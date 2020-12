KRITISK: FHI-ledelsen, her ved folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, slakter regjeringens forslag om utvidet bruk av hjemmeskole. Foto: Mattis Sandblad, VG

FHI refser regjeringens hjemmeskoleforslag – Ap kommer med advarsel

Regjeringens forslag om utvidet bruk av hjemmeskole er direkte skadelig for de tiltakene som allerede er innført, mener Folkehelseinstituttet. Ap varsler at de vil stanse det hvis ikke regjeringen tar grep.

Med bakgrunn i coronasituasjonen har kunnskapsminister Guri Melby (V) foreslått å åpne for enda mer fleksibilitet i bruken av hjemmeundervisning – også når det ikke er nødvendig på grunn av smitteverntiltak.

Per i dag er det kun av smittevernhensyn, når skolene er på såkalt «rødt nivå», man kan bruke dette. Forskriften regjeringen foreslår vil åpne for dette også på gult nivå, dog kun for de over 12 år.

I et høringssvar går folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg og ledelsen i Folkehelseinstituttet (FHI) knallhardt ut mot forslaget.

– Forslaget er ikke direkte relatert til smittevern, men FHI kommer med høringssvar fordi vi mener endringene vil skade det nåværende tiltaksregimet og påføre ungdom flere tiltak enn det er nødvendig, skriver FHI.

I en fempunktsliste oppsummerer de hvorfor de mener forslaget er svakt:

Omfanget av problemene som skal løses er uklart.

Endringene underminerer det nåværende tiltaksregimet i skolen.

Det mangler konkrete og etterprøvbare vilkår for når hjemmeskole kan tas i bruk.

Hjemmeskole forringer kvaliteten på undervisningen og rammer barn og ungdom uforholdsmessig.

Endringene strider mot de internasjonale målene for pandemihåndtering som Verdens helseorganisasjon har satt opp.

Ap advarer Melby

De fleste av regjeringens coronaforskrifter bankes igjennom uten behandling i Stortinget. Men nasjonalforsamlingen har mulighet til å stanse forslag dersom de mener det finnes særlige grunner til det.

Det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, varsler allerede nå at de kommer til å stanse forskriften dersom regjeringen ikke endrer den i tråd med høringssvarene.

– Både de helsefaglige og ikke minst barnerettsfaglige miljøene har uttalt seg veldig kritisk til forslaget, og vi støtter dem. Forslaget virker hverken godt nok utredet eller godt nok hjemlet, og ivaretar ikke barns rettigheter godt nok, sier skolepolitisk talsperson Torstein Tvedt til VG.

KRITISK: Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt. Foto: Frode Hansen

Han påpeker at barns rett til å gå på skolen står sterkt i Norges grunnlov og Norges lover, og sier det må gjøres grundige vurderinger.

– Hvis ikke Melby tar innover seg de tydelige anbefalingene fra faginstansene og retter opp i forskriften, vil vi stoppe den når den når Stortinget.

– Hui og hast

Barneombud Inga Bejer Engh, som skal tilse at lovgivning vedrørende barns rettigheter etterleves, skriver også et tydelig kritisk høringssvar.

Overfor VG utdyper hun at hun er kritisk til at det ikke settes tydeligere føringer for når hjemmeskole kan tas i bruk, og hvor lenge man skal kunne gjøre det av gangen.

FORHASTET: Barneombud Inga Bejer Engh mener regjeringens forslag virker forhastet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Departementet har ikke vurdert hvilke negative konsekvenser forslaget vil få for barn, noe de plikter å gjøre, sier hun.

– Det er stor skjønnsmargin hos skoleeier i hvordan man skal tolke dette. Og det er ikke tidsbegrenset. Jeg mener man er helt nødt til å se på tidsbegrensning. Derfor har jeg bedt regjeringen tenke seg grundig om. Jeg er redd det i hui og hast fastsettes regler som får stor betydning for barn, sier hun.

– Helt nødvendig

Utdanningsforbundet og flere skoleorganisasjoner er på sin side positive til forslaget, og ønsker muligheten for økt fleksibilitet velkommen.

– Bakgrunnen er jo den veldig krevende situasjonen skolen er i nå. Det er mye smitte mange steder, både elever og lærere er i karantene. Det er dels også høyt sykefravær. Det gjør at det er behov for å få tak i vikarer, men dette er krevende tider å få tak i vikarer i, sier seniorrådgiver Einar Ove Standal til VG.

Han mener situasjonen gir større behov for fleksibilitet, også når ikke rene smittevernhensyn tilsier det.

– Dagens regelverk tar ikke hensyn til arbeidssituasjonen for lærere og ledere i skolen. Det har både vi og andre organisasjoner påpekt. Situasjonen er svært presset, mange lærere og ledere er slitne og helt i knestående, sier Standal.

– Vi er i en situasjon hvor situasjonen skaper sykdom. Og som departementet påpeker må situasjonen vurderes helhetlig. Når situasjonen er så presset for lærere og ledere går det også utover kvaliteten i undervisningen, mener han.

– Forstår at det er uenighet

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier til VG at hun tar innspillene til etterretning.

– Jeg har forståelse for at det er ulike synspunkter på dette. Nå er høringsrunden nettopp ferdig, og vi skal nøye vurdere de innspillene som har kommet, sier hun.

Hun understreker at målet fortsatt er best mulig opplæring for barn og unge, og at de skal rammes minst mulig av tiltak.

– Hensikten med forslaget er å gi skolene noe større fleksibilitet for å gi elevene best mulig opplæring, både hjemme og på skolen, sier Melby.

– Elever med særlig behov for opplæring på skolen, skal fortsatt ha det. Det er også foreslått flere krav til opplæringen hjemme for å ivareta elevenes behov, sier kunnskapsministeren.

