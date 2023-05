UTSIKTEN: Kristoffer Hegeland sitter bom fast på Bergensbanen. Han skulle vært på en hytte på Geilo, men er nå «stuck» med denne utsikten. Men som han sier om omgivelsene: - Det er ikke dårlig natur.

Bergensbanen stengt: − Vi står midt i ingenmannsland

Bergensbanen er stengt mellom Stanghelle og Myrdal, etter at et tog «dro ut kontakten». Et dieseltog skal nå være på vei, forteller en passasjer VG har snakket med.

– Toget har dratt med seg kontaktledningene, så det er strømløst på strekningen. Toget står ikke ved noen stasjon. Vi har folk på vei ut for å se hvor store skadene er og hvordan de kan repareres. Dette vil ta flere timer, sier pressevakt i Bane NOR, Øystein Stavdal Paulsen, til VG klokken 17.55.

En ny oppdatering er ventet klokken 23.00.

Dermed kan det bli en lang kveld for Kristoffer Hegeland og hans medpassasjerer.

30-åringen var på vei fra Bergen til Geilo, for en hyttetur. Etter planen skulle han nå ha vært i gang med å lage middag, men den gang ei.

– Vi står midt i ingenmannsland. De kan ikke åpne dørene, vinduene eller noe som helst, for strømmen har gått. Toalettene fungerer heller ikke, forteller Hegeland til VG.

I en melding til VG klokken 19.04, skriver Hegeland at et dieseltog er på vei for å hjelpe det strandede toget Urdland stasjon.

Hegeland forteller at han sitter i vognen som dro ned kontaktledningene.

– Jeg satt med headset på, så hørte jeg at den ble revet av og så at strømkabler datt ned utenfor ruten, sier passasjeren og beskriver hendelsen som lite dramatisk.

Dramatisk er heller ikke stemningen ombord, men:

– Folk begynner å bli utålmodige og det begynner å bli ganske dårlig luft. Det er ikke noe gjennomstrømning og de kan ikke åpne dører eller vinduer forteller Hegeland.

Det var like før klokken 17.30 Bane NOR opplyste om hendelsen.

