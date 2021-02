VERN: Unge Høyres landsstyre gikk søndag inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljevirksomhet. Her er leder Ola Svenneby under Unge Høyres landsmøte i 2020. Foto: Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre vil verne Lofoten – kritiserer Høyre for å sky debatt

Landsstyret i Unge Høyre går inn for å verne Lofoten, Senja og Vesterålen mot oljevirksomhet og kritiserer moderpartiet for å vike unna i oljedebatten. Høyres Stefan Heggelund er uenig.

– Høyre er raske på avtrekkeren i beskrivelsen av dem som er uenige i deres oljepolitikk. Dessverre deltar Høyre i kappløpet for å sikre seg industrivelgere, og skyr derfor en del viktige debatter om olje, sier leder Ola Svenneby i Unge Høyre til NTB.

– Høyre har vært altfor passive i diskusjonene om vern og økonomiske insentiver.

Søndag gikk Unge Høyres landsstyre inn for vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Svenneby sier til NTB at ungdomspartiet nå vil jobbe for gjennomslag i Høyre.

– Alt som blir vedtatt i Unge Høyre, blir som regel vedtatt i Høyre, sier ungdomspartilederen.

UENIG: Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Stefan Heggelund. Foto: Trond Solberg

Heggelund: Skyr ikke debatt

Stefan Heggelund, energi- og miljøpolitisk talsperson i Høyre, er uenig i at vern av områdene er en god idé.

– Vi ønsker å konsekvensutrede for å få kunnskap. Det er slik vi har gjort i Norge siden oljeeventyret begynte, og det har tjent landet vårt godt, skriver stortingspolitikeren i en sms til VG.

Høyrepolitikeren er heller ikke enig i at partiet skyr oljedebatten.

– Jeg tror vel det er få ting jeg har diskutert så mye som dette i min tid som energi- og miljøpolitisk talsperson. Vi fører en politikk som bidrar til omstilling på sokkelen og at vi får brukt den enorme teknologikompetansen som finnes i næringen til nettopp å kutte utslipp.

DEBATT: Heidi Nordby Lunde, fylkesleder i Oslo Høyre, mener det har vært god debatt rundt oljevirksomhet internt i Høyre. Foto: Tore Kristiansen

– Fornuftig strategi

Det har i lang tid vært uenighet innad i Unge Høyre i spørsmålet om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Også i Høyre har meningene vært delte, og Oslo Høyre vedtok i januar i fjor å gå inn for vern av områdene som en del av en større miljøresolusjon.

Heidi Nordby Lunde, fylkesleder i Oslo Høyre, mener som Heggelund at partiet ikke unngår oljedebatten.

– Tvert imot mener jeg at Høyre har hatt en svært god debatt om økonomisk vekst og vern de siste ti årene, og landet på en fornuftig strategi for grønn omstilling uten å sette en sluttdato for oljen, skriver hun til VG.

– Oslo Høyres resolusjon om det grønne skiftet handlet om langt mer enn vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, og var jo nettopp en del av den store debatten internt i partiet om vekst og vern, fortsetter hun.