SNART BEGYNNER VAKSINERINGEN: Fra og med januar får Norge tilsendt 40.000 ukentlige doser med coronavaksinen til Pfizer/BioNTech. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Bent Høie: Slik fordeles resten av det første vaksinelasset

Norge får rundt 40.000 ekstra vaksinedoser fra Pfizer i romjulen. Smittetrykk vil ikke ha betydning for hvor de sendes.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag kunngjorde legemiddelgigantene Pfizer/BioNTech at det første lasset, som er ventet 26. desember, oppjusteres til i underkant av 50.000 vaksinedoser.

Det inkluderer de 10.000 som allerede er varslet og som av praktiske årsaker blir brukt i Oslo-området.

– De resterende som kommer i romjulen vil bli fordelt likt i landet, ut fra de kriteriene som er lagt: Befolkningssammensetning og alder i befolkningen, slik at de fordeles forholdsmessig, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Hvilke steder vil de sendes til?

– Vi går foreløpig ikke ut med de nøyaktige stedene. Men de vil jo leveres til frysere og bli distribuert ut til kommunene.

– Når vil dere gå ut med informasjon om hvor de sendes?

– Jeg tror ikke det er så lenge til vi kan si mer om det. Det blir ganske mange steder i Norge, samtidig, altså en ganske jevn geografisk fordeling.

– Ikke et signal om at vi kan senke skuldrene

Det er rundt 40.000 sykehjemsbeboere fordelt på institusjonene i Norge. Siden hver person må vaksineres to ganger vil det første vaksinelasset være nok til 25.000 av dem.

På spørsmål om hva som avgjør hvordan de skal fordeles, svarer Høie:

– Kommunene i Norge er veldig ulike. Så det må henge sammen logistikkmessig. Det kan for eksempel godt tenkes at det i noen mindre kommuner vil være mer hensiktsmessig å vaksinere alle på sykehjemmet og noen flere i risikogruppen. I andre kommuner vil det i første omgang ikke være nok til å vaksinere alle på sykehjemmet. Der vil det være større behov for å dekke opp totalt sett.

MANGE USIKKERHETSMOMENTER: – Jeg har stor forståelse for at kommunene synes det er krevende å planlegge når det er så mange usikkerhetsmomenter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Bringedal, VG

– Smittetrykket vil altså ikke ha noe å si for fordelingen av disse 40.000 ekstra dosene?

– Ikke i utgangspunktet, men det kan få noe å si underveis. Vi har lagt frem en fleksibilitetsstrategi, som betyr at smittesituasjonen eller ny kunnskap kan påvirke distribuering og prioritering, sier helseministeren.

Fra og med januar vil Norge ukentlig få tilsendt 40.000 vaksinedoser. I februar øker det ukentlige antallet noe. Det er veldig gledelig, sier Høie om vaksinenyhetene, samtidig som han understreker at vi har et mørkt bakteppe:

– Det er at smittetallene ikke fortsetter å gå ned. Det at vi nå får vaksiner må ikke være et signal om at vi kan senke skuldrene og ikke følge tiltakene, sier han.