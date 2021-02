POLITI: Studenter som utdanner seg som politi scorer dårlig på årets Studiebarometer. Foto: Gorm Kallestad, VG

Her sier 9 av 10 studenter at de lærer mindre

Studenter ved Politihøgskolen fikk det betydelig verre på mange områder etter 12. mars, viser Studentbarometeret.

9 av 10 sier de har fått dårligere læringsutbytte av undervisningen etter pandemiens utbrudd.

– Undervisningsopplegget vårt har blitt endret mye den siste tiden. Vi er vant til en praktisk utdanning, noe det er blitt mindre av det siste året grunnet coronapandemien. Vi har måttet gå over til digitale løsninger, sier politistudent Stine Bjørkli (23).

I den coronaspesifikke delen av studentundersøkelsen kom Politihøgskolen dårligere ut enn andre studenter:

95 prosent svarer at de savner det sosiale miljøet

78 prosent oppga at undervisningstilbudet ble betydelig redusert som følge av corona

På spørsmål om hvordan de opplever det faglige utbyttet av undervisningen svarte 93 prosent «Mye dårligere» og «Dårligere»

69 prosent opplever at fysiske møter er helt nødvendige for læring

Politistudentene scorer vanligvis høyt i den ordinære delen av undersøkelsen. I fjor var de landets mest fornøyde studenter. Også i 2020 ligger de langt over gjennomsnittet på generell tilfredshet, men de har gått noe ned fra 2019 til 2020.

STUDENT: Stine Bjørkli (23) går siste året på Politihøgskolen avdeling Bodø. Foto: Privat

Vant til mye fysisk undervisning

Stine Bjørkli (23) er studentrådsleder ved Politihøgskolens avdeling i Bodø. Hun går siste året, og er ikke overrasket at studentene scorer dårlig på undersøkelsen.

– Vi studenter har sittet mer på hver vår hybel i år, og vi har en mindre sosial omgangskrets. Det kan bli lange dager for noen som savner det sosiale miljøet som pleier å være på skolen.

Politihøgskolen har tre studiesteder; i Bodø, Stavern og Oslo.

Hele andre året er politistudentene i praksis. Det er de fortsatt, men Bjørkli sier studentene nok merker restriksjonene på stedene de er.

– Vi har mye undervisning som krever at vi er fysisk til stede. I tillegg jobber vi mye i grupper og vi har et tett miljø. Vi er avhengig av fysisk samarbeid, det er naturlig siden man jobber to og to sammen etter utdanningen.

Sier de har forbedret den digitale læringen

Assisterende rektor Tor Tanke Holm tror Politihøgskolen er ekstra rammet av tiltakene mot corona, på grunn av måten de gjennomfører undervisning og læring.

– Politiutdanningen er aktiv og praktisk, i tillegg til teoretisk kunnskap. Det er vanligvis et tett fellesskap på studiestedene. Vi er derfor ikke overrasket over at studentene er skuffet – og mindre fornøyd, sier Holm.

Han understreker at de har tatt smittevern på alvor, og at liv og helse har vært prioritet først.

Studiebarometeret ble gjennomført i oktober, et drøyt halvår etter at pandemien kom til Norge.

LÆRT MYE: Assisterende rektor ved Politihøgskolen Tor Tanke Holm sier de har hatt en bratt læringskurve det siste året. Foto: Politihøgskolen

– Vi har etter hvert fått forbedret digital læring utover i andre halvdel 2020 og inn i 2021. Vi gjennomfører nå en evaluering av egen håndtering inn mot ansatte og studenter, sier Holm, og legger til:

– Vi har hatt en bratt læringskurve, men vi mener å ha evnen til å utvikle og forbedre oss.

Tror ikke flere slutter

– Kan funnene i undersøkelsen påvirke hvor godt rustet studentene er til å gå ut i arbeidslivet i politiet?

– Vi har nå gjennomført – og gjennomfører, leiropphold med operativ godkjenning for våre studenter i siste år. Resultatene her er ikke svekket. Studentene skal ha fått et tilstrekkelig læringsutbytte gjennom utdanningen, for å bli nyutdannet politi. Det gjelder alle fagområder.

Holm tror ikke flere vil slutte på studiet, tross de dårlige resultatene på studentundersøkelsen.

– Vi ser også at vi fortsatt scorer ganske høyt, over snittet, på tilfredshet alt-i-alt, og på praksis inn mot arbeidslivet. Vi tar med oss både plusser og minuser videre, sier han.

Selv om det har vært et tøft år, mener politistudent Bjørkli at hun og medstudentene er godt rustet til hverdagen som møter dem når de er ferdigutdannet.

– Det er forskjell på smittetrykket på de forskjellige utdanningsstedene. Her i Bodø har vi hatt mindre smitte og klart å tilpasse slik at vi har fått noe fysisk undervisning.

– Noe du har savnet i undervisningen under coronapandemien?

– Ledelsen og studentrådet har hatt en tett dialog hele tiden. Det har vært en uforutsigbar tid, men jeg synes ledelsen har holdt oss oppdatert på endringer som har kommer som følge av pandemien. Det har vært en bratt læringskurve å gå over til en mer digitalisert hverdag, for en undervisning som til vanlig er fysisk.