OPPROP: Oslo-regionen vil ha mer vaksiner, mer penger og mer grensekontroll. Foto: Tore Kristiansen

65 østlandskommuner krever ny vaksinestrategi

65 kommuner med 2,2 millioner innbyggere rundt Oslo har nå gått sammen i et opprop der de blant annet krever geografisk skjevfordeling av vaksiner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et brev sendt til til Stortinget skriver kommunene at vaksinestrategien bør justeres slik at områder med høyere smittepress også prioriteres.

Oslo-regionen interkommunalt politisk råd er et regionalt samarbeid som består av 65 kommuner inklusiv Oslo. Til sammen har regionen ca. 2,2 millioner innbyggere.

Det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) som er leder for Oslo-regionen, og Asker-ordfører Lene Conradi (H) er nestleder.

Kommunene har samlet seg om kravene på tvers av partitilhørighet: Flere av kommunene som deltar i oppropet er styrt av Høyre og Senterpartiet.

Kommunene ber om tre ting:

Mer vaksiner : Vaksinestrategien må ta hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten.

Penger: Forsterkning av den generelle kompensasjonsordningene overfor næringslivet i Oslo-regionen. Målgruppe for kompensasjonsordningen bør være kommunegruppen ring 1 og 2 og omfatte næringsliv som er direkte berørt av nedstengningen.

Grensekontroll: Strenge innreiseregler må gjelde helt til vi ser slutten på pandemien. Og sikre grensekommunenes behov for arbeidskraft, blant annet til kritiske helse- og samfunnstjenester.

Her er kommunene: Oslo kommune · Aremark kommune (Sp-ordfører) · Asker kommune (Høyreordfører) · Aurskog-Høland kommune (Ap-ordfører) · Bærum kommune (Høyreordfører) · Drammen kommune (Ap-ordfører) · Eidsvoll kommune (Sp-ordfører) · Enebakk kommune (Ap-ordfører) · Fredrikstad kommune (Ap-ordfører) · Frogn kommune (Sp-ordfører) · Gjerdrum kommune (Ap-ordfører) · Halden kommune (Sp-ordfører) · Hole kommune (Høyreordfører) · Hvaler kommune (Ap-ordfører) · Hurdal kommune (Sp-ordfører) · Indre Østfold kommune (Sp-ordfører) · Jevnaker kommune (Ap-ordfører) · Kongsberg kommune (Sp-ordfører) · Krødsherad kommune (Nye bygdelista-ordfører) · Lier kommune (Høyreordfører) · Lillestrøm kommune (Ap-ordfører) · Lunner kommune (Ap-ordfører) · Lørenskog kommune (Ap-ordfører) · Marker kommune (Sp-ordfører) · Modum kommune (Sp-ordfører) · Moss kommune (Ap-ordfører) · Nannestad kommune (Ap-ordfører) · Nes kommune (Ap-ordfører) · Nesodden kommune (Ap-ordfører) · Nittedal kommune (Venstre-ordfører) · Nordre Follo kommune (Ap-ordfører) · Rakkestad kommune (Sp-ordfører) · Ringerike kommune (Ap-ordfører) · Rollag kommune (Sp-ordfører) · Rælingen kommune (Ap-ordfører) · Råde kommune (Høyreordfører) · Sarpsborg kommune (Ap-ordfører) · Sigdal kommune (Sp-ordfører) · Skiptvet kommune (Sp-ordfører) · Ullensaker kommune (Ap-ordfører) · Vestby kommune (Ap-ordfører) · Våler kommune (Sp-ordfører) · Øvre Eiker kommune (Sp-ordfører) · Ås kommune (Ap-ordfører) · Eidskog kommune (Ap-ordfører) · Gjøvik kommune (Sp-ordfører) · Gran kommune (Ap-ordfører) · Grue kommune (Ap-ordfører) · Hamar kommune (By- og bygdelista-ordfører) · Kongsvinger kommune (Sp-ordfører) · Løten kommune (Sp-ordfører) · Nord-Odal kommune (Ap-ordfører) · Nordre Land kommune (Sp-ordfører) · Ringsaker kommune (Ap-ordfører) · Stange kommune (Ap-ordfører) · Søndre Land kommune · Sør-Odal kommune · Vestre Toten kommune · Østre Toten kommune · Åsnes kommune · Færder kommune · Holmestrand kommune · Horten kommune · Notodden kommune · Tinn kommune Vis mer

