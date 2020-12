JOBBET HARDT: Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, forteller at ansatte i kommunen har jobbet på spreng for å kunne være en av de første kommunene som nå står klare for å ta i mot vaksinen. I løpet av kort tid ankommer i underkant av 545 doser kommunen. Foto: Fredrik Hagen

Derfor får disse kommunene vaksinen først

Nærhet til Oslo, smittetrykk og lokale forberedelser er det som har avgjort hvilke kommuner som først får vaksinen. De syv kommunene som er valgt ut mener selv de er klare.

Tirsdag ble det kjent at den aller første vaksineleveransen til Norge på 9750 doser vil fordeles på syv kommuner på Østlandet. På en pressekonferanse opplyste FHI at følgende kommuner vil få vaksinen først:

Ringsaker

Hamar

Stange

Sarpsborg

Fredrikstad

Hvaler

Overlege i FHI, Are Stuwits Berg, forklarer at kommunene både er valgt av praktiske grunner - ettersom den første pakken leveres i Oslo - fordi kommunene har mye smitte, og fordi de har klart å stille seg klare.

Den første normale leveransen på omtrent 40.000 doser er ventet til Norge den 28. desember.

Fordi Pfizer-vaksinen må lagres svært kaldt, leverer selskapet denne direkte til fryselagre forskjellige steder i Norge, før den fordeles likt til kommunene etter hvor mange innbyggere de har i risikogruppene.

Stange kommune: - Vi er klare

Ordfører i Stange kommune, Nils Amund Røhne, forteller at han føler seg tilfreds med at de har blitt en av syv kommuner som har blitt valg ut til å få første dose med vaksiner.

Han bekrefter overfor VG at kommunens nære plassering til Oslo, samt størrelse og antall vaksineprioriterte i kommunen, har vært avgjørende for at kommunen har blitt valgt ut.

– Logistikkmessig passer det for kommunen, vi ligger enkelt til og antall mennesker på sykehjem passer med antall vaksiner som kommer i første omgang, forklarer Røhne og legger til:

– Dette er kombinert med at vi er klare, både til å sette vaksinen og til å ta det ansvaret som følger med.

RUTINERTE: Ordfører i Stange kommune, Nils Amund Røhne, mener at kommunen har god trening i vaksinering. Foto: Stian Lysberg Solum

I Stange kommune har en egen, sammensatt gruppe med spesialkompetanse jobbet med å planlegge vaksineringen den siste tiden.

– Vi har greid å mobilisere det som trengs for å sette i gang. Er det noe vi har trening i, så er det vaksiner. Vi håper og tror dette kommer til å gå kjempefint, sier Røhne.

Ordføreren forteller at vaksinen ankommer kommunen 27. desember, og vaksineringen starter allerede dagen etterpå. Helse- og omsorgssenter kommer først.

– Det betyr mye for oss at vi nå starter vaksineprogrammet. Det vil være veldig spennende å følge, da vi fortsatt har mange ubesvarte spørsmål. Men vi vet at vaksinen beskytter, sier ordføreren.

526 doser til Ringsaker og Hamar

Også Ringsaker kommune er lettet over at de er en av de første til å få vaksinen.

Ordfører Anita Ihle Steen forteller at høye smittetall i Hamar-regionen og Ringsaker kan ha vært en medvirkende årsak til at de får vaksinen allerede om noen dager, i tillegg til kommunens sentrale plassering på Østlandet.

– Dessuten har vi en helhetlig vaksinasjonsplan helt klar, både for vaksinering på sykehjem, legekontorer og etter hvert massevaksinering. Vi har forberedt oss, og vi er klare, forteller Steen til VG.

Ordføreren opplyser at kommunen i første omgang vil motta 275 vaksinedoser, og at beboere ved kommunens sykehjem vil få vaksinen først.

– Det er vel lov å si at vi alle har gått og ventet på å begynne med vaksineringen. Denne pandemien har vært krevende for hele landet, og ikke noe mindre krevende for oss i Ringsaker. Jeg håper at dette kan gi litt mer håp, det trenger vi, sier Steen til VG.

POSITIV: Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, håper at oppstarten med vaksineringen kan gi folk håp i en krevende tid. Snart ankommer 275 doser kommunen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Einar Busterud, ordfører i Hamar, forteller at kommunen vil motta 251 doser i første omgang. Han tror at to ting har vært avgjørende for at akkurat Hamar kommune fikk vaksinen først.

– Det ene er at vi har hatt stort smittepress i regionen. Det andre er at vi står helt klare til å ta i mot dosene, sier Busterud til VG.

Kommunen vet enda ikke når de får første runde med vaksiner levert.

Ordføreren forteller til VG at han er glad for at vaksinen nå kommer, men at han samtidig frykter at det kan føre til at mange slapper av.

– Jeg vil advare mot at noen tror at det løser problemet. Det vil ta lang, lang tid før folk er vaksinert. Det er ingen grunn til å slappe av, påpeker Busterud, før han legger til:

– Men det er klart det er en god julepresang.

Fredrikstad: - Har jobbet på spreng

Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, bekrefter det samme som de andre ordførerne: Fredrikstad kommune er praktisk fordi det er nærme Oslo, og kommunen prioriteres fordi de har høye smittetall og de er klare.

Fredrikstad vil i første omgang få i underkant av 545 doser, og vil gi de første dosene til sykehjemsbeboere.

– Vaksinering av sykehjemsboere er en mindre operasjon - men vi er godt i gang med planene for resten. Dette er en viktig milepæl og vi ser på mange måter lyset i tunellen selv om det er et godt stykke igjen, sier Nygård til VG.

Ordfører i Hvaler kommune, Mina Vauger, sier til VG at hun er glad for at kommunen får vaksinene allerede nå.

- Ansatte i kommune har jobbet på spreng med å få på plass et system, så vi er trygge på at dette skal håndteres på en riktig måte, sier ordføreren.

I Hvaler er det bare et sykehjem med i underkant av 30 beboere. Derfor vil det være beboerne ved Dypedalåsen sykehjem som får de første dosene.

– Vi får mellom 25 og 50 vaksiner - så det er tilstrekkelig til at alle de får én gang, så venter vi på neste bolk for

å sette dose nummer to, sier hun.

Dersom kommunen får flere doser enn dette, er det folk over 85 år i hjemmesykepleien som vil få resterende doser.

Til VG opplyser velferdsdirektør i Sarpsborg kommune, Kjersti Skaug, at kommunen får 370 doser i første omgang. Det vil være nok til alle som har langtidsplass på sykehjem.

– Vi er veldig glade for å komme i gang med vaksinasjonen i og med at vi nå har så høyt smittetrykk, sier Skaug.