Zelenskyj møter Stortinget om Ukraina-pakke

Alle partiene på Stortinget, unntatt Rødt, er enige om å gi Ukraina 15 milliarder kroner årlig i fem år. Nå får de takk fra Kyiv. Følg pressekonferansen med Zelenskyj direkte her.

– Du er nesten i Oslo, sier Støre til Zelenskyj på skjermen fra lagtingssalen på Stortinget.

– 24. februar i fjor våknet vi til at Ukraina var under angrep. Denne morgenen er et tidsskille i Europas historie. Og det første angrepet i Europa siden andre verdenskrig, sier Støre.

Han kaller angrepet et tidsskille, og et angrep på folkeretten.

– For ukrainere er denne krigen et daglig blodblad.

– For Norge er dette alvorlig. Det angår oss. Folkeretten er vår førstelinje, sier Støre i en uttalelse.

Programmet på 75 millarder kroner er døpt «Nansen-programmet», etter den norske polfareren og diplomaten Fridtjof Nansen som utførte humanitært arbeid i Ukraina på 1920-tallet.

– Ukrainerne forsvarer det som er viktigst for oss, friheten, sier Støre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar når Stortinget presenterer en hjelpepakke til Ukraina på totalt 75 milliarder kroner.

– Beskjed til Russland

– Dette er en beskjed til Russland om at vi står sammen med Ukraina over tid. Det er også en viktig beskjed til Moskva at Stortinget så mye som mulig står samlet bak dette, har Støre tidligere sagt til VG.

Støtteprogrammet har fått navnet «Nansen-programmet for Ukraina», til minne om Fridtjof Nansens humanitære innsats i Ukraina for hundre år siden.

I tillegg til 75 milliarder over fem år til Ukraina, foreslår regjeringen et eget program for bistand til land i sør som er rammet av Ukraina-konflikten.

Dette anslår regjeringen til fem milliarder kroner i år. Halvparten av dette beløpet skal gå til humanitær hjelp, og halvparten til matvarestøtte.

– Det viktige budskapet er at dette er en støtte som strekker seg over fem år, sier Støre.

– Bred støtte

Støre redegjorde om krigen i Ukraina i Stortinget sist torsdag. Der varslet han at prosessen med et flerårig program til støtte for Ukraina ville starte med et møte med partilederne i Stortinget i dag mandag:

– Jeg ønsker at vi i denne saken kan samle oss på tvers av partiene, på en måte som gjenspeiler den brede støtten til Ukraina i det norske folk, sa statsministeren.

Skal unngå inflasjon

Om innretningen av støtten sa Støre:

– Men denne innsatsen skal ikke – og jeg gjentar: ikke – handle om å føre mer oljepenger inn i norsk økonomi. Ukraina-programmet skal ikke føre til økt rente eller inflasjon i Norge, noe som vil forverre situasjonen for folk. Den veien skal vi ikke gå. Et slikt bidrag kan derfor forenes med et ellers stramt budsjettopplegg og innrettes på en måte som gir svært liten innvirkning på aktivitetsnivået i norsk økonomi.

– Kort sagt: Dette er penger ut av Norge som vi ikke bør bruke eller ikke ville brukt i Norge akkurat nå. Jeg håper også på bred forståelse i denne sal for denne tilnærmingen til bruken av disse pengene, la han til.