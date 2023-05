Haugesund: Mann hentet opp av vannet – døde

En mann i 80-årene er erklært død etter at han falt i vannet ved sin fortøyde båt.

Det opplyser politiet i Sør-Vest på Twitter.

Det var like før klokken 16.00 at politiet mottok melding om en bevisstløs person i et vann i Haugesund.

I en oppdatering like før klokken 17.00 mandag kveld, skriver politiet at det ble utført hjerte- og lungeredning, men at livet ikke stod til å redde. Pårørende er varslet.

– Én av hypotesene er at det er en ulykke, vedkommende kan ha glidd, falt eller slått hodet. Vi har også en hypotese om sykdom, at vedkommende kan ha fått et illebefinnende, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulff, til VG.

Tidligere mandag kveld opplyste politiet at dykkere fra brannvesenet hadde vært i vannet, og at det ikke skulle være mistanke om flere personer i vannet.

Operasjonsleder Randulff opplyser at de nå er i gang med å snakke med vitner.

