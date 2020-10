PÅ RUNDTUR I NORGE: Nesten alle turistene som var med på turen med Ingvars reiser ble smittet. Foto: Ingvars reiser

Buss-smitten: Dette betyr virusmutasjonen

Forsker Gunnveig Grødeland sier hendelsen på «smittebussen» er en av flere mutasjoner vi kan vente oss fremover. Hun tror viruset til slutt blir mer smittsomt og mindre farlig.

Oppdatert nå nettopp

En mutert variant av coronaviruset kan ha bidratt til smittespredningen etter utbruddet på pensjonist-bussturen i Sør-Norge, sa FHI tirsdag. Av de 40 personene om bord på bussen ble 37 bekreftet smittet i etterkant.

FHI har analysert arvestoffet til coronaviruset fra flere av smittetilfellene og kommet frem til at viruset har unike mutasjoner som vi ikke har sett i Norge tidligere. En av dem kan muligens øke virusets evne til å infisere celler og dermed gjøre det mer smittsomt.

Sett i Europa

Ifølge FHI er det usikkert hvordan og når viruset kom inn til landet, men de påpeker at nesten identiske virus nylig har blitt sett i enkelte andre europeiske land, som Storbritannia. I tillegg har det vært større utbrudd av virus med samme mutasjon i Australia.

STUDERER CORONAVIRUSET: Det er i virusets interesse å være smittsomt og mindre farlig, mener virusforsker Gunnveig Grødeland. Foto: Håvard Rønning

Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og tar oss gjennom hva som skjer når et virus muterer:

– Mutasjoner er endringer som oppstår tilfeldig i viruset når det formerer seg (skrivefeil i arvestoffet). Over tid vil det være fordelaktig for viruset om det blir mer smittsomt og mindre farlig, så dette er en trend vi typisk ser for virus når de har sirkulert en stund i befolkningen.

les også Oppdaget mutert coronavirus etter busstur-utbrudd: Kan ha kommet til Norge rett før bussturen

I virusets interesse å være smittsomt og mindre farlig

Viruset er interessert i å smitte flest mulig og å overleve. Dersom viruset gjør folk de smitter alvorlig syke, blir konsekvensen at folk dør, eller at det settes inn sterke tiltak som begrenser videre spredning av viruset. Dermed stoppes viruset. Dersom viruset i stedet endrer seg til å gi mildere sykdom, vil det kunne spre seg lettere i befolkningen uten å hindres.

Det lønner seg altså for viruset å være smittsomt, men ikke dødelig.

– Sannsynligheten vil tilsi at viruset som er litt mindre farlig, har en evolusjonsmessig fordel, og vil ta over markedet og bli den mer dominante typen. Da får viruset formere seg litt friere, uten at vi stopper det. Og det er i virusets interesse, forteller forskeren.

Noen ganger kan viruset muteres til å bli mindre smittsomt, men mer farlig. Det skjer helt tilfeldig, som en slags «stavefeil» i koden til viruset.

Den aktuelle bussturen startet 15. september, varte i seks dager og involverte 14 stopp i totalt åtte fylker.

Totalt 100 smittetilfeller knyttes til bussturen, og Folkehelseinstituttet (FHI) utelukker ikke at de vil oppdage flere. Fem av de involverte har så langt vært innlagt på sykehus.

KAN SPORES: Ved å se nøye på akkurat hvilken gen-sekvens viruset har under et utbrudd, kan FHI potensielt spore hvor det kommer fra. For eksempel dukket én type man bare hadde sett i Sør-Amerika og USA så langt opp i Lillestrøm under et utbrudd der. Foto: NIAID-RML

Samme mutasjon i Australia

– Hva er det mest interessante med virusmutasjonen på bussen?

– Å få følge progresjonen i sanntid som man gjør her, er kjempeinteressant. Jo flere variasjoner man observerer, jo mer ser man hva som er mulige endringer for viruset, sier Grødeland.

Hun mener mutasjonen er en bekreftelse på at viruset bekjempes internasjonalt.

