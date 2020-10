KLAR TALE: Assisterende helsedirektør sier det er viktig å korrigere feilaktige og spekulative opplysninger om influensa og Covid-19. Foto: Krister Sørbø, VG

Nakstad: Derfor er corona farligere enn influensa

Det skapte store reaksjoner da USAs president Donald Trump denne uken meldte at influensa er mer dødelig enn coronaviruset.

Presidentens innlegg ble fjernet fra Facebook og skjult av Twitter.

Også i VGs kommentarfelt er dette en gjenganger, med spørsmål om hvorfor man stenger ned land for coronavirus, når så mange dør av influensa hvert år.

– Covid-19 er verre og farligere enn sesonginfluensa, slår assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad fast.

– Det er svært viktig å korrigere feilaktige og spekulative opplysninger som brer seg internasjonalt, sier han til VG.

Er influensa eller corona mest dødelig?

Det er coronaviruset.

– Både Covid-19 og influensa kan gi alvorlig sykdom, men i motsetning til Covid-19 er mange mennesker godt beskyttet mot influensa etter tidligere gjennomgått influensasykdom og etter å ha tatt influensavaksine, påpeker Nakstad.

Han presenterer et regnestykke hvor dødeligheten av influensa i Norge anslås til 0,17 prosent, mens dødeligheten for coronaviruset kan – avhengig av hvilke tall man bruker – anslås til 0,3 prosent, 1,8 prosent eller cirka 1 prosent. Selv det laveste anslaget gir coronaviruset dobbelt så høy dødelighet.

Slik anslås influensa-dødeligheten til 0,17 prosent I et normalår vil 5–10 prosent av alle voksne og 20–30 prosent av alle barn bli smittet av influensa, ifølge FHI

cirka 900 mennesker dør av influensa i Norge hvert år, basert på studier av tall fra 1975 til 2004 ( Det er anslått avmennesker dør av influensa i Norge hvert år, basert på studier av tall fra 1975 til 2004 ( kilde ). – En Lancet-studie fra 2019 modellerte dødeligheten av influensainfeksjon i nedre luftveier i Norge mellom 1990–2017 til bare 3,6 dødsfall per 100.000 innbyggere, som gir cirka 200 dødsfall per år, sier Nakstad. – Hvis vi likevel tar utgangspunkt i at hele 900 personer dør når bare 10 prosent av befolkningen smittes av influensa, blir den årlige dødeligheten av influensa i Norge cirka 0,17 prosent av alle smittede eller cirka 0,017 prosent av den totale befolkningen, påpeker Nakstad. Vis mer

Slik anslås coronadødeligheten å være høyere Først er spørsmålet hvilket tall for smittede i Norge man skal bruke som grunnlag. Det er nå over 15.000 som er registrert smittet i Norge (kilde). Men i starten var det dårlig med testing. FHI gjør derfor estimater på hvor mange de mener har vært smittet med Covid-19, som nå ligger på 90.490, altså nær 100.000 smittede (kilde). – Dødeligheten av Covid-19 i Norge er 0,3 prosent av de smittede, om vi legger Folkehelseinstituttets modelleringer til grunn, sier Nakstad. – Hvis vi legger antallet bekreftede smittetilfeller til grunn er dødeligheten av Covid-19 i Norge 1,8 prosent. – Hvis vi legger studier av påviste antistoffer i befolkningen til grunn er dødeligheten cirka 1 prosent, sier Nakstad. Vis mer

275 personer har så langt dødd av eller med coronaviruset i Norge. Men dette er de dødsfallene Norge har hatt under strenge tiltak og restriksjoner.

Nakstad påpeker at det mest interessante er hvor mange som ville dødd av en corona-pandemi dersom viruset fikk spre seg fritt i befolkningen.

Altså dersom det ikke ble iverksatt tiltak.

– Det vil si en situasjon der hele befolkningen i prinsippet kan bli smittet i løpet av et år og utvikle alt fra ingen symptomer hos mange til livstruende sykdom hos noen.

– Om vi legger 0,3 prosent dødelighet til grunn vil en slik spredning medføre cirka 16.000 dødsfall. Det utgjør nesten 20 ganger flere døde enn influensa i en normalsesong, påpeker Nakstad.

INGEN VAKSINE: Norge har 1,2 millioner doser av årets influensavaksine. En vaksine mot coronaviruset er imidlertid ikke klar ennå. Foto: Hans Pennink / FR58980 AP

– Når det dør mange av influensa hvert år, hvorfor er det nødvendig å stenge ned og iverksette så sterke tiltak for coronaviruset?

– Fordi få personer har hatt Covid-19 og ingen enda er vaksinert i Norge, vil coronaviruset kunne spre seg til langt flere mennesker og gi mer alvorlig sykdom og flere dødsfall en influensa som får spre seg fritt.

– Dette ser vi tydelig i den rapporterte overdødeligheten i mange land i mars og april 2020, et tidspunkt da en relativt liten andel av befolkningen i disse landene hadde blitt smittet av coronaviruset, sier Nakstad.

Enkelte land og områder har nemlig sett en dramatisk økning i antall dødsfall under pandemien, som Spania og Italia (se faktaboks).

Om det dør flere enn normalt i år FHI følger med på dødsfallene i Norge i år, for å se om det dør flere enn normalt under coronapandemien. I Norge er totaldødeligheten med noen få unntak beregnet til å være normal eller lavere det siste halvåret. Andre land har imidlertid opplevd en drastisk vekst i dødsfall. Euromomo, som overvåker dødsfall i en rekke europeiske land, så en tydelig økning under den store smittebølgen i mars og april. Hardest rammet har land som Italia og Spania vært. Det britiske statistikkbyrået ONS gjorde også en studie i sommer om dødeligheten i Europa er høyere enn normalt. De så den største overdødeligheten deler av Spania og det nordlige Italia. Bergamo i Nord-Italia lå for eksempel 847,7 prosent over normalen i ei uke i mars. – På grunn av coronavirus-pandemien, så første halvdel av 2020 en ekstraordinær økning i dødelighet i land i Vest-Europa, over snittet for 2015 til 2019, skriver ONS-forskerne. Vis mer

– Tror dere det vil dø flere av influensa enn coronavirus i vinter?

– Det er vanskelig å si. Hvis vi lykkes med å holde koronasmitten nede vil også færre bli smittet av sesonginfluensa. Det kan faktisk også gi en lavere dødelighet av begge disse sykdommene sett under ett sammenlignet med et normalår for influensa, sier Nakstad.

Hva er status på en coronavaksine? Sjekk VGs vaksineoversikt

– I Norge er totaldødeligheten ifølge FHI (med få unntak) beregnet til å være normal eller lavere det siste året. Hvordan hadde dette sett ut om vi ikke hadde satt inn sterke tiltak mot coronaviruset?

– Norge var i en svært alvorlig situasjon i mars 2020 med raskere smitteøkning og høyere innleggelsesrate enn de fleste andre land, helt til utviklingen snudde den 31. mars, påpeker Nakstad.

– Om vi ikke hadde innført noen tiltak som privatpersoner eller samfunn den 12. mars, og smittekurven hadde fortsatt oppover ytterligere noen uker, ville vi nok befunnet oss i en situasjon tilsvarende den Italia var i noen uker tidligere, sier han.

Publisert: 08.10.20 kl. 09:41 Oppdatert: 08.10.20 kl. 09:53

