilo heroin

I 2018 ble han dømt for grov narkotikaforbrytelse av Oslo tingrett. Han anket straffeutmålingen til lagmannsretten, som forkastet anken.

Borgarting var nemlig enig i at tre år og seks måneder var riktig straff for blant annet oppbevaring av rundt 500 gram heroin, mindre mengder marihuana og hasj, heleri av litt over 40.000 kroner samt besittelse av anabole steroider.

Oslo tingrett fant at pengene kom fra narkotikasalg, svart arbeid eller ulovlig pokerspill, da han er utvist fra riket og dermed ikke kan jobbe lovlig.

Også i 2015 ble han dømt for narkotikalovbrudd, ifølge dommen fra Borgarting lagmansrett. Hans kriminelle fortid startet imidlertid mye tidligere.

Tyverier og voldtekt

I en prøving av et utvisningsvedtak fra Oslo tingrett i 2012 kommer det frem at han kom til Norge som barn på slutten av 80-tallet, sammen med sin mor og søsken.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at han hadde en krevende oppvekst, og gikk både på spesialskole og bodde i fosterhjem.

På midten av 90-tallet ble han dømt til fengsel for en gjengvoldtekt, og to år senere for seks ran.

Det var på bakgrunn av hans kriminelle fortid at han ble vedtatt utvist av Utlendingsdirektoratet (UDI) i 1998. Familiemedlemmene hans er derimot i dag norske statsborgere.

– Ut fra en helhetsvurdering hvor tilknytningen til Norge ble veiet opp mot de alvorlige forbrytelsene NN. var dømt for, fant UDI at utvisning ikke ville være et uforholdsmessig tiltak verken mot NN. eller hans familie, gjengir Oslo tingrett fra UDIs vedtak.

Vedtaktet ble påklaget, men mens klagen var til behandling, begikk mannen i 40-årene nye lovbrudd.

Ved årtusenskiftet ble han domfelt blant annet for grovt ran og narkotikalovbrudd, ifølge avgjørelsen fra 2012.

Også utover 2000-tallet ble han dømt flere ganger.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett i 2018 har han ikke hatt lovlig opphold i Norge siden 1998.

Tre andre siktet

Tidligere mandag kveld gjorde oslopolitiet flere beslag ved adressen til den siktede mannen i 30-årene som ble varetektsfengslet i fire uker samme dag.

Han skal undergis fullstendig isolasjon, og forbud mot aviser og kringkasting i to uker. I tillegg har han brev- og besøksforbud i fire uker, heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Etter det VG kjenner til er mannen dømt for grovt brudd på våpenloven.

PÅ JOBB: Politifolk bærer ut beslaglagte gjenstander i brune poser fra boligen der den varetektsfengslede hadde tilhold.

Zaniar Matapour (43) ble pågrepet like etter skytingen. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

På fredag siktet politiet også Arfan Bhatti (45), som er internasjonalt etterlyst. Han oppholder seg for tiden i Pakistan. Bhatti har benektet å ha noe som helst å gjøre med skytingen.

Politiet har ikke vært i kontakt med Bhatti, men har kontakt med hans forsvarer Svein Holden.

– Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet, skriver politiet.

Politiet sier at det er en relasjon mellom Bhatti, Matapour og de to andre som er siktet.