– Vi har ikke en fullgod løsning i Norge før vi har det på verdensplan. Det kan hele tiden komme nye mutasjoner av viruset. Vi vet at det har likheter med det fra Australia. Men viruset kan ha kommet innom flere land før det.

Kan ta tid før vi får et helt annet coronavirus

Grødeland sier det det er for tidlig å si om viruset fra bussturen har utviklet seg til å bli mindre farlig selv om man tror det kan være mer smittsomt.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sa på regjeringens pressekonferanse onsdag, at de følger nøye med på om de ser videre spredning i Norge med denne varianten.

Det gjør også Grødeland:

– Vi må se på trenden over tid. Basert på det vi ser nå, endrer ikke dette viruset seg ikke så mye. Om et par måneder eller halvt år, kommer det en ny mutasjon.

Og slik fortsetter det. Det kan altså oppstå ulike mutasjoner av coronaviruset her og der, men det er vanskelig å spå når viruset i samfunnet vil gå over i en annen fase og eventuelt blir mer smittsomt og mindre farlig.

– Jeg vil tenke det tar et par år før vi ser at dette viruset virkelig har blitt en mye mildere variant av SARS-CoV-2.

Visste du? De første tilfellene av coronaviruset i Norge tilhørte den genetiske linjen B.2. Men virusene som ga utbruddene i mars tilhører en annen linje, nemlig B.1.

Epidemi-virus blir ofte sesonginfluensaer

Grødeland sier vi har flere forkjølelsesvirus i samfunnet som stammer fra coronavirus og som tidligere forårsaket alvorligere sykdom. Også viruset som forårsaket svineinfluensa og Spanskesyken har blitt en del av sesonginfluensavirus. Det er derfor også forventet at SARS-CoV-2 etter hvert vil bli et mindre farlig virus for befolkningen.

Bussturen involverte 14 stopp i følgende fylker; Rogaland, Agder, Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

I etterkant av bussturen bekreftet både busselskapet og kommuneoverlegen i Sandnes at selskapet forholdt seg til bransjestandarden for smittevernregler under turen.

Busselskap: Lei oss

Ingvar Landa driver busselskapet og sier han har gjort seg opp noen tanker etter dagens nyhet om virusmutasjonen:

– Nå når vi vet at det er en mutert variant av coronaviruset som kan ha bidratt til smittespredningen, som ble sett i enkelte andre europeiske land, lurer vi på om vi fikk dette langs turen vår. Vi møtte flere tyske, franske, belgiske turister på vår tur, blant annet på rasteplasser, kafeer og i byer, sier han til VG.

PREGET: Ingvar Landa sier han er både overrasket og lei seg over smitteutbruddet. Her med kona Silje. Foto: Silje Landa

– Dette er bare antakelser fra vår side, og vi håper at FHI finner svar på dette spørsmålet så fort som mulig.

Landa sier han er lei seg for det som skjedde, men glad for at det har gått bra med alle passasjerene og håper det går like bra fremover.

– Vi er fortsatt like overrasket over at dette har skjedd, ikke minst fordi vi hadde veldig grundig forarbeid for å utelukke smitte på turen.

Hadde ikke utenlandske gjester

– Hvilke turer gjennomførte dere i forkant av denne pensjonist-turen?

-- Vi har kun hatt lokale dagsturer og korte turer i forkant av reisen: til Jørpeland og Flekkefjord, og kun med gjester fra Stavanger området. Da var det veldig lite smitte i Stavanger-området.

– Hadde dere utenlandske reisende med på turer i forkant av pensjonist-turen?

– Vi hadde absolutt ingen utenlandske reisende på våre turer hele året, og ingen av de som var med oss på disse turene har oppgitt at de hadde vært i utlandet. De har ikke reist i utlandet fordi de var i risikogruppen.

Publisert: 15.10.20 kl. 10:08 Oppdatert: 15.10.20 kl. 10:20

Les også

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet Forskning