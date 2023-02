GIR IKKE VED DØRENE: Stein Lier-Hansen sier konkurranseevnen til norske bedrifter falt i fjor og varsler at du kan få lavere lønnsvekst også i år, enn prisutviklingen.

NHO-topp: Du får reallønnsnedgang også i år

I fjor ble du lønnstaper – og ifølge NHO-topp Stein Lier-Hansen i Norsk Industri kan du bli det også i år. Han sier det ligger an til reallønnsnedgang også i år - altså at prisene stiger mer enn lønningene.

Mandag formiddag kom de første tallene i år fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som leverer statistikk- og analysegrunnlaget før vårens lønnsoppgjør.

Her er viktige hovedtall:

Prisveksten i fjor anslås til 5,8 prosent, mens lønnsveksten endte på 4,1, som var over den fremforhandlede rammen i lønnsoppgjøret i fjor vår, som var på 3,7 prosent i frontfagene. frontfagene. Frontfag betyr utvalgte bransjer i norsk industri, som konkurrerer med utlandet: Det de får, tåler Norge uten av konkurransen med bedrifter i utlandet blir svekket. I norske lønnsoppgjør er det vanligvis industrien som forhandler først. Tanken er at resultatet i denne sektoren skal danne ramme for inntektsutviklingen i resten av samfunnet. Dette kalles frontfagsmodellen.

Industrioverenskomsten, som i realiteten er frontfagene, traff blink og endte på rammen, 3,7.

Kommuneansatte fikk 3,7 prosent lønnsvekst, mens ansatte i staten fikk 4,4 prosent.

Industriarbeiderne samlet endte på moderate 3,5 prosent, mens funksjonærene og lederne i privat sektor fikk fem prosent.

TBU anslår at prisene vil stige med 4,8 prosent i år. Det er usikre tall og endelig anslag kommer i mars.

– Ikke avgjørende

NHO og Norsk Industri er hovedmotparten til LO og Fellesforbundet i vårens lønnsoppgjør og Lier-Hansen pleier ikke å gi ved dørene i forkant av lønnsoppgjør. Det gjør han ikke i år heller.

– Hvor mye er det mulig å gi i oppgjøret til våren?

– Norsk Industri vil prioritere industriens konkurranseevne, hvor prognosene for land våre bedrifter konkurrerer med, er det viktigste. Årets oppgjør skjer mellom NHO og LO og først skal NHOs tillitsvalgte vedta endelig instruks for årets forhandlinger.

– Inflasjonen er høyere i mange av landene vi konkurrerer med, som trolig vil gi lønnskrav som er høyere enn i Norge?

– Reallønnsvekst er naturlig nok ikke en avgjørende problemstilling for arbeidsgiversiden. Vi forhandler med utgangspunkt i konkurransekraft. Det er ikke noe naturlov for oss at folk skal øke kjøpekraften dersom det svekker bedriftenes mulighet til å overleve.

– Det mest alvorlige

Han legger til:

– Det mest alvorlige med tallene, selv om det ble reallønnsnedgang for de fleste, er at konkurranseevnen ble svekket med 2,2 prosent, sammenlignet med land vi konkurrerer med.

– Når de fikk redusert kjøpekraften i fjor med 1,7 prosentpoeng, så er det vanskelig med enda ett år hvor kjøpekraften går ned?

– Vår posisjon er at industriens konkurransekraft ikke skal svekkes. Så får vi se hva det betyr for hvor mye lønningene kan økes i Norge. Vi har ikke alle svarene i dag, og endelig rapport fra TBU får vi får i mars.

– Reallønnsnedgang

– TBU anslår nå at prisveksten i Norge ender på 4,8 prosent i år. Ser du for deg en ramme omtrent der?

– Lønnsveksten i våre konkurrentland vil som sagt være det viktigste å skjele til. En lønnsvekst på femtallet vil mest sannsynlig svekke eksportindustrien. Jeg tror slaget kommer til å stå om rammen skal bli mer eller mindre enn 4,5 prosent.

– Som altså vil gi en reallønnsnedgang?

– Ja, det betyr det, men det kan være nødvendig for å sikre norske arbeidsplasser. De som taper mest dersom bedriftene svekkes er de som mister jobben.

Reallønnsnedgang betyr at prisene stiger mer enn lønningene. Da får du mindre å rutte med for pengene du tjener.

VANN PÅ MØLLA: Lier-Hansen innrømmer at deler av tallgrunnlaget fra TBU i dag kan gi vann på mølla til dem som kritiserer frontfagsmodellen.

Nå viser det seg at store grupper fikk langt mer enn frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Lier-Hansen sier de traff blink når det gjaldt frontfagsrammen, men at de bommet når det gjaldt presset i økonomien.

– Konkurransen om industrifunksjonærer førte til at de fikk en høyere lønnsvekst. Bonus, i form av engangsutbetalinger utgjør 1,5 prosent, sier han.

Prisveksten var på 5,8 prosent i fjor.

– De mest moderate

Samlet steg lønningene med 4,0 prosent i fjor, ikke 3,7 som var rammen partene ble enige om i april i fjor.

Det var spesielt ingeniørene og lederne i industrien som fikk mer; 5,0 prosent og staten hvor lønningene steg med 4,4 prosent. Ansatte i finanssektoren fikk fem prosent.

– Det er slik at industriarbeideren var de mest moderate, sammen med de kommuneansatte, sier Lier-Hansen.

– Lederne og ingeniørene i frontfagene fikk mer enn de fleste. Hvordan forsvare det?

– Den høye aktiviteten, spesielt i Nordsjøen, har bidratt til det. De har vært ettertraktet og bedriftene har konkurrert hardt for å få tak i dem. Det presser lønningene opp.

SENTRALE: Stein Lier Hansen i Norsk Industri har i en årrekke ledet an i lønnsoppgjørene, hvor leder Jørn Eggum i LO-forbundet Fellesforbundet ofte er motparten. I vårens oppgjør er det moderorganisasjonene NHO og LO som skal forhandle.

– Tviler

– TBU-tallene vil kunne gi vann på mølla til dem som angriper frontfaget frontfagetI norske lønnsoppgjør er det vanligvis industrien som forhandler først. Tanken er at resultatet i denne sektoren skal danne ramme for inntektsutviklingen i resten av samfunnet. Dette kalles frontfagsmodellen.?

– Ja, jeg ser det, men jeg vil peke på at det stramme arbeidsmarkedet har presset opp lønningene også i andre store sektorer, blant annet i staten. Dette viser vel egentlig at det har gått bedre i Norge enn fryktet, noe som i seg selv er positivt.

– Høy militær aktivitet, med mange øvelser blir trukket frem som en delårsak til lønnsveksten i staten?

– Jeg tviler på om dette forteller den fulle sannhet, men det må vi få mer kunnskap om.

Unio fortviler

Unio-leder Ragnhild Lied fortviler og angriper frontfagsmodellen.

VARSLER KRISE: - Flere lærere, sykepleiere og andre ansatte med høyere utdanning slutter eller vurderer å slutte i jobbene sine, sier Lied.

– Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3,7 prosent og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble fem prosent, er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget.

Hun legger til:

– Samtidig henger lønnen til de med høyere utdanning i offentlig sektor etter og bemanningskrisen i stat og kommune øker. Det er ikke bærekraftig, for verken velferdsstaten eller den koordinerte lønnsdannelsen.