– Ikke rettferdig

«Fra januar 2020 til januar 2021 økte antall helt ledige i Oslo-regionen med 32 000 personer. Dette utgjør 57 prosent av veksten i helt ledige nasjonalt i denne perioden. For mange arbeidstagere og bedrifter kan virkningene bli langvarige. OSL, som er en motor for aktiviteten på Romerike, forventes ikke å være tilbake i normal drift før i 2024», står det i brevet.

– Nå er vi i en situasjon der svært mange kommuner uten smittetilfeller den siste tiden er langt bedre beskyttet enn Oslo og kommunene rundt oss. Det er ikke rettferdig, og derfor sender Oslo-regionen et klart signal om at vaksinestrategien må justeres, sier Raymond Johansen til VG.

Han sikter til at Oslo og flere kommuner havner dårlig ut på listen over antall vaksine per smittetilfelle. Byrådslederen mener det er naturlig å endre vaksinestrategi nå som de mest sårbare på sykehjem og aller eldste i befolkningen er vaksinert.

FHI har også tidligere sagt at en skjevfordeling kan bli mer aktuelt når man har jobbet seg nedover aldersgruppene.

KREVER ENDRING: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener det er naturlig å endre vaksinestrategi nå som de mest sårbare på sykehjem og aller eldste i befolkningen er vaksinert. Foto: Line Møller

Mener det er bra for hele landet

I brevet argumenterer de med at regionen består av tett integrerte arbeidsmarkeder, med høy mobilitet på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

«Mange både jobber og deltar på aktiviteter i andre kommuner enn der de bor. Hovedstadsregionen er også en hovedinnfallsport fra omverden, med landets største flyplass, fergeanløp, og veier og jernbaneforbindelser til utlandet. Store deler av regionen befinner seg nær svenskegrensen, og er integrert med samfunn og kommuner på den andre siden.»

De samme tingene peker John-Erik Vika (Sp), orfrører i Eidsvoll, på.

– Jeg tenker det må være klokt å vaksinere så mange som mulig der det store nedslagsfeltet er. Da vil risikoen bli mindre hvis vi har fått flere som er motstandsdyktige. Oslo har også veldig mange mennesker som pendler til hele landet.

Han understreker at det ville vært på akkurat samme måte hvis det var et annet sted i landet der smittetrykket var så høyt over tid – og trekker frem at vaksineleveransene til Norge også øker fremover.

– Vi har hatt veldig mye smitte. Nå har vi kommet i en situasjon hvor vi får disse store mutasjonsoppblomstringene i tillegg til den vanlige spredningen, sier han.

Kommunen har som for tiden har en stigende smittetrend ifølge VGs oversikt.

– Isolert sett kan det virke egoistisk at man forsøker å få vaksiner på bekostning av resten av landet, men med utfordringene med den store befolkningen som er her i Oslo-regionen kan det være klokt, sier han til VG.

– Lite treffsikker kompensasjonsordning

Holmestrand-ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) stiller seg bak kravet, selv om det kan føre til at akkurat deres kommune får mindre vaksiner fordi de har lite smitte:

– Det kan være våre hadde måtte vente litt lenger fordi Oslo har et høyere smittetrykk enn oss. Samtidig blir smittetrykket i nabokommune redusert når vi får bukt på hovedstadsregionen, derfor tror vi det er lurt også for oss, sier hun til VG.

For dem er det også viktig at kompensasjonsordningen må spisses:

– Vi falt utenom kompensasjonsordningen fordi vi hadde lav arbeidsledighet. Så skjøt den fart uken etter. Den er for lite treffsikker.