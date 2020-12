VURDERER: Jan Tore Sanner sier han ikke utelukker å forlenge permitteringsordningen. Foto: Stian Lysberg Solum

Utelukker ikke forlenget permitteringsordning

Finansminister Jan Tore Sanner (H) holder døren på gløtt for å forlenge permitteringsordningen til august. Støtteordningene kommer til å vare «så lenge krisen varer», sier han.

Nå nettopp

I november skrev VG om Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum, som ønsket at regjeringen skulle forlenge permitteringsperioden til sommeren. Nå svarer finansministeren at det kan bli aktuelt.

– Sp mener det ikke holder lenger med klattvise og uoversiktlige krisetiltak og krisepakker, sa Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i spørretimen på Stortinget onsdag.

– Norge trenger nå en kriseplan for hele det neste året, for bedrifter og arbeidsplasser. En kriseplan som varer over tid og gir forutsigbarhet for folk og næringsliv.

Konkret etterlyser partiet blant annet at permitteringsordningen forlenges ut over 52 uker, til 1. august.

– Med tre måneders varselsplikt må mange sende ut varsel om oppsigelse i forkant av jul. Derfor burde regjeringen allerede nå avklare at den perioden skal utsettes, sier Gjelsvik til NTB.

les også Permittert student: – Jeg har ingen jeg kan be om penger

«Ikke uaktuelt»

Finansminister Jan Tore Sanner (H) svarte følgende i Stortinget da han ble spurt om forlenget permittering:

– Det er ikke helt uaktuelt.

Han tok imidlertid klare forbehold, ikke minst når det gjelder mulige negative konsekvenser. Finansministeren frykter at forlenget permittering kan gjøre det vanskelig å komme tilbake i jobb.

– Vi skal foreta en reell vurdering. Da går ikke vi inn i den diskusjonen med et forhåndsstandpunkt, det ville vært uansvarlig, sier Sanner til NTB.

Normalt kan en arbeidstager være permittert i 26 uker, men Stortinget vedtok midlertidige endringer i regelverket da koronapandemien inntraff i vår. Regjeringen varslet i høst at den vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Utvidelsen ble innført 1. november og varer til 30. juni.

BEKYMRET: Trygve Slagsvold Vedum håper ikke Regjeringen somler med permitteringsreglene. Foto: Eirik Røsvik, VG

Kan bli forlenget

Samtidig er nå en ny, bred kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter på plass. Disse skal få dekket det meste av sine faste, uunngåelige kostnader fra og med september i år til og med februar i 2021.

Men Arbeiderpartiet mener Sanner har brukt unødvendig lang tid på å få på plass ordningen, som åpner 18. januar.

– Poenget er at ordningen ikke er oppe og går når krisen treffer, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Sps Gjelsvik peker dessuten på at en kort tidshorisont for kompensasjonsordningen, som varer til og med februar, gjør situasjonen uforutsigbar og utrygg for mange bedrifter.

– Så lenge krisen varer

Sanner fremholder på sin side at støtteordningene kommer til å vare «så lenge krisen varer».

Det er imidlertid stor forskjell på om behovet er kompensasjon ved nedstenging eller stimulering til økt aktivitet, påpeker han.

– Jeg vil tro at reiselivet vil ha behov for støtte i en lengre periode. Men det er forskjell på de ulike bransjene og næringene, sier finansministeren.

Publisert: 09.12.20 kl. 17:02