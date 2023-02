SLITER: Jonas Gahr Støres Ap sliter på meningsmålingene om dagen. Han fortalte på møtet om veien de har valgt for å snu oppslutningen.

Støre-tale: Lovet strømtiltak, men ikke forsterket støtte

FOLKETS HUS, OSLO (VG) Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre fortalte tirsdag om planene for å få kontroll med strømprisen. Men noe løfte om kortsiktig styrking av strømprisstøtten, ga han ikke.

Jonas Gahr Støre talte til landsstyret i partiet i Folkets Hus tirsdag ettermiddag.

Han fortalte om krisene som har rammet Norge, som alle andre land i Europa, som har gitt økte strømpriser, matvarepriser og høyere rente.

– Faren ved de fleste kriser, er at verdiene våre blir mindre verdt: At det blir mindre frihet, mindre solidatriet, færre muligheter. Vårt svar nå, det er – hver dag, hver uke, hver måned, sa han:

– Mer – og ikke mindre – politikk.

– Sterkere – og ikke svakere – styring.

– Flere – og ikke færre – fellesskapsløsninger.

Han sa at det var politisk styring som gjorde at vannkraften over hele landet forble på

fellesskapets hender.

– Det er politisk styring som kan sikre at vi også i fremtiden har nok billig og stabil kraft i Norge, sa statsministeren.

Energiveien til Støre

Han lovet ingen kortsiktige løsninger med forsterket strømstøtte, men punktet opp veien han vil gå:

– Om noen uker kommer de første utlysningene for havvindanlegg, og vi jobber for å få mer kraft fra vind på land og utbygging av solkraft.

– Vi prioriterer oppgraderinger og utvidelser av vannkraftverk.

– Vi styrker energimyndighetene for raskere bygging og vedtak av nett og kraft.

– Vi skal bruke makten til energieffektivisering: Statlige virksomheter skal nå gå foran og redusere energibruken.

Støre fortsatte:

– Vi tatt politisk initiativ til å styrke vi vår egen forsyningssikkerhet og innfører regler som gjør at:

Vi holder igjen mer vann i magasinene ved utsikter på knapphet.

Om vi nærmer oss lave nivåer vil vi utnytte handlingsrommet i våre avtaler, redusere eksport av kraft og styrke vår egen forsyningssikkerhet.

Går forsiktig frem

Støre vil utrede før vedtak.

– Vi kan ikke risikere at vi griper inn på en måte som reduserer tilgangen på kraft. Eller svekker viljen og behovet for energieffektivisering – enøk. Derfor er det viktig at de grepene vi gjør faktisk er gjennomtenkt, og dere, en stor utredningsjobb har blitt gjort den siste tiden, sa han og viste til partiets eget energiutvalg, energikommisjonen og regjeringens egne utredninger.

Han sier dette grunnlaget vil gi vedtak.

– Dette bruker regjeringen når vi nå ser på hvordan vi fortsatt kan sikre at vi har en god og relevant strømstøtteordning, som både skal hjelpe folk med regningene og forbedre fastprisavtalene for næringslivet.

AP SKAL TREKKE OPP LINJENE: Jonas Gahr Støre innledet på landsstyremøtet i partiet tirsdag. Landsstyre skal trekke opp de politiske linjene i viktige saker og innstille overfor landsmøtet 4.–6. mai.

Skal innstille til landsmøtet

Landsstyret er samlet tirsdag og onsdag for velge valgkomité før landsmøtet i mai og for å behandle og innstille i sentrale saker som landsmøtet skal ta stilling til.

Det gjelder blant annet strømkrisegrep og vedtektsendringene som blant annet vil ramme det Trond Giske-ledede Nidaros Sosialdemokratiske forum i Trondheim.

Saken blir oppdatert.