PST fant ikke Bhattis brennende Pride-flagg – fikk bildet timer før terroren

Terrorsiktede Arfan Bhattis budskap om drap på homofile lå på hans åpne Facebook-side, men ble ikke plukket opp av PST, ifølge VGs opplysninger.

Bhattis innlegg ble publisert 11 dager før angrepet, 14. juni. Innlegget inkluderte et bilde av et brennende Pride-flagg

PST forsøkte i uken før angrepet å finne ut hvem som sto bak og hvor det skulle skje, fordi en islamist hadde røpet at noe skulle skje til en hemmelig agent.

PST ble først klar over innlegget timer før angrepet, da Etterretningstjenesten delte det med dem. Vis mer

I slutten av juni i fjor rigget Oslo til for en av årets største folkesamlinger: Pride-paraden.

Samtidig var Politiets sikkerhetstjeneste (PST på sporet av at det ville skje et terrorangrep, men klarte ikke å finne ut hva som skulle angripes eller når det skulle finne sted.

Deres klareste spor var at den kjente ekstremisten Arfan Bhatti sannsynligvis var involvert, ifølge rapporter fra deres egne analytikere og Etterretningstjenesten.

Uken før hadde Bhatti, på en åpen Facebook-profil, publisert et budskap om at homofile burde drepes – og et bilde av et brennende Pride-flag.

TERRORSIKTET: PST var relativt sikre på at Arfan Bhatti (til høyre) var innblandet, men klarte ikke å finne frem til Zaniar Matapour (venstre), som gjennomførte angrepet og inngikk i Bhattis nettverk.

Terrorsaken – dette har skjedd 25. juni, for snart ett år siden, gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og ytterligere ni ble skuddskadet.

Den kjente ekstremisten Arfan Bhatti, samt to andre personer, er siktet for å ha medvirket til angrepet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent, på oppdrag for Etterretningstjenesten, fikk vite om planer for et terrorangrep seks dager før skytingen.

Et utvalg skal 8. juni legge frem en evaluering av politiet og PSTs innsats før og under terrorangrepet. Vis mer

PST har til nå sagt at de fikk vite om Facebook-innlegget «kort tid før angrepet skjedde», uten å ville gi et mer detaljert svar.

VG kan nå fortelle mer om hva som skjedde:

PST begynte i dagene før angrepet å samle inn informasjon som skulle avklare hvorvidt trusselen var reell og hvem som sto bak. Men de fant ikke Bhattis Facebook-innlegg og bildet av det brennende flagget.

PST ble først klar over Facebook-innlegget fredag ettermiddag. Og da fordi Etterretningstjenesten hadde funnet det og fortalte om det til PST. Zaniar Matapour gikk til angrep i Oslo sentrum timer senere, natt til lørdag. To personer ble drept, mens ni ble skuddskadet.

«Helt ubegripelig

Den svenske forskeren Magnus Ranstorp, som er spesialist på terror og etterretning, mener det er snakk om en etterretningssvikt.

– Det er helt ubegripelig, sier han.

– Jeg forstår det ikke. At man ikke har kontroll på dette. Dette skal man ha kontroll på.

Ranstorp sier bildet og innlegget burde vært en «ganske tydelig indikator» på at Pride var et mulig mål.

FORUNDRET: Magnus Ranstorp forsker på terror og etterretning ved den svenske Försvarshögskolan.

Et utvalg har siden i fjor jobbet med en rapport som skal evaluere politiet og PSTs innsats. E-tjenesten skal ikke evalueres, en avgjørelse som har fått kritikk.

Rapporten er ventet 8. juni. VG er ikke kjent med hvordan den endelige rapporten vil se ut, men har fått tilgang til informasjonen som er delt med utvalget, som underlag for rapporten.

ETT ÅR SIDEN: Dagen etter masseskytingen ble det lagt blomster i gaten hvor angrepet fant sted.

PST ville lenge ikke svare på hvorvidt de så Facebook-innlegget før angrepet.

Men etter at VG i januar avslørte den hemmelige jakten i forkant av terrorangrepet, sa PST-sjef Beate Gangås følgende om Bhattis Facebook-innlegg og bilde:

– Den informasjonen kom kort tid før angrepet skjedde, det er så detaljert jeg tror jeg kan være på det, sier Gangås.

På spørsmål om PST gjorde en vurdering av Facebook-innlegget før angrepet, svarte Gangås at «det er jeg også veldig opptatt av å få klarhet i».

Gangås var ikke PST-sjef da terrorangrepet skjedde, men overtok stillingen fire måneder senere, i oktober i fjor.

NY ROLLE: Nåværende PST-sjef Beate Gangås var politimester i Oslo da terrorangrepet skjedde i fjor. Både innsatsen til hennes gamle og nye arbeidsplass skal evalueres etter terrorangrepet.

Facebook-innlegget til Bhatti ble publisert 14. juni, elleve dager før angrepet. Det besto av et bilde av regnbueflagget, et symbol for skeive, med et forbudt-skilt over seg.

På bildet var det også et religiøst sitat fra Hadithene HaditheneSamling av korte fortellinger innen Islam, som forteller om hva profeten Muhammad sa og gjorde. Fortellingen danner tradisjonelt grunnlaget for synet på hva en skal og ikke skal gjøre., som tradisjonelt forstås som et budskap om at homofile bør drepes.

I tillegg publiserte Bhatti et bilde av et brennende Pride-flagg som et bakgrunnsbilde på sin Facebook-profil samme dag.

Bhatti har hatt flere Facebook-profiler. Publiseringen på den aktuelle profilen var åpent tilgjengelig for alle.

Bhatti har gjennom sine advokater uttrykt at han mener han ikke medvirket til terrorangrepet og nekter straffskyld.

FIENDTLIG: Den arabiske teksten på Bhattis Facebook-profil kan tolkes som et budskap om at homofile bør drepes, ifølge terrorforsker.

PST har tidligere sagt at de manglet informasjon om «tid, sted, person, mål og metode» og at dette var grunnen til at PST, i dagene før angrepet, valgte å ikke be domstolen om lov om lovVed mistanke om terror kan PST igangsette det som kalles avvergende etterforskning. Da kan PST be om å få bruke tvangsmidler, som betyr tiltak som avlytting og hemmelig ransaking. Avvergende etterforskning stiller kun krav til at det er rimelig grunn til å mistenke noen, altså rundt 15-20 prosent sannsynlighet. Det er lavere enn hva domstolen krever i de fleste andre situasjoner. til å drive overvåkning gjennom metoder som avlytting og hemmelig ransaking.

PST satte heller ikke i gang spaning mot personer i nettverket til Bhatti, hvor terrorsiktede Zaniar Matapour inngikk.

Bhatti selv befant seg i Pakistan, utenfor PSTs rekkevidde. Der sitter han fortsatt fengslet, mens norsk politi prøver å få ham utlevert.

PST og E-tjenesten har ikke villet besvare noen av VGs spørsmål i denne saken.

PST sier de ikke ønsker å gi noen kommentar før utvalget legger frem sin rapport 8. juni, mens E-tjenesten viser til tidligere uttalelser om at de har delt «all relevant informasjon» med PST «fortløpende og uten forsinkelse».