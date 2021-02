Smitteutbrudd i Tromsø: − Vi vet ikke om utbruddet vi har er mutert

Tromsø har et pågående smitteutbrudd og et «stort antall personer» er satt i karantene. Kommuneoverlege sier de behandler utbruddet som mutert virus.

– Nå er vi i en fase hvor alt handler om å stoppe smitten. Derfor er det satt inn ekstra ressurser på testing og smittesporing, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen på fredagens pressekonferanse.

Torsdag ble det registrert åtte nye smittetilfeller i Tromsø. Kommunen melder at det i tillegg er avdekket smitte hos to personer bosatt i Oslo som var på besøk i Tromsø i helgen.

– Det siste døgnet viser hvor lite som skal til for utbrudd. Vi må følge anbefalingene myndighetene gir oss. Samtidig ser vi at løsningen er nært og vi skal vinne tilbake hverdagen, sier Wilhelmsen.

Fordi flere av de smittede har hatt mange nærkontakter i den tiden de kan ha vært smitteførende, er et stort antall personer satt i karantene.

– Utgangspunkt i Oslo-området

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem sier sju er knyttet til ett utbrudd, i tillegg til to som knyttes til utbruddet som lenger ikke er i Tromsø.

– Vi regner med at utbruddet vårt har utgangspunkt i Oslo-området. Foreløpig jobber vi med å få en oversikt over utbruddet, sier Trandem.

– Vi ble i går gjort oppmerksomme på omfanget om indeks og har funnet indeks. Smittearbeidet har ført oss til flere personer og med hurtigtest så fikk vi svar med en gang, sier fagleder ved coronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen.

Benjaminsen sier videre at smittesporingen er utfordrende, da utbruddet skjedde for to helger siden.

– Det pågår nå et stort smittesporingsarbeid. Vi har satt inn ekstra ressurser til dette arbeidet og til testing, sier Benjaminsen.

– I tillegg fikk vi i går en positiv som per nå ikke er knyttet til utbruddet. Totalt var det 15 positive prøver i Tromsø i går og sju av disse kom fra hurtigtester.

Stengte restaurant

Torsdag kveld ba kommunen restauranten Pastafabrikken om å stenge og vaske ned, etter at en ansatt har testet positivt og utviklet symptomer på covid-19.

– Vi ber alle som har vært på Pastafabrikken fra og med mandag 22. februar og til og med torsdag 25. februar, om å være ekstra oppmerksom på symptomer. Dersom man har symptomer på forkjølelse eller luftveisplager, ber vi om at man kontakter koronatelefonen for å få testet seg, sier Benjaminsen.

Verste smittedag på lenge

5. november 2020 er siste gang Tromsø hadde en like alvorlig smittedag. Da ble det bekreftet 23 nye smittetilfeller.

Totalt har 533 personer testet positivt for coronaviruset i kommune. Tromsø har ingen innlagte med covid-19 per dags dato og har hatt to dødsfall.

Kommunen var den første i landet som fikk påvist coronasmitte i landet. Det skjedde 26. februar i fjor.

