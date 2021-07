LÆRER-MINISTRENE: Kunnskapsminister Guri Melby (V) er egentlig lærer av profesjon. På bildet forklarer hun Venstres skolepolitikk for minister for lærerutdanningen og annen høyere utdanning, Henrik Asheim (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

Regjeringen: «Superlærere» blir permanent ordning

Pilotordningen med egne lærerspesialister, også kalt superlærere, blir permanent.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det foreslår regjeringen – etter at ordningen er utprøvd siden 2015.

Selv om målet på 3000 lærerspesialister på plass i skolen høsten 2022 – ikke skulle nås, så mener kunnskapsminister Guri Melby (V) at ordningen er så vellykket – at den bør bli fast.

– Lærerspesialister er med på å styrke skolenes arbeid med blant annet tidlig innsats, og de bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen. Derfor fortsetter vi satsingen, sier Melby.

Hun fastholder at målet fortsatt er 3000 lærerspesialister i skoleåret 2022–2023, og at det er noe de skal jobbe hardt for å få til.

Deretter vil departementet gjøre om lærerspesialistpiloten til en varig tilskuddsordning, ifølge Melby.

For kommende skoleår (2021–22) er det satt av penger til 2300 lærerspesialister. Det er innvilget over 1800 søknader om lærerspesialister til klasserom over hele landet, og rundt 600 lærere vil være i gang med toårig spesialistutdanning, opplyser Kunnskapsdepartementet.

SATTE I GANG: Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) iverksatte prøveordningen med lærerspesialister. Foto: Terje Bringedal, VG

Regjeringen Solberg startet satsingen i 2015 for å få gode lærere til å fortsette å undervise i skolen, og bidra til at elevene lærer mer. Departementet definerer en lærerspesialist som «en dyktig lærer som får mulighet til å utvikle seg faglig, og jobbe som pådriver for bedre kvalitet på undervisningen i faget sitt.»

– Vi vil gi dyktige lærere mulighet til en faglig karrierevei som lærerspesialister, sa daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da ordningen ble innført for seks år siden.

Da var tanken at ordningen som også ble kalt superlærer-ordningen, skulle prøves ut i to år – og at en eller flere lærere ved en skole fikk tittelen lærerspesialist.

Disse fikk 48.000 kroner mer i lønn – eller en noe mindre lønnsøkning og mindre undervisningstid.

Motytelsen er at de skal bidra til faglig styrking av faget og skolen. De skal undervise, samtidig som det kreves at de holder seg faglig oppdatert, samt vurderer behovet for kollegaveiledning og kompetanseheving på skolen.

Røe Isaksen håpet lærerspesialistene kunne bidra til å stanse lærerlekkasjen fra skolen.

Ikke smertefritt

Men ordningen ble ikke innført smertefritt og uten motstand. Fylkeslaget i Utdanningsforbundet i Troms, var blant dem som ikke ønsket ordningen velkommen.

– Alle er vi vel superlærere, jeg ønsker ikke at vi skal få A eller B-lærere. Fokuset må være på at alle lærere må få tid og lønn, ikke bare noen få, sa lærer Morten Rennemo til fagbladet Utdanning da ordningen skulle utprøves.

Men lærerne som har tatt spesialistutdanningen og praktisert som lærerspesialister, er stort sett tilfreds, viser en evaluering blant 1000 lærerspesialister fra 2020. Der sa tre av fire spurte at de var blitt mer motiverte av å jobbe som lærerspesialist. Fire av fem svarte at de reflekterte mer over egen undervisning – og tre av fem svarte at lærerspesialist-utdanningen styrket undervisningen.

I evalueringen kom det også frem at noen som hadde tatt lærerspesialist-utdanning oppga at det ikke var opprettet funksjon som lærerspesialist i deres skole, og at det fortsatt er en avventende holdning til lærerspesialister i noen kommuner.