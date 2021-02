DET SISTE FLYET: Dette var det siste flyet som ankom Oslo Lufthavn fra Polen før innreisebegrensningene ble innført, men flytrafikken til Norge fortsetter. Foto: Terje Bringedal, VG

Antallet flyreisende fra utlandet falt med en fjerdedel etter de nye innreisereglene

5517 flypassasjerer fra utlandet kom til Norge i uken etter at grensene ble stengt for de fleste som ikke er bosatt her til lands. Det er 24,5 prosent færre enn uken før.

Publisert: Nå nettopp

Fredag 29. januar innførte regjeringen nye innreiserestriksjoner til Norge. Målet var å stoppe importsmitte av de nye mutantvirusene til Norge.

– I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sa statsminister Erna Solberg da innstramningene ble innført.

Samtidig ble gjort unntak for samfunnskritisk personell, transportarbeidere, helsepersonell og personer som skal ha samvær med barn.

I uken etter at de nye reglene for innreise ble innført kom det 5517 passasjerer fra utlandet til Avinors flyplasser i Norge. Uken før var tallet 7302.

VG har fått statistikk over antallet ankomne passasjerer fra utlandet til Avinors flyplasser de siste 14 ukene.

I gjennomsnitt kom det 12.243 innreisende fra utlandet til norske flyplasser i hver av ukene fra uke 45 til uke 4.

Sett mot dette gjennomsnittet er trafikken mer enn halvert i uke 5 etter at innreisebegrensningene ble innført fredagen i uken før.

Flyreisene til Norge toppet seg i den første uken av det nye året med 24.396 ankomster fra utlandet.

Disse landene har passasjerene flydd fra etter at innreiserestriksjonene ble innført:

Tall fra innreiseregisteret viser at det i gjennomsnitt kom 5150 innreisende per dag i 2021 før restriksjonene ble innført.

Gjennomsnittet er redusert til 1702 innreisende per dag etter at innstramningene ble innført. Dette utgjør en tredjedel av snittet før restriksjonene.

Innreiseregisteret viser også at de fleste som ankommer Norge etter at restriksjonene tredde i kraft kommer med bil eller buss.

Halvparten av de innreisende kommer landeveien over grensen, mens nær hver tredje innreisende kommer til Norge med fly.

PS. I sin anbefaling til regjeringen om reiserestriksjoner onsdag skriver Folkehelseinstituttet nå at Norge kan vurdere et forbud mot fritidsreiser utenlands for å redusere antallet som krysser grensene ytterligere.

– Smitterisikoen henger sammen med det totale antallet som reiser inn og ut av landet, skriver de.