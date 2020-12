VARMT I HOVEDSTADEN: 2020 ligger an til å bli det varmeste året i Oslo noensinne med en gjennomsnittstemperatur på 8,6 grader. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Slik blir juleværet: Regn og sludd etter rekordvarmt år

Det er lite håp for skiføre og hvit jul i store deler av landet, ifølge meteorologene.

Nå nettopp

På en pressekonferanse onsdag opplyste helseminister Bent Høie at vi ikke kunne vente oss en «juleferie av det gode gamle slaget» som følge av coronasituasjonen i Norge.

Det ser imidlertid heller ikke ut som om været kommer til å spille på lag for å gjøre det beste ut av en amputert jul.

– Du må sannsynligvis opp på fjellet for å finne snø, eller eventuelt til Nord-Norge der temperaturene er noen grader lavere, sier meteorolog Beathe Tveita fra StormGeo til VG.

les også VG-undersøkelse: Slik planlegger nordmenn corona-julen

Hun understreker at værvarslingene blir mindre presise jo lengre frem i tid man beveger seg, men at målingene stort sett peker i samme retning – at det milde været kommer til å fortsette de neste ukene.

– Vi ser på ulike varianter av hva som kommer til å skje, og den største sannsynligheten er at det fortsetter slik vi har hatt det nå, med lavtrykk i sørlig bane og i veldig nordlig bane, sier meteorologen.

– De veldig kalde løsningene med snø og minusgrader er i mindretall, legger hun til.

MILDT: Værkartet viser at vi får høyere temperaturer enn normalen over østlige og sørlige deler av Norge førstkommende lørdag, men noe lavere temperaturene på Nordvestlandet og i Nord-Norge. Foto: StormGeo

I neste uke vil høytrykket over Russland svekkes, og da blir det forbigående enda mildere med regn fra vest, trolig også en dag eller to med regn i fjellet i Sør-Norge.

– Når det kommer til juleuken, uke 52, så kommer det milde været trolig til å fortsette, med sørlige vinder over landet vårt. Sannsynligvis blir det derimot mindre nedbør igjen, sier Tveita.

Slik ser værmeldingen foreløpig ut på julaften 24. desember: Oslo: 1 til 3 grader, 11,6 mm nedbør Bergen: 2 til 5 grader, 0,1 mm nedbør Trondheim: −5 til −3 grader, 0 mm nedbør Tromsø: −9 til −5 grader, 0 mm nedbør Kristiansand: 6 til 7 grader, 22,9 mm nedbør (Kilde: Storm.no) Vis mer

En mindre andel av prognosene antyder kaldt vær og snøbyger denne uken.

Årsaken er at lavtrykket som beveger seg østover fra Island stanger mot høytrykk fra Russland som igjen forsterker seg, noe som gjør at regnskyene presses nedover kontinentet.

Tveita forklarer at noe nedbør likevel kan trekke inn helt sør i landet og helt nord i landet slik som vi har sett de siste dagene.

– Alternativt kan det blir mye våtere vær med lavtrykk som kommer inn over større deler av Norge, sier meteorologen.

Rekordvarmt

Meteorolog Roar Inge Hansen fra StormGeo forteller at 2020 ligger an til å bli et usedvanlig mildt og vått år for store deler av landet.

Trolig er det ett av de varmeste årene siden målingene startet for rundt 150 år siden, kun slått av 2014. For Oslo sin del blir det sannsynligvis det varmeste noensinne, med en årsmiddeltemperatur på 8,6 grader.

Det er nesten tre gradere varmere enn det normale årsgjennomsnittet på 5,7 grader.

– Det er også mulig at årsgjennomsnittet blir enda høyere enn 8,6 grader i Oslo, men ny rekord blir det uansett, forteller Hansen.

KLAR ANNENPLASS: Kun 2014 var et varmere år enn 2020, ifølge denne oversikten over årsgjennomsnittet fra 1925 til i dag. Foto: StormGeo Weather

En analyse utført av klimaovervåkingstjenesten C3S, som er en del av EUs Copernicus-prosjekt, viser at årets novembermåned også var det varmeste i hele Europa.

I forrige uke sa verdens meteorologiorganisasjon WMO at 2020 ligger an til å bli et av de tre varmeste årene som noensinne er registrert på verdensbasis.

Værekstremer fra november i år: Høyest målte temperatur: 18,7 grader, Horten i Vestfold og Telemark, 6. november

Lavest målte temperatur: −21,4 grader, Folldal i Innlandet, 28. november

Mest nedbør på én dag: 117,3 mm, Bergen i Vestland, 19. november.

Mest nedbør ila hele måneden: 750 mm, Etne i Vestland

Mest vind i lavlandet: 33 m/s, Stad i Vestland, 21. november. (Kilde: Roald Inge Hansen, StormGeo) Vis mer

Roar Inge Hansen er mer forsiktig i å uttale seg om temperaturstigningen generelt sett, men forklarer at temperaturvariasjoner i Norge fra år til år hovedsakelig kan forklares med hvordan værstrømmene sirkulerer.

– Luftsirkulasjonene har en tendens til å låse seg enkelte tider på året. Dersom det blir lange perioder med nordavind kan det for eksempel bli kaldt for oss, og omvendt, sier han.

Hvis man skal snakke om klimaendringer trekker meteorologen derfor frem at man burde se mer samlet på kloden.

– WMO er likevel tydelige på at 2020 er et varmt år for hele verden, legger han til.

Publisert: 10.12.20 kl. 18:22

Mer om Værstasjon Vær Norge Jul Oslo