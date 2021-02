TOMT: Lesesalene på Universitetet i Oslo er tomme, da undervisningen er flyttet på nett. Foto: Hanna Bergfall Thevik

Asheim: − Jobber for å åpne mest mulig

– Dette er ikke resultater vi ønsker oss, men det er jo egentlig litt som forventet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) om resultatene av Studiebarometeret 2020.

Publisert: Nå nettopp

30.000 studenter har svart på spørsmål om sin studiehverdag, og resultatene er klare: De er mindre fornøyde med det sosiale miljøet, mer ensomme og får dårligere faglig utbytte.

– Dette er en påminnelse om hvor viktig det å møtes fysisk, diskutere fag, og være sosiale er for utdanningen og motivasjonen. Det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i, sier Asheim til VG.

Les mer om undersøkelsen her: Studenter er mer ensomme og får dårligere faglig utbytte

Mener regjeringen bør åpne mer

Direktør i NOKUT Kristin Vinje mener at det er viktig å åpne opp ved universitetene i områder med moderat smittetrykk nå, slik at studentene kan komme tilbake til en litt mer normalisert hverdag.

Det er NOKUT som gjennomfører Studentbarometer-undersøkelsen.

PRIORITERING: NOKUT-direktør Kristin Vinje mener det er på tide at studentene prioriteres. Foto: Leikny Havik Skjærseth

les også FHI innrømmer feil i rapport: Professor frykter alvorlige konsekvenser for unge

Erfaringene etter nesten ett år med pandemi burde kunne brukes til å gi trygg undervisning på campus, mener Vinje.

– Det er mulig å ivareta smittesituasjonen på universitetene på samme måte som på skoler, sier hun.

Asheim mener at det ikke er smittevern som er problemet på campus:

– Universitetene og høgskolene har vært flinke til å ha godt smittevern der det er mulig å ha fysisk oppmøte. Utfordringen vi fikk over nyttår var at mange studenter kom fra ulike deler av landet etter juleferien, og da kan smitten spre seg raskere. Dessuten er utdanningsinstitusjonene som regel større enn en skole.

VENTET: Høyere utdanningsminister Henrik Asheim er ikke overrasket over resultatene. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Må prioriteres

NOKUT-direktøren mener regjeringen bør se til studentene når de gjør prioriteringer i coronalettelser:

– De er 315.000 i tallet, og de gir så klart uttrykk for at de har fått studiekvaliteten sterkt redusert.

Det er Asheim enig i.

– Grunnen til at vi gjennomfører denne undersøkelsen hvert år, og også har lagt inn spørsmål om corona i år, er for å få tilbakemeldinger på hva som funker og ikke funker. Studentene må prioriteres, slik at de ikke faller av studiene. Det er viktig både for samfunnet og for den enkelte.

Studentbarometeret er gjennomført i oktober. Siden den tid har studenter flere steder i landet opplevd enda strengere restriksjoner.

les også Leila (24) måtte flytte hjem til moren: – Helt umulig å få jobb

Nye råd

Onsdag kom nyheten om at Folkehelseinstituttet (FHI) mener byrden for barn og unge er så stor at de anbefaler å gjøre lettelser, blant annet for studenter.

– De har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymret for konsekvensene. Vi anbefaler derfor å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høyskoler og universiteter snarlig, sa Line Vold i FHI på en pressekonferanse onsdag.

Asheim sier at han håper regjeringen kan følge opp forslagene fra helsemyndighetene, men kan ikke love når det vil skje.

les også Slik skal krisepakken hjelpe studentene

– Vi jobber hver dag med å få åpnet mest mulig, samtidig som vi holder smitten nede. Jeg håper vi har sett begynnelsen på det nå.

– Er det håp for studiehøsten nå?

– Jeg tror faktisk helt oppriktig det. Når vi ser på vaksineplanen, selv med forsinkelser, kan man ha kommet langt med å åpne opp igjen til høsten.

– Vi har advart

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener Studiebarometeret viser en situasjon de lenge har beskrevet.

– Tallene viser at studentene ikke har en optimal hverdag. Nå må tallene brukes som kunnskapsgrunnlag for videre tiltak som rammer studentene, sier Andreas Trohjell, leder av NSO til VG.

ADVARTE: Andreas Trohjell, leder av NSO, sier de har advart om studentens situasjon lenge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

I undersøkelsen svarer halvparten at de er mer ensomme nå enn før coronapandemien.

– Det totale tallet knyttet til ensomhet er altfor stort. Coronapandemien har gjort ting mye verre for mange, sier Trohjell.

Vil ha bedre undervisningstilbud

Trohjell mener undervisningsopplegget har vært for dårlig under coronapandemien. Han mener at mer kan gjøres for å få til bedre tilbud for studentene.

– Siden våren 2020 har vi hatt mange nødløsninger. Nå trenger vi gode planer for undervisning og eksamener fremover. Vi er nå inne i tredje semester med corona.