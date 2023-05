Politifaglig etterforskningsleder Ellen Mari Burheim.

Kommuneoverlege siktet for 34 voldtekter: − Det er sensitive og detaljerte videoer

Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta skal ha smugfilmet pasienter på legekontoret i flere tusen timer.

Opptakene som er gjennomgått så langt, viser at det kun er kvinnelige pasienter som har blitt filmet.

– Det er sensitive og detaljerte videoer, der flere viser det vi mener er definert som voldtekt, sier politifaglig etterforskningsleder, Ellen Mari Burheim, til VG.







Alle videoene er fra kommuneoverlegens kontor, og er tatt i forbindelse med legetimer hos han.

– Det er filmet fra ulike plasseringer på legekontoret, og han har tatt opp videoer med flere opptaksenheter. Jeg kan ikke gå inn på hvilke type enheter det er snakk om, sier Burheim.

Politiet startet etterforskning av kommuneoverlegen i august i fjor etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn. Tirsdag ble den tidligere kommuneoverlege i Frosta i Trøndelag siktet for 34 voldtekter.

Bakgrunn: Han varslet om legen i 2006 – men advarselen ble ikke fulgt opp

Info Dette er saken Politiet startet etterforskning av kommuneoverlegen i august i fjor etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn.

Legen mottok en advarsel i 2007 etter et varsel året før. Da skal tre kvinner ha opplevd legen som ubehagelig og upassende.

I 2017 klaget en da 17 år gammel jente på legens oppførsel og metoder. Saken ble behandlet ved at legen og jenta møttes til en samtale.

Både ordføreren i Frosta og kommunedirektøren har beklaget at varslene ikke har blitt tatt alvorlig.

Legen jobbet i kommunen i over 20 år. Mannen er sagt opp. Vis mer

Nå opplyser Burheim at filmingen strekker seg over flere år. Slik det ser ut nå er de eldste opptakene trolig fra 2016. Det er snakk om flere tusen timer med video, opplyser Burheim.

– Det er ingenting som tyder på at pasientene har vært klar over at de har blitt filmet. Opptakene har blitt startet og stoppet i forbindelse med undersøkelse av pasienter, de har ikke rullet og gått kontinuerlig.

– Hva skulle videoene brukes til?

– Kommuneoverlegen har forklart seg om filmingen, men jeg ønsker ikke å gå inn på det han har sagt, sier Burheim.

Fra tidligere er det kjent at politiet har beslaglagt en mengde videomateriale fra den siktedes legekontor.

Mannens forsvarer, advokat Erlend Nilsen, har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag. Til NTB sier Nilsen at han har gått gjennom den nye siktelsen med sin klient.

– Status er fortsatt den samme. Han nekter straffskyld og er ikke blitt avhørt om enkeltsaker i siktelsen ennå.

Erlend Hjulstad Nilsen, forsvareren til den siktede kommuneoverlegen.

Venter flere anmeldelser

Politiet er ikke ferdig med å se gjennom videomaterialet. Målet er å bli ferdig før sommeren.

– Det er et veldig omfattende materiale, som gjør jobben tidkrevende. Det er så langt lite vi har kunnet spole gjennom. Vi må se alt. I tillegg forsøker vi å kartlegge tidspunkt for legetimer gjennom legejournaler og de fornærmedes forklaring, og matche dem opp mot tidspunkt for filmingen, sier Burheim.

Til sammen er 89 personer fornærmet i saken. I 34 av disse sakene er legen siktet for voldtekt. Politiet utelukker ikke at det kan bli tatt ut flere siktelser.

De ser heller ikke bort ifra at det kommer flere anmeldelser, fordi flere personer kan bli identifisert i videoene som ikke er sett gjennom.

For noen av dem som har anmeldt legen, har det vært en vanskelig avgjørelse.

– Jeg vet om en håndfull som først ikke ønsket å anmelde legen, men som nå har forklart seg. Det kan være en lang prosess å akseptere at det som skjedde ikke var greit. i tillegg er det mye skam og personlig belastning knyttet til denne saken. «Hvordan vil jeg bli sett på i bygda», har flere vært bekymret for.

Etterforskningen vil mest sannsynlig pågå ut året, opplyser Burheim. Det gjenstår flere avhør i saken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post