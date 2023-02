Eira Hafr (t.v.) og Anne Morawska (t.h.) forteller at de ønsker kjønnsdelt undervisning på grunn av kroppspress og kommentarer.

Fikk kjønnsdelt svømmeundervisning: – På grunn av kroppspress

På Marienlyst ungdomsskole i Drammen ble store deler av svømmeundervisningen for 9. klasse gjennomført med jenter og gutter hver for seg.

Det var etter den første svømmetimen i høst at en gruppe på seks jenter spurte avdelingslederen på skolen om de kunne få kjønnsdelt undervisning.

Blant de som ønsket en forandring, var elevene Anne Morawska (14) og Eira Hafr (14).

– Dette handler ikke om religion eller kultur. Vi ønsker kjønnsdelt svømmeundervisning på grunn av kroppspress, og hvordan guttene snakker om kroppene våre. Det er mye kommentarer, forteller Eira Hafr.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Jentene tok opp saken i elevrådet, hvor de begrunnet ønsket med at flere kom til å møte opp i timene.

– Vi har noen venner som ikke kan svømme, og de har sagt de ikke kommer om vi bader samlet, sier Anne Morawska.

Jentene forteller om et eksempel fra i høst hvor det ble arrangert en badetur for 9. klasse. Av de rundt 70 elevene som skulle dra, var det ifølge Hafr kun seks jenter som deltok i badingen.

– Etter at den kjønnsdelte undervisningen ble innført i høst, så deltok nesten alle jentene på svømmeundervisningen. Det er viktig at man lærer seg å svømme, sier 14 år gamle Eira Hafr.

Moren til Eira Hafr, Benedikte Hafr, poengterer at den positive responsen kommer fra begge kjønn:

– Jentene forteller dette fra deres synspunkt, men dette gjelder også guttene. Foreldrene til flere av guttene har også vært positive til valget skolen har gjort, legger hun til.

PRØVEORDNING: Rektor ved Marienlyst ungdomsskole, Jon Espen Palm (55), forteller at den kjønnsdelte svømmeundervisningen kun var en prøveordning.

Ingenting er bestemt

I Drammen kommune har alle klasser på 9. trinn tre obligatoriske timer med svømmeundervisning i løpet av skoleåret.

– Vi gikk i gang med en prøveordning med kjønnsinndeling grunn av elevdemokratiet. Vi ønsket å ta elevene på alvor. De sier de føler seg tryggere om de har undervisingen med kun sitt eget kjønn, sier rektoren på Marienlyst skole, Jon Espen Palm.

Prøveordningen til Marienlyst ungdomsskole gikk ut på at to av de tre obligatoriske timene med svømmeundervisning skulle deles inn etter kjønn.

– Utgangspunktet vårt er at vi ønsker undervisningen skal foregå samlet, men vi ønsker også at flest mulig deltar på undervisningen. Vi testet ut ordningen for å se om det hadde en effekt, forteller Palm.

– Hvordan ble tilbakemeldingen?

– Tilbakemeldingene er delt. Det ble ingen «da var alle fornøyde». Vi må gå grundigere inn i tilbakemeldingene og evaluere resultatene. Ingenting er bestemt.

– Hva tenker du om at jentene sier de opplever kommentarer på kroppene sine?

– Jeg synes det er trist å høre at jentene opplever krenkende kommentarer. Jentene har kommet med noen perspektiver, også finnes det flere perspektiver. Det er nok noen av gutta som ikke kjenner seg igjen i dette. Vi jobber hver dag med å skape trygge og gode klassemiljøer, og dette er noe vi kommer til å fortsette med.

SKOLEN HAR ANSVAR: Statssekretær Sindre Lysø sier til VG at skolene har ansvar et for å skape et trygt l

Ikke en god løsning

Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Sindre Lysø, skriver i en mail til VG at kjønnsdelt undervisning ikke er en god løsning på kroppspress i kroppsøvingsfaget.

Han peker på hvordan enkelte elever kan føle at de kommer i «feil gruppe», om man deler inn i kjønn.

– Det er ikke en god løsning å dele inn undervisningen i kjønnsdelte grupper. Kroppspress kan like gjerne oppleves som en utfordring blant jentene eller blant guttene, som på tvers av kjønnene. En kjønnsdeling av klassen kan også gjøre at enkeltelever opplever at de kommer i «feil gruppe», skriver Sindre Lysø.

Lysø legger ansvaret med å skape et trygt og godt skolemiljø over på skolene:

– Dersom elever opplever utfordringer med kroppspress i forbindelse med fag, må skolen ta tak i dette, skriver Lysø.

Kunnskapsdepartementet opplyser til VG at dersom en skole vurderer inndeling etter kjønn i særlige tilfeller, må det vurderes grundig hva som blir oppnådd med delingen, og hvilke negative konsekvenser det kan ha.

– Departementets syn er at det ikke bør gjennomføres kjønnsdelt svømmeundervisning med bakgrunn i at enkelte elever eller foresatte ønsker det, for eksempel med bakgrunn i opplevd kroppspress, opplyser kunnskapsdepartementet.

Info Kunnskapsdepartementet opplyser Ifølge paragraf 9a i opplæringsloven, har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette gjelder alle fag, også kroppsøvingsfaget. Opplæringsloven OpplæringslovenOpplæringsloven er en norsk lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. sier at skolene til vanlig ikke kan dele inn elevene i grupper etter kjønn. Dersom en skole vurderer inndeling etter kjønn i særlige tilfeller, må det vurderes grundig hva som blir oppnådd med delingen, og hvilke negative konsekvenser en deling kan ha. Departementets syn er at det ikke bør gjennomføres kjønnsdelt svømmeundervisning med bakgrunn i at enkelte elever eller foresatte ønsker det, for eksempel med bakgrunn i opplevd kroppspress. Kroppsøving skal etter læreplanen fremme et positivt selvbilde og kritisk tenkning om kroppsideal som kan påvirke selvfølelse, helse, trening og livsstil. Faget skal fremme samarbeid, forståelse og respekt for hverandre, og gi elevene mulighet til å praktisere og reflektere over samspill, medvirkning, likestilling og likeverd. Inndeling i grupper etter kjønn vanskeliggjør etter departementets syn dette. Vis mer