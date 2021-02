Smitteutbrudd i Tromsø: Hasteinnkaller til pressekonferanse

Tromsø har et pågående smitteutbrudd. Et «stort antall personer» er satt i karantene og kommunen har innkalt til pressekonferanse.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det pågår nå et stort smittesporingsarbeid. Vi har satt inn ekstra ressurser til dette arbeidet og til testing. Arbeidet vil fortsette ut over kvelden og så langt det er hensiktsmessig i natt. Vi har en situasjon med et pågående utbrudd, der flere av de som har testet positivt har hatt mange nærkontakter. Vi må derfor forvente nye positive prøvesvar, sier fagleder ved coronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen.

Torsdag ble det registrert åtte nye smittetilfeller i Tromsø. Kommunen melder at det i tillegg er avdekket smitte hos to personer bosatt i Oslo som var på besøk i Tromsø i helgen.

Fordi flere av de smittede har hatt mange nærkontakter i den tiden de kan ha vært smitteførende, er et stort antall personer satt i karantene.

Kommunen har innkalt til pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 10 i dag.

Stengte restaurant

Torsdag kveld ba kommunen restauranten Pastafabrikken om å stenge og vaske ned, etter at en ansatt har testet positivt og utviklet symptomer på covid-19.

– Vi ber alle som har vært på Pastafabrikken fra og med mandag 22. februar og til og med torsdag 25. februar, om å være ekstra oppmerksom på symptomer. Dersom man har symptomer på forkjølelse eller luftveisplager, ber vi om at man kontakter koronatelefonen for å få testet seg, sier Benjaminsen.

Verste smittedag på lenge

5. november 2020 er siste gang Tromsø hadde en like alvorlig smittedag. Da ble det bekreftet 23 nye smittetilfeller.

Totalt har 533 personer testet positivt for coronaviruset i kommune. Tromsø har ingen innlagte med covid-19 per dags dato og har hatt to dødsfall.

Kommunen var den første i landet som fikk påvist coronasmitte i landet. Det skjedde 26. februar i fjor.