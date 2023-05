SVEITS-VENNER: Rødts presseavdeling brukte gårsdagen på å dra Oslo-rundt for å finne Sveits-effekter for Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson. By: Helge Mikalsen / VG

Planlegger kupp mot Sveits-klubb

Savner du et godt gammeldags politisk kupp? Se ikke lengre! Rødt har planer om å kuppe den nye venneklubben til Sveits på Stortinget. – Sabotasje, raser Frp.

Kortversjonen Rødt planlegger et kupp av den nye, sveitsiske venneforening på Stortinget.

Rødt-politikere Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen vil oppfordre alle politikere på venstresiden til å stille på møtet torsdag, slik at de kan få flertall og endre foreningens formål.

Rødt får støtte av Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide, som mener Rødts forslag høres mer fornuftig ut enn Frps.

Frps Marius A. Nilsen, initiativtager til sveits-klubben, reagerer negativt på Rødts planer, og kaller det sabotasje.

Høyres Heidi Nordby Lunde mener initiativet fra Rødt politiserer venneforeningen, som bør være en tverrpolitisk organisasjon. Vis mer

Det er ikke bare flagget til Sveits som er rødt – det blir venneforeningen deres på Stortinget også, hvis Rødt klarer å gjennomføre sitt planlagte kuppforsøk.

Initiativet om å opprette klubben kommer fra Frp, etter et år med høylytt diskusjon om rikinger som flytter til Sveits for å betale mindre skatt.

Den sveitsiske venneforeningen skal stiftes på Stortinget på torsdag. Men Rødt-representantene Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen annonserer nå sine hittil skjulte planer:

– Planen er å kuppe den sveitsiske venneforeningen på Stortinget, sier Kristjánsson.

– Frps har lyst til å importere det sveitsiske skattesystemet til Norge, og lære hvordan Sveits tiltrekker seg verdens rikeste. Men vi mener vi må ha en forening som jobber for å tette skattehullene for de som drar fra skatteregningen sin, sier kuppmakeren.

HOSTILE TAKEOVER: Tenk deg at du planlegger å lage en fet klubb hvor du og vennene dine feirer favorittlandet ditt. Også dukker Mimir fra Rødt opp og sier «Nei, dette er min klubb nå».

Sveitserost av skattehull

De to Rødt-politikerne oppfordrer alle politikere på venstresiden til å delta på oppstartsmøtet av venneforeningen på torsdag, for å klare å få flertall i klubben, endre formålsparagraf – og velge Martinussen som leder.

– Det norske skattesystemet er en sveitserost av skattehull. Regjeringen har gjort sånn at folk ikke lengre kan flytte tilbake skattefritt etter fem år, men de kan fremdeles flytte ut uten å betale skatt, fordi vi mangler en ordentlig «exit»-skatt. Milliardene renner ut for hver dag som går, sier Martinussen.

Hun sier det var «rørende» å se rike, norske skatteflyktninger komme tilbake fra Sveits for å se på 17. mai-toget fra Grand hotell.

– Mens en representant for Ukraina sto på andre siden av gaten på balkongen på Stortinget. Der har du flyktningforbrødring i skjønn forening, sier hun syrlig.

FYLLE HULLENE: Rødt mener norsk skattesystem er som en sveitserost – og nå vil de fylle hullene.

– Har fått invitasjon!

– Men dette fremstår ikke som særlig kameratslig eller sympatisk oppførsel, å ta over klubben til Frp?

– Hvis Frp vil opprette et lokallag i Lugano, så skal ikke vi komme og kuppe det, sier Kristjánsson.

– Lover du?

– Ja, jeg lover. Men oppretter de en venneforening på Stortinget så er det åpent for alle representanter.

– Vi har fått invitasjon i Outlook! Så vi krasjer ikke festen, legger Martinussen til.

Info Rødts beste tips for et vellykket kupp 1. Ikke fortell om kuppet i VG 2. Ring rundt og mobiliser alle som har stemmerett 3. Før excel-ark med oversikt over hvem som stemmer hva Vis mer

De to Rødt-politikerne mener rikingflukt til Sveits medfører utfordringer for landet.

– Masse av verdens rikeste kommer og presser opp prisene enda mer, noe som går utover vanlige folk i Sveits. Så det finnes felles interesser mellom Norge og moderate krefter i Sveits her, sier Kristjánsson.

TORBJØRN BACKER: Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide – Jonas Gahr Støres fortrolige sjakkpartner – gir støtte til Rødts kuppforsøk. Vereide har aldri deltatt i et kupp før, og er spent.

Rødt får støtte av Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide. Han synes Rødts formålsparagraf høres mer fornuftig ut enn Frps.

Dette er hans første kupp.

– Den vedtektsendringen kan jeg støtte. Folk som flytter formuen til Sveits må huske at det er fellesskapet i Norge som har gjort det mulig å lykkes. Nå er det på tide å komme hjem, sier Vereide, og lover å forsøke å komme seg på stiftelsesmøtet for å delta på kuppet.

Smålig

Frps Marius A. Nilsen er mannen som står bak initiativet for Sveits-klubben. Han blir ikke særlig fornøyd når han får høre om Rødts planer fra VG.

– Hvordan vet dere dette? Har de fortalt om disse planene til dere? spør Nilsen.

– Ja.

Nilsen blir stille et øyeblikk før han svarer.

– Dette høres smålig ut. Det må jeg si. Jeg synes de kan opprette sin egen forening, heller enn å komme og stikke kjepper i hjulene på vår forening som skal være politisk nøytral og for kunnskapsutveksling og relasjonsbygging, ikke rød aktivisme. Om de kommer mannsterke på møtet, så er det sabotasje.

KJEMPER FOR KLUBBEN: Marius A. Nilsen håper han får lov til å ha Sveits-klubben sin i fred fra plagsomme kommunister som ikke skjønner hvor nice det er med lav skatt.

– Jager folk som lykkes på flukt

Frp-politikeren sier han synes Rødts planer er «kreative», men lite konstruktive.

– Og smålig, gjentar han.

Nilsen sier at han vil jobbe for at Sveits-vennene på Stortinget stiller sterkt opp på stiftelsesmøtet, for å slå tilbake mot det han betegner som den «røde fare».

– Dette skal være en forening for kunnskapsinnhenting fra et land som evner å tiltrekke seg våre mest vellykkede investorer, selskap og bedriftsbygger. De gjør absolutt noe riktig, og det er mye vi kan lære av.

– Men sosialistene ønsker ikke kunnskap og utvikling ser det ut som. De jager folk som lykkes på flukt. Jeg hadde ikke annet enn forventet dette av Rødt, men at Ap stiller seg bak det synes jeg er overraskende og synd.

GIR BESKJED: Høyres Heidi Nordby Lunde er lite imponert over Rødts kupplaner.

Høyres Heidi Nordby Lunde sier det er flott at flere viser interesse for en tverrpolitisk venneforening.

– Men dersom ideen er å politisere det som er ment å være en tverrpolitisk venneforening, så har vi allerede eksisterende velfungerende grupper for det på Stortinget. De kalles politiske partier.