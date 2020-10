LAR TANKENE FLY: SAS-pilotene Vegard Flåten Andreassen (t.v.) og Espen Poulsen har fått oppsigelsene, som gjør at de fra nyttår ikke lenger skal fly for SAS. Nå tenker de i andre baner; på mulig jobb i andre bransjer. Foto: Helge Mikalsen, VG

Her rammer coronakrisen dramatisk: Vegard (30) og Espen (38) har fått sparken

ULLENSAKER (VG) Coronakrisen i Norge har sitt økonomiske episenter omtrent der du handler vin og øl i taxfreen på Gardermoen: Bare 63 av 780 ansatte er på jobb. Resten er permittert.

Storkommunen Ullensaker nord for Oslo har vokst og vokst siden de vant kampen om hovedflyplassen som ble åpnet i 1998. I dag er den storkommunen i landet med desidert flest ledige.

13,9 prosent er ledige eller delvis ledige.

Det kan vedvare: En rapport forteller at vi må vente helt til 2024 før lufttrafikken er tilbake til normalen før coronaen.

– Det er så skremmende. 2024 er så lenge til. Jeg kan ikke leve med denne forferdelige usikkerheten så lenge, hvor du er inne i en krise du ikke har forårsaket, men som du ikke kan gjøre noe med.

Det sier svenske Albina Dautaj (30). Hun er svensk tobarnsmor som har bosatt seg i Norge og stiftet familie i Ullensaker. Hun er en av dem som er rammet.

– Da vi ble permittert i mars, tenkte vi at det ville vare til påske. Så trodde vi det ville vare til sommeren. Nå har det gått opp for meg at dette kan ta år og at jeg risikerer å miste jobben min som jeg er så glad i. Og alle de gode kollegaene mine, sier hun.

fullskjerm neste FLY, FLY, HVOR ER DU?: Parkeringsplassen ved Oslo lufthavn er ofte stappfull av bilder på ettermiddagene. Men nå er det helt stille. VG har tatt pulsen på Romerike, etter at flyplassen møtte krisen.

– Vi gjør alt for å skjerme våre barn

Hun jobber i «parfymen» på Gardermoen og ble permittert fra mars til juli. I høst har hun vært tilbake for å lokke de få som passerer til å kjøpe godlukter.

– 20. oktober blir jeg permittert igjen. På ubestemt tid. Jeg frykter at jeg aldri får vende tilbake. Derfor har jeg begynt å søke jobber, men ikke fått napp.

Hun sier hun og mannen forbereder et tøft økonomisk liv.

– Vi forbereder et liv med mindre penger, og har klare prioriteringer, sier hun:

SNART PERMITTERT IGJEN: Albina Dautaj opplever at det er langt mellom kundene i parfymeavdelingen på Gardermoen. Nå blir hun permittert for andre gang. Foto: Helge Mikalsen

– Vi skal gjøre alt for å skjerme våre barn på tre og åtte år. Vi får kutte på andre ting. Og så håper jeg at jeg får en annen jobb. Jeg jobber gjerne i kassa i en butikk.

– Rammer de yngste

Hun begynte i «parfymen» for ti år siden – i 2010. Men selv ikke ti års ansiennitet holder. De 63 som ikke blir permittert, har ansiennitet fra juni 2007.

– Det er klart at dette rammer de yngste spesielt. De er de eldste med lengst ansiennitet som får beholde jobbene, sier hun.

I en leilighet utenfor Jessheim sentrum, banker vi på hos Henning Brøgger Pedersen. Vanligvis sitter han i kassa på taxfreen.

fullskjerm neste SPØKELSESAKTIG: Det er folketomt og litt spøkelsesaktig, selv om det går endel fly i løpet av en dag.

– Jeg begynte i jobben i 2016 og var en av de første som ble permittert i mars. Siden har jeg vært permittert, sier 28-åringen.

– Årets medarbeider er permittert

Han har en liten peis. På peishyllen står to diplomer, blant annet årets medarbeider i taxfreebutikken 2018.

– Det hjelper ikke nå, sier han og serverer kaffe.

– Og det har foreløpig ikke hjulpet når jeg har søkt andre jobber. Jeg er redd for at det også kan skyldes at jeg halter litt. Jeg har nevrofibromatose fase en. Det er ikke noe stort handikap; jeg spiller fotball og er keepertrener, men jeg har fått beskjed i intervju at de ikke tror jeg klarer jobben fysisk.

fullskjerm neste ALLTID HÅP: Henning Brøgger Pedersen har håp, selv på lampeskjermen.

Han sier han har søkt på salgsjobber, i butikker; steder med varepåfyll. Henning forsikret at han ikke sier dette, fordi det er synd på ham.

