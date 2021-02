NORDMANN: Statsminister Erna Solberg. Foto: TORE KRISTIANSEN

Erna Solberg avblåser «nordmann»-debatt: − Trenger ikke endre noe som fungerer

Statsminister Erna Solberg (H) mener ordet «nordmann» fungerer godt og er komfortabel med at det blir brukt om henne som kvinne.

Av Eirik Røsvik

Stortingets justiskomité droppet denne uken å redde tittelen lensmann, en av flere offentlige titler som nå blir kjønnsnøytrale.

Bare Frp og Sp sa nei til det kjønnsnøytrale ordet politiavdelingsleder.

Språkrådet ble onsdag gjenstand for en debatt om alternativer til ordet «nordmann» etter et intervju i NRK.

– Jeg synes det er fullstendig historieløst, at Språkrådet i det hele tatt skal bruke tid på det. Nordmann et godt trygt, og innarbeidet begrep som vi alle har et forhold til. Jeg tror det er få eller ingen kvinner eller menn i Norge som synes det er et problem å kalle seg nordmenn, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Onsdag kveld fikk Vedum svar fra statsminister Erna Solberg (H), som mener at hele debatten kan avblåses.

– Jeg føler meg helt bekvem som kvinne med å være nordmann, sier statsminister Solberg til VG.

NRK skrev først at Språkrådet sa at det kunne være aktuelt å vrake ordet, men har endret tittelen i etterkant av publisering.

Språkrådet understreker overfor VG at de ikke bestemmer over allmennord som «nordmann». Det gjør kun de som bruker språket, og de sier at dette da blir en helt annen debatt enn den om statlige stillingstitler.

De får nå støtte fra statsministeren.

– Vi trenger ikke å endre noe som fungerer. Det gjør ordet nordmann. Og så vidt jeg forstår, har også Språkrådet avlyst denne debatten, sier Solberg.

Kjønnsnøytrale titler

Utgangspunktet for debatten er et enstemmig vedtak i Stortinget der regjeringen er bedt om å finne kjønnsnøytrale titler til en del stillinger.

Vedum sier at han i dag er åpen på at bestillingen kan ha vært dårlig formulert, når han nå ser resultatet.

Han sier at å bruke statsforvalter istedenfor fylkesmann fungerer fordi det sier mer om stillingen, men at vrakingen av «lensmann» blir feil.

– Vi mener at lensmann er et historisk begrep vi har hatt i 900 år og at å fjerne det gjør språket flatere. Vi må ikke ødelegge det språklige mangfoldet og kulturhistorien i det politisk korrektes navn.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug forsvarer også ordene «nordmann» og «lensmann» på Facebook.

Lite problem

– Men flere av disse ordene og uttrykkene er fra en annen tid, hvor det var et annet kjønnsmønster i Norge. Er det ikke viktig med flere kjønnsnøytrale titler?

– På noen områder kan det være helt fint. Men det gjelder å finne den riktige balansen, slik at man ikke glemmer historien og blir historieløse. Det handler om vår kultur og egenart. At det er en debatt om ordet nordmann mener jeg er historieløst. Det er en del av grunnidentiteten vår og er noe annet enn statsforvalter og fylkesmann, sier Vedum.

– Du sier at Språkrådet ikke bør bruke tiden sin på dette. Bør du bruke tiden din på dette?

– Vi vil stoppe det. Som folkevalgt, så går jeg til valg på at vi skal ta vare på tradisjoner i Norge. Da er det dumt å lage problemer ut av noe som ikke oppleves som et problem av noen andre enn noen veldig, veldig få i en eller annen tenketank.

– Aldri aktuelt

Språkrådet understreker overfor VG at de ikke på noe tidspunkt har ønsket å vrake ordet nordmann.

NRK har også lagt inn en rettelse der de har fjernet «vrake» fra tittelen.

– Den aktuelle saken var lensmann og bestillingen fra Stortinget om å endre kjønnsmarkerte titler i staten. Ordet nordmann er ingen tittel i staten og det er ikke aktuelt å vrake det på noen som helst måte, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til VG.

– Vi vet at dette er betente saker som vekker mye debatt. Derfor må vi understreke at det ikke er aktuelt, sier han.

Han sier at en kjønnsmarkert tittel i staten er noe helt annet.

Bruker ikke tid

Der kan man bare ha en tittel: altså blir ett navn valgt og et annet vraket.

Han sier at nordmann blir brukt både om kvinner og menn, men mest om menn. Noen bruker derimot adjektiv isteden, som norsk mann, norsk kvinne og norske.

– Det eneste ordene nordmann og lensmann har til felles er at det går an å diskutere om det er kjønnsmarkert, men de blir ikke behandlet på samme måte i det hele tatt. Med allmennord så er det språkbrukerne selv som velger, og hverken Språkrådet eller Stortinget, sier han.

– Vedum sier at dere ikke bør bruke tid på dette?

– Og det gjør vi heller ikke, sier han.