Derfor frykter Norge den sørafrikanske varianten

Virus sin natur er at når det formerer seg, vil de akkumulerer små genetiske forandringer etter hvert. Disse oppstår i et slektskapstre som utvikler tusenvis av grener.

– Hvis du ser for deg at Wuhan-forfaren er i bunnen av et tre, er det deretter noen hovedgrener, som igjen deler seg i nye grener. Etter hvert som tiden går får man tusenvis av store og små grener som sprer seg ut. Dette er virusets mange slektslinjer. Her snakker man ikke om én mutasjon, men én pluss én pluss én, det som etter hvert blir genetiske varianter av det samme viruset. De aller fleste slike endringene har ingen betydning for egenskaper til viruset, men av og til slår tilfeldighetene til og en genetisk endring kan endre en egenskap litt forhold til utgangspunktet, sier direktør for Bioteknologirådet, Petter Frost.

Noen av disse variantene (typisk de mest smittsomme) vil i en populasjon dominere mer enn andre. Den såkalte britiske varianten har for eksempel 17 endringer fra Wuhan-varianten, og én av disse ser ut til å endre litt på egenskapene for binding til cellene våre når vi smittes.

Det er denne ene endringen som derfor har gjort denne varianten mer smittsom. Se for deg et perlekjede med cirka 1280 perler, perler med 20 ulike former satt sammen i en bestemt rekkefølge (genkoden). Perlekjedet folder seg sammen til det som utgjør den tredimensjonale strukturen til det som kalles piggeproteinet. En av disse perlene har endret type og passformen endres litt. Bevisene nå indikerer at virusvarianten da binder seg sterkere til cellene våre, og konsekvensene er at den blir mer smittsom, illustrerer Frost.

– Den såkalte sørafrikanske varianten har også akkumulert endringer fra utgangspunktet, men her er det tre endringer som har endret litt på ulike egenskaper. I tillegg til den samme «smittsomhetsendringen» som den britiske varianten har, så har denne varianten en annen endring som har skapt oppmerksomhet. En liten delstruktur på piggeproteinet er endret slik at den gjenkjennes dårligere av noen av de mange antistoffer kroppen vår har produsert for å bekjempe viruset, for eksempel etter vaksinasjon.

Én av bekymringene til Nakstad er som nevnt at enkelte vaksiner kan virke svakere dårligere på denne varianten enn de virusstammene vi kjenner fra før.

– Det er noen indikasjoner på at den nevnte sørafrikanske mutasjonen kan gjøre at den virusvarianten gjenkjennes litt dårligere av noen antistoffer. Samtidig er ikke det så enkelt at det er én faktor som bestemmer for eksempel vaksineeffekt. Det er et helt batteri i immunsystemet vårt som virker og det skal vanligvis mange «uheldige» endringer til før vaksiner ikke fungerer, sier Frost.

De tre endringene i den sørafrikanske varianten sitter relativt nær hverandre og det er ifølge Frost ikke enkelt å konkludere på hva hver av disse endringene gjør hver for seg og samlet.

– Tre endringer er mer enn én, men om tre endringer betyr mer enn én er ikke gitt. I teorien kan nye tilfeldige mutasjoner like gjerne resultere i at en svært smittsomt virus variant gir mindre alvorlig sykdom som det motsatte, sier Frost.