– Nei, jeg skal klare meg, men jeg vil ha det frem, fordi jeg er redd for at det er veldig mange, også med mindre handikap, som nå risikerer å bli stående uten jobb, fordi det er så mange funksjonsfriske i køen. Det er ekstremt frustrerende når du vet at det ikke er til noen hindring for å gjøre en strålende jobb.

Fikk sparken

Han er ikke en fyr som gir seg.

– Jeg har begynt på et nettstudie i bedriftsøkonomi, hvor jeg planlegger å ta en bachelor i økonomi og ledelse.

– Ved siden av eventuell jobb?

– Ja, jeg håper å slippe studielån.

Selv om deres arbeidsgiver foreløpig har sagt at de ikke vil begynne med oppsigelser ennå, er det andre som opplever det.

ISS varslet mandag at de kutter 72 jobber. Før coronakrisen hadde ISS, som blant annet driver med renhold, 198 årsverk på OSL.

– For oss som arbeidsgiver er det veldig trist å se at samfunnet ikke åpner raskt nok og at vi derfor må iverksette nedbemanning på Oslo Lufthavn, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Pettersen.

I SAS har de for lengst begynt. De har rundt 1400 i jobb i Norge, i all hovedsak på OSL, mens ca. 1200 er permittert. Pressesjef, John Eckhoff, sier de skal nedbemanne med inntil 5000 årsverk, inntil 1300 av dem i Norge.

– De aller fleste av disse har Gardermoen som arbeidssted, sier han.

Bak den statistikken finner vi SAS-pilotene Vegard Flåten Andreassen (30) og Espen Poulsen (38). De er ikke ute og flyr, men ute og går tur. De har motvillig vært på bakken lenge – og har fått sparken – etter å ha jobbet i SAS siden 2015.

– Vi ble begge permittert i mars og fikk oppsigelse i sommer som trer i kraft fra nyttår, sier Vegard.

– Å gå ledig er ikke aktuelt

Han er kjent med IATA-rapporten.

– Jeg håper jo å fortsette som pilot, men med det tidsperspektivet og når du ser hvilke useriøse lavprisaktører som nå presser på for å komme inn i det norske markedet, da tenker jeg at jeg kanskje må tenke nytt. Jeg har begynt å saumfare markedet for å se om det kan finnes noen interessante jobber utenfor luftfarten, sier Vegard.

I tillegg til pilotutdanningen, har han en master i ledelse.

– Jeg håper det kan gi meg muligheter. Å gå ledig er ikke aktuelt. Samboeren min og jeg kjøpte ny leilighet i Oslo i november og vi har siden mars skrudd igjen kranene kraftig. På kort sikt har vi løst økonomiutfordringen med avdragsfrihet på lånet, men på lengre sikt er det jobb som monner.

Høstsolen varmer fortsatt ham og kollega Espen Poulsen.

– Det så lyst ut i sommer, men så har det siden sett mørkt ut. Om dette tar slutt i 2021, 2024 eller kanskje aldri, er umulig å spå. De som prøver vil ta feil, men at dette vil ta tid, det må vi planlegge for, sier Espen.

– Helt surrealistisk

Han og samboeren har et ett år gammelt barn, og har nylig kjøpt ny bolig utenfor Oslo.

– Jeg er også utdannet musiker og pedagog – så jeg håper det er mulige veier, hvis jeg må gi opp luftfarten.

I avgangshallen på Gardermoen møter vi Nina Binderø, tillitsvalgt og nestleder i Handel og Kontor-klubben, som hjelper de mange hundre permitterte i taxfreebutikkene.

TILLITSVALGT: Nina Binderø i Handle og Kontor sier situasjonen på flyplassen nå er surrealistisk. Foto: Helge Mikalsen

Vi setter oss ned på det eneste stedet som fortsatt holder åpent utenfor slusene i avgangsetasjen. Vi ser bort på det som vanligvis er et drømmescenario; ikke et menneske i innsjekkingskøen. I dag forteller folketomheten om alle de som skulle stått og hjulpet deg på ferden om bord på flyet.

– Det er helt surrealistisk. Hvis dette skal holde på til 2024 er det på tide at regjeringen skjønner hva som har truffet oss, sier Binderø.

– Mens flyselskapene og reiseliv får krisepakker, får ikke selskapene og de ansatte som jobber i taxfree, butikker og restauranter her, noe slikt. Når bare 63 av 780 ansatte er på jobb i taxfributikken og resten permittert – og dette skal vare til 2024, må politikerne snart skjønne at de også må inn i krisepakkene, sier Binderø.

HJELP!: Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) ber om krisehjelp etter at coronaregningen har blitt på 114 millioner og de bare har fått 40 millioner i krisehjelp. Foto: Helge Mikalsen

Vekst byttet ut med krise

I rådhuset i Jessheim sitter en bekymret Ap-ordfører, Eyvind Jørgensen Schumacher.

– Vi har doblet innbyggertallet til 40.000 på 15 år og opplevd en eventyrlig vekst. Men nå har vi blitt så hardt truffet av coronakrisen at vekst er byttet ut med krise.

