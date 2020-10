HAR ANKOMMET: Kong Harald ankom torsdag ettermiddag Rikshospitalet, hvor han skal gjennomgå hjerteklaffoperasjonen. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Hjertelege om kongens operasjon: – Ville ikke vært bekymret

Inngrepet Kongen skal gjennomføre fredag er ikke risikofritt, men hjertespesialist Wasim Zahid sier det ikke er stor grunn til bekymring.

Nå nettopp

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Kong Harald (83) må gjennomgå en hjerteoperasjon. Inngrepet skal etter planen skje fredag denne uken på Rikshospitalet, og innebærer at Hans Majestet skal skifte en hjerteklaff.

– Hans Majestet Kongen har gått til jevnlige kontroller, og utredningen vi har foretatt den siste tiden har vist at dette inngrepet er nødvendig for å bedre Kongens pust, sier Kongens livlege Bjørn Bendz i en pressemelding fra Slottet torsdag.

Kjendislege og hjertespesialist Wasim Zahid har i anledning Kongens operasjon laget en informasjonsvideo om inngrepet. Han understreker at han ikke har noen forutsetninger for å kommentere Kongens helse, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Alle kirurgiske inngrep har en risiko ved seg, men jeg vet at de legene som utfører denne behandlingen for pasienter her på Oslo Universitetssykehus, er svært erfarne og flinke. Jeg ville ikke vært bekymret om en av mine nærmeste skulle gjennom en slik behandling.

Ny metode med flere fordeler

OPERERES FREDAG: Etter utredninger som er foretatt den siste tiden skal Kong Harald fredag gjennom en hjerteoperasjon. Foto: Mattis Sandblad

I 2005 gjennomførte Kongen en åpen operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen. Denne ble erstattet med en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale som normalt må skiftes ut etter 10–15 år.

Zahid forteller at det spesielt ikke hos eldre pasienter er anbefalt med en ny åpen hjerteoperasjon.

– Den type inngrep er en stor påkjenning, og derfor er det bra at vi har et annet alternativ kalt TAVI. Da går man inn i lysken, og pasienten er våken med lokalbedøvelse. Den nye hjerteklaffen føres da opp til hjertet via blodårene.

Ifølge hjertespesialisten fører denne metoden med seg mange fordeler. Blant annet er rehabiliteringstiden i etterkant en del kortere, sammenlignet med en tradisjonell åpen hjerteoperasjon. Mange pasienter vil kunne være ute av sykehuset bare etter et par dager.

Hjerteklaff Kan bli sett på som en slags port, som åpner og lukker seg ved hvert eneste hjerteslag. De åpner opp for å slippe blodet ut og lukker seg for å hindre at blodet renner tilbake.

Hos en del pasienter kan disse hjerteklaffene bli trange, forkalkede og slitte. Blir det for trangt åpner det seg ikke ordentlig opp, og blodet sliter med å komme ut av hjertet og inn i hovedpulsåren. Dette gir symptomer som tungpusthet i forbindelse med anstrengelser, vondt i brystet, svimmelhet og hos noen også besvimelse. Kilde: Wasim Zahid, spesialist i indremedisin og kardiologi. Vis mer

Komplikasjoner kan oppstå

Selv om denne operasjonen anses som relativt trygg, er det fortsatt noen komplikasjoner som kan oppstå.

– Det man frykter aller mest, er at man skader hovedpulsåren i det man putter inn den nye hjerteklaffen. Hovedpulsåren kan sprekke, og det kan oppstå en farlig indre blødning. En annen komplikasjon er at pasienten kan få et hjerneslag under selve inngrepet.

Det er medisinsk team ledet av Kongens livlege, overlege Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet, som vil gjennomføre operasjonen.

VG har vært i kontakt med Slottet og Oslo universitetssykehus som ikke vil kommentere saken ytterligere.

SPESIALIST: Wasim Zahid er et kjent legefjes for mange. Han er spesialist i indremedisin og kardiologi, og kan fortelle at hjerteklaffoperasjonen Kongen skal gjennomgå fredag er å anse som et relativt trygt inngrep. Foto: Magnar Kirknes

Publisert: 08.10.20 kl. 17:29

Les også

Mer om Oslo Rikshospitalet Slottet Kongehuset Kongefamilien