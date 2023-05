FANCY BOBLER: Labingeniør og kjemiker Aslak Roalkvam Skåra klargjør vannprøvene for tritiumanalyse. Tritium er radioaktivt hydrogen. I denne prosessen blir vannet destillert fra saltvannsprøven og deretter analysert. Økte nivåer av tritium i sjøvann kan tyde på radioaktivt utslipp.

Her tester de radioaktiviteten ved hangarskipet

ØSTERÅS (VG) Det er full kok hos strålevernmyndighetene så lenge det atomdrevne militærskipet USS «Gerald R. Ford» ligger utenfor Oslo.

Skipet har egne sikkerhetssystemer, men DSA har ikke tilgang til de amerikanske systemene og tar derfor egne prøver.

De tar daglige vannprøver ved skipet som testes av en gammadetektor og gjennom en radiokjemisk prosedyre.

Kapteinen på USS «Gerald R. Ford» har plikt til å varsle norske myndigheter umiddelbart om det skulle skje noe uforutsett.

– Vi måler for å ikke finne noe!

Anders Lund Eide, seniorrådgiver i avdeling for beredskap hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), høres glad ut.







I et spesialbygget rom på Østerås i Bærum leter han og kollegene hans etter radioaktive utslipp fra hangarskipet USS «Gerald R. Ford» som ligger ankret opp i indre Oslofjord.

Verdens største militærskip er drevet av to atomreaktorer. Strålemyndighetenes ansvar under skipets ukelange opphold er å passe på at ingenting fra reaktorene slipper ut i norske farvann.

Det har det så langt ikke.

STRÅLENDE RESULTATER: Seniorrådgiver Anders Lund Eide hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) NOE GAMMA HER? Med verdens største krigsskip utenfor døren blir det travle dager hos strålevernmyndighetene. De ansatte må jobbe både overtid og i helgen for å overvåke vannet omkring «USS Gerald R. Ford». Her testes vannet i en germaniumdetektor.

– Vi ville blitt veldig overrasket om vi fant noe. Testingen er noe vi gjør for sikkerhets skyld, understreker Lund Eide.

Han mener likevel arbeidet er viktig.

– Det et er avgjørende å ha kontroll. Det er jo atomreaktorer. Da må vi ha full oversikt og være sikker på at vi oppdager utslipp fra dem.

At atomskipet er et militærskip fra en annen nasjon, gjør overvåkningsarbeidet vanskeligere.

– Skipet har egne systemer som skal ivareta noe av den samme sikkerheten, men vi har ikke tilgang til amerikanernes systemer. Derfor tar vi egne prøver, sier han.

Prøvetakingen er del av norske myndigheters sikkerhetsplan.

Tar prøver hver dag

Hver dag under besøket tar Forsvaret vannprøver to steder ved skipet – ved baugen og akter. Foran og bak.

Prøvene som tas er vanlig vann fra Oslofjorden, men fraktes til strålelaboratoriet av forsvaret for å sikre at prøvene ikke byttes om eller forsvinner. Heimevernet står for transporten.

Vel framme utsettes badevannet for to tester:

Der bli de testet av en gammadetektor.

Det utføres også en radiokjemisk prosedyre.

VANN, VÆRSÅGO: Her overleverer sersjant Martin Halvorsen Røst fra Heimevernet vannprøvene til seniorrådgiver Anders Lund Eide på DSA.

Spesialbeskyttet rom

Utstyret står i et rom som er ekstra beskyttet fra bakgrunnsstrålingen. Det meste av strålingen du og jeg utsettes for kommer fra verdensrommet, men noe kommer også fra jorden i

– Vi utsettes hele tiden for bakgrunnsstråling. Derfor har vi et laboratorium med materiale i veggene som har spesielt lav bakgrunnsstråling. Det gjør at vi kan måle veldig lave nivåer, sier Lund Eide.

I forkant av krigsskipsbesøket ble det også tatt prøver av fjordvannet. Dermed har strålingstesterne hos DSA en nullmåling å sammenligne prøvene med.

– Vi tar imot og heller vannprøvene over i beholdere som passer til vår gammadetektor. Resultatet får vi etter to timer, forklarer Lund Eide.

NEDI MED DEG: Seniorrådgiver Anders Lund Eide plasserer vannprøven i detektoren. Den er godt beskyttet mot stråling utenfra. FERDIG: Etter at det er tatt prøver av vannet, forsegles beholderen. DETEKTOR: Her ligger vannet fra Oslofjorden i en germaniumdetektor. Den måler gammastråling, som er en type stråling fra radioaktivt materiale.

Det enorme militærskipet ligger ankret opp rett utenfor Norges tettest befolkede område.

Forsvaret må søke om tillatelse før skip med atomreaktorer får legge til kai i Norge. Beredskapsavdelingen i DSA har derfor hatt noen måneder på seg til å gjøre en konsekvensutredning.

Vinden avgjør

Skulle det skje en radioaktiv lekkasje, er det to ting som avgjør hvor stor ulykken blir:

Mengden utslipp av radioaktive stoffer

Vind og værforhold

Vindretningen bestemmer om et mulig radioaktivt utslipp vil drive for eksempel mot Oslo sentrum eller nedover fjorden. Strålevernmyndighetene har utarbeidet forskjellige scenarioer for radioaktivt nedfall, avhengig av hvilken retning vinden blåser.

Under planleggingen av skipsanløpet har myndighetene tatt utgangspunkt i Australias atomplaner.

– De har mange anløp av atomdrevne skip, og har gode planer. Vi har brukt deres scenarioer for utslipp og koblet det med våre egne værdata for å se hvordan et eventuelt utslipp vil kunne spre seg, sa Astrid Liland, avdelingsdirektør avdeling for beredskap i DSA, til VG torsdag.

TRITIUMJAKT: Noen bruker vannet til å koke poteter. Strålevernet koker etter tritium.

Plikt til å varsle

USS «Gerald R. Ford» er et nytt skip med to nye reaktorer. Dette er ifølge Liland tryggere fordi nye kjernekraftreaktorer har bedre og sikrere design.

– Kjernekraftreaktorer har mange sikkerhetsbarrierer. Hvis noe går galt, så skal minst mulig av radioaktiviteten slippe ut, sier Liland til VG fredag.

– Hva vet dere om reaktorene som er om bord på skipet? Deler USA all informasjon om dem med dere?

– Selve reaktordesignet er kjent. Det er bare å google. Men absolutt alle detaljer er ikke kjent, siden det er et militærskip. Kapteinen har uansett plikt til å varsle oss umiddelbart om det skulle skje noe.

DIGERT: Stort amerikabesøk i Oslo denne uken.

– Hva gjør dere dersom dere finner stråling i prøvene?

– Da måtte vi undersøke hva det skyldes, og se på hvilke radioaktive stoffer det er. Det er allerede en del stråling i fjorden, både fra naturlige radioaktive stoffer og fra utslipp fra medisinsk strålebehandling. Hvis det hadde vært andre stoffer enn dette, hadde vi kontaktet forsvaret.

Hun forventer imidlertid at det blir lite å finne i prøvene.

– Vi har hatt besøk at atomdrevne skip og ubåter tidligere, og har aldri funnet radioaktivitet i utslipp.