VGs oversikt i dag viser at hans Ullensaker er på toppen av den lite hyggelige ledighetspallen i Norge. Nabokommuner som Nannestad og Hurdal er også truffet av krisen som har rammet Gardermoen.

– Vi får igjen for å ha lent oss for mye på Gardermoen og luftfarten. Det må vi etter hvert gjøre noe med, men akkurat nå består jobben i å få oss gjennom krisen. Og skal vi tro IATA, så vil det kunne ta opp mot fire år. Det tror jeg regjeringen og Stortinget er nødt å ta inn over seg, sier ordføreren.

Med det gir han et kraftig signal inn til hovedstaden der sør.

– Vi trenger hjelp over mange år.

LITE FOLK: Direktør Aurel Kristian Balika ved Quality Airport Hotel Gardermoen hadde seminarister på seks av 24 seminarrom mandag. 87 av 455 rom var booket da VG kom på besøk. Foto: Helge Mikalsen

Han er bekymret for de unge, som blir sagt opp først på grunn av ansiennitet, og forteller om en dyster statistikk:

– For tiden er det 200 ledige stillinger i Ullensaker og over 3000 ledige eller delvis ledige. Det er mange om beinet.

Han varsler at de kan komme i den situasjonen som regjeringen har advart kraftig mot – at kommunene også må begynne å permittere.

– Ja, vi risikerer det. Vi har 114 millioner fall i våre inntekter som følge av coronakrisen, inkludert 50 millioner i lavere skatteinntekter. Vi har fått kompensert for 40 av de 114 millionene. Da sier det seg selv at vi står foran store kutt i de kommunale tjenestene, som igjen vil bety færre stillinger.

Definisjon av de ledige Arbeidssøkere er betegnelsen på summen av helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere. Arbeidssøkere er personer som søker arbeid ved NAV og som er tilgjengelige for det arbeidet som søkes. Hovedregelen er at man anses som arbeidssøker hos NAV hvis man har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene. I statistikken vises beholdningstall ved utgangen av måneden hvis ikke annet er oppgitt. Helt ledige arbeidssøkere: Omfatter alle arbeidssøkere som har vært uten arbeid de siste to ukene. Omtales ofte bare som «Helt ledige» i statistikken. Delvis ledige arbeidssøkere: Omfatter alle arbeidssøkere som har hatt arbeid i løpet av de to siste ukene, men som har arbeidet mindre enn normal arbeidstid og som søker arbeid med lengre arbeidstid. Omtales ofte bare som «Delvis ledige» i statistikken. Permitterte arbeidssøkere: Omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige, mens delvis permitterte er med i statistikken over delvis ledige. Arbeidssøkere på tiltak: Omfatter alle arbeidssøkere som ved opptellingstidspunktet deltar på arbeidsrettede tiltak. Disse er ikke en del av «Helt ledige arbeidssøkere». Vis mer

Men det finnes optimisme

Han sier rådmannen har gitt signal om at de må vurdere eiendomsskatt, som hans Ap og et stort flertall av partiene i kommunen er imot. Boligprisene har steget så mye det siste tiåret at de helst vil slippe å lempe deler av utgiftene over på innbyggerne.

VG har banket på mange dører i Ullensaker. De aller fleste er rammet. Også Blomsterstua i Jessheim sentrum.

– Vi gikk fra 100 til null i mars og måtte permittere alle i noen få uker. Men nå er vi tilbake, selv om vi sliter litt, blant annet fordi vi har levert masse blomster til møter ved de store kongressentrene ved flyplassen, sier Marianne Trondsen i den godt luktende butikken.

BLOMSTER-KONSEKVENSER OGSÅ: Marianne Trondsen har levert blomster til de store kongresshotellene ved flyplassen. Foto: Helge Mikalsen

Men her inne gror det også optimisme.

– Nå går det i bryllup og konfirmasjoner og snart er det jul; når mange ikke får reise av gårde, så skal de koste seg litt ekstra. Da skal de kjøpe blomster.

Håper Trondsen.

Og etter så mye krise fant vi litt gull.

– Vi måtte også ty til permitteringer i tre uker i mars. Med så mange folk hjemme, begynte de å pusse opp og rydde i skuffer og skap. Blant annet fant mange smykker, som de har kommet med for å pusse opp eller smelte om. Og så har de ikke reist, så vi merker at flere har råd til litt dyrere ting, blant annet diamantsmykker, sier Pernille Cook i Gullsmed og Urmaker Øiesvold.

Hun legger til:

– Når folk har litt mer å rutte med, fordi de ikke reiser, så har vi trua. På jula.

PUSS, PUSS: Daglig leder Pernille Cook ser på når gullsmed Marita Skogholt pusser et smykke. Foto: Helge Mikalsen

