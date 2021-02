LAVE TALL, MEN: FHI tror at alle over 18 år kan ha fått første dose til sommeren – hvis alt går etter planen. Foto: Gisle Oddstad

Under to prosent av oss er fullvaksinerte

100.000 av Norges innbyggere har fått begge vaksinedosene som trengs for å få full beskyttelse mot coronaviruset.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

Vi ligger milevis bak verdenseneren i fullvaksinering. Israel leder soleklart og har tirsdag formiddag gitt nær 35 prosent av sine innbyggere de nødvendige dosene.

Her i Norge har 1,84 prosent fått det antallet vaksinedoser de skal ha gjennom det norske vaksinasjonsprogrammet, ifølge VGs tall.

I skrivende stund: 98.883 mennesker – av rundt 5,4 millioner innbyggere.

I tillegg har 290.000 av Norges innbyggere fått første dose.

Nedslående nyheter? Ikke mist motet helt ennå. For det går fremover: Folkehelseinstituttet (FHI) tror at alle over 18 år kan ha fått første dose i juli.

Men det er hvis alt går etter planen.

Det skal sies at Israels vaksinetempo er i særklasse på verdensbasis. Landet har også påbegynt vaksineringen av halvparten av befolkningen.

Trykk på «fullvaksinert» for å få riktig rekkefølge i grafikken (tallene i denne saken er lagt inn om formiddagen 23. februar):

Går litt trått verden over

Over 39 millioner mennesker er fullvaksinerte verden over. Det vil altså si at 0,50 prosent av verdens befolkning har fått det antall vaksinedoser de skal ha.

NB: Oversikten over vaksineringen er basert på tall fra offisielle kilder og nyhetsmeldinger. Ikke alle land som har påbegynt vaksineringen har offentliggjort data ennå.

I mange land verden over går det noe trått med fullvaksineringen. Bronseplassen tilhører USA (5,6 prosent).

Med våre 1.84 prosent ligger vi på 27.-plass på verdensbasis. Så hvordan står det ellers til i Norden ut ifra VGs tall?

To land skiller seg ut: Danmark (sjetteplass) og Island (åttendeplass), begge med sine tre prosent fullvaksinerte. Et godt stykke lenger ned kommer Sverige (1,9 prosent/26.-plass) og Finland (1,4 prosent/32.-plass).

Sistnevnte har lagt om taktikken sin. Finnene har valgt å forsinke fullvaksineringen.

Hvor mange er vaksinert i min kommune? Sjekk VGs vaksineoversikt

Én dose til mange

Finlands nye strategi går nå ut på å få gitt mange personer en første vaksinedose og dermed noe beskyttelse mot coronaviruset – fremfor å gi et mindretall de to dosene som trengs for å få full beskyttelse.

THL, det finske folkehelseinstituttet, anbefalte i starten av februar å forlenge intervallet mellom dosene til 12 uker på alle de tre vaksinene landet har i bruk.

Dette til tross for at dette bryter med anbefalingene fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA), som har ansvar for evaluering og tilsyn med legemidler.

les også Så mye beskytter vaksinen etter første dose

De samme vaksinene er godkjent for bruk i Norge, og alle tre krever to doser for å få full beskyttelse mot covid-19 – med følgende EMA-anbefalte intervall:

Moderna krever to doser med 28 dagers mellomrom.

Pfizer krever to doser med 21 dagers mellomrom.

AstraZeneca krever to doser med fire til 12 ukers mellomrom.

«Relativt bra beskyttelse»

Finske THL mener at dette raskt vil øke vaksinedekningen i befolkningen og at den første dosen i seg selv vil gi en «relativt bra» beskyttelse, skriver de på sine nettsider.

les også Vaksineringen: Derfor henger Norge etter

– På bakgrunn av alt vi vet kan vi anta at effekten av første dose varer mye, mye lengre enn tre uker, sier overlege Hanna Nohynek ved THL til TV 2.

– Vi gjør dette fordi det er mangel på vaksiner, samtidig som vi ser en økende trussel fra de muterte variantene. Vi ønsker å beskytte befolkningen så mye som mulig.

Enn så lenge ligger Finland på 16.-plass i påbegynt vaksinering av befolkningen, to plasser bak Norge. Vi ligger best an i Norden.

Kan føre til vaksineresistens

Storbritannia var først ute med å legge om vaksinestrategien på denne måten. På grunn av den akutte smittesituasjonen ble det i midten av januar tatt et valg om å i første omgang vaksinere mange med én dose i stedet for å vaksinere få med to doser.

les også Kommentar: Britene og vaksinekrigen

Dette har ført landet opp på tredjeplass i påbegynt vaksinering av befolkningen. Når det kommer til fullvaksinering, er de på 37.-plass.

Strategien er «et sjansespill», har immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Immunologisk avdeling Oslo universitetssykehus uttalt til VG.

– Det kan i verste fall tenkes at dersom man bare gir én dose, kan man avle frem vaksine-resistente virus. Hvis det skjer, er det skikkelig ille.

Ikke strategiskifte i Norge

Norge har til nå fulgt EMAs anbefalinger – og vil fortsette med det.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI skriver i en e-post til VG at man her til lands vil følge planen om å fullvaksinere flest mulig av de med høyest risiko for alvorlig sykdom og død raskest mulig.

– Utprøvingene av vaksinene var med to doser, og Legemiddelverket har godkjent dem med to doser. Vi kommer til å holde oss til det, opplyser hun.

– Hovedgrunnen til at de i Storbritannia vaksinerer flest mulig med en dose uten å sikre at de har en dose nummer to, er nok at de har hatt svært høye smittetall og stort press på helsevesenet. De satser derfor på å gi noe beskyttelse til mange raskest mulig, og satse på at de vil få nok til en dose to etter hvert.

Videre skriver Vold at det også har vist seg at for man for flere av vaksinene har større fleksibilitet knyttet til når man gir dose to enn man trodde til å begynne med. Derfor planlegger noen land planlegger å utsette dose to i flere uker.