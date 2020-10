«SKUFFA»: Natur og Ungdom var en av arrangørene da ungdom streiket mot klima foran Stortinget. De er skuffet over neste års klimatiltak. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Regjeringen lurer seg selv

Natur og Ungdom reagerer på at de store utslippskuttene uteblir på neste års statsbudsjett. De kommer om kort tid, svarer klimaministeren.

I 2030 skal Norges klimagassutslipp være kuttet med 50 prosent. Minst, ifølge regjeringen.

I statsbudsjettet klimadepartementet la fram i dag, viser framskrivingene at vi er på kurs mot 19 prosent utslippskutt.

– Det største klimagasskuttet i dette budsjettet er karbonfangst. Lykkes vi med det, vil klimagassutslippene kuttes betraktelig, sier Sveinung Rotevatn, klima og miljøminister (V).

Regjeringen la fram prosjektet «Langskip» med fanfare. Klimagassen CO2 skal skilles ut ved Norcems sementfabrikk i Brevik, fraktes til Nordsjøen og lagres under havbunnen.

Nylig sådde Frp tvil om karbonfangsten vil skje. Regjeringen trenger Frps støtte, men statsministeren avviser at det kan skrotes.

Regjeringen har nå satt av 2,7 milliarder kroner i budsjettforslaget, for å komme i gang.

– Framskrivingene viser at vi er på vei mot 19 prosent utslippskutt, ikke 50 prosent. Du har sagt at det ikke er et godt mål på om dagens politikk fungerer. Hvorfor ikke?

– Fordi de er konservative. Framskrivingene er viktige, men de henger litt etter. De tar ikke med seg for eksempel karbonfangst og lagring, fordi det ikke er vedtatt på Stortinget ennå, sier Rotevatn.

KLIMAMINISTER: Sveinung Rotevatn (V). Foto: Frode Hansen

Utsetter de største tiltakene

Utslippene i Norge nådde sitt toppunkt i 2007, lenge etter at de første løftene om utslippskutt ble gitt. Siden den gang har utslippene gått ned med 11 prosent.

– Det viktigste er å se at det utvikler seg i riktig retning, og vi er nærmere 2030-målet i år enn vi var i fjor. Men, jeg er ikke fornøyd før det viser at vi er på helt riktig kurs for å nå minst 50 prosent.

– For det gapet fra 19 til 50 prosent skal hentes inn på ni år?

– Vi skal gjøre en kjempejobb de neste årene. Trenden går rett vei, men det går ikke raskt nok. Derfor skal jeg legge fram en klimaplan i høst, som viser hvordan vi skal nå minst 50 prosent, sier Rotevatn.

Klimaplanen er regjeringens veikart for hvordan de skal innfri løftene. Det er bare to måneder igjen av året, men Rotevatn vet ikke når den er klar.

«KLIMAKUR 2039»: I januar fikk klimaministeren den tykke listen over forslag til tiltak som skal halvere Norges klimagassutslipp innen ti år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Planen skal bygge på forslagene som kom i klimakur 2030, listen over hvilke konkrete klimatiltak regjeringen kan velge blant.

På listen sto et tema fram som blant de mest effektive og billige klimakuttene: Maten vår. Mindre matsvinn og omlegging til sunnere og grønnere kosthold.

– Hvorfor er ikke dette tiltaket å finne på neste års budsjett?

– Den posten står for store utslippstall, bare matsvinnet i Norge tilsvarer utslipp fra luftfarten. Det er ingen tvil om at det er mulig å ta store kutt i jordbruk. Men, vi vil komme tilbake til det i klimaplanen, sier Rotevatn.

Skal fortsatt finne mer olje

– Regjeringen lurer seg selv om de mener de kan halvere utslippene innen 2030, uten å vise de nødvendige prioriteringene i statsbudsjettet nå, sier generalsekretær Therese Woie i Natur og Ungdom, og legger til:

– De har ikke bygd opp nok troverdighet på klima til at vi stoler på at klimaplanen senere i høst vil ha tilak som kutter nok utslipp. Statsbudsjettet har ikke begrenset biltrafikk, fly, oljeleting eller forbruk nok.

– Disse tiltakene matcher ikke krisen vi er i. 2021 må bli det første året vi klarer å få utslippene til å synke nok, dersom vi skal nå målet innen 2030, sier Gina Gylver i Natur og Ungdom.

– Hvilke forventninger hadde dere, som ikke ble møtt?

– Det gis fortsatt penger til seismikkskyting og vi skal fortsatt lete etter olje, selv om vi allerede har funnet mer olje enn vi har råd til å pumpe opp. Det er det viktigste. Så ønsker vi at regjeringen kutter utbyggingen av monsterveier og heller satser tyngre på offentlig transport.

Klimaministeren viser til Olje- og energidepartementet på spørsmål om hvordan fortsatt leting etter olje, henger sammen med kutt i utslipp.

– Regjeringen fører en forutsigbar oljepolitikk, sier Rotevatn.

TOGSATSNING: Natur og Ungdom etterspør større satsing på tog, og mindre på vei. Her er leder Therese Hugstmyr Woie (nr. to fra høyre) på demonstrasjon i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

Spør etter satsing på natur

Flere av organisajonene som kjemper for klima og natur, reagerte på en tilsynelatende fraværende post på statsbudsjettet: Natur og artsmangfold.

For en uke siden var Erna Solberg med på å erklære en naturkrise.

Denne uken kom statsbudsjettet, der klimaministeren viste en liste over tiltak for natur, som til sammen kom på under 15 millioner kroner. I tillegg kommer støtte til skogeiere.

– Dette er begredelig! Statsministeren erklærte naturkrise i forrige uke. Var det bare ord? De må følge det opp med handling, sier Christian Steel, generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Han fikk en gjennomgang av klimabudsjettet, sammen med represantanter fra alle de største organisasjonene.

– Det er kommunene som skal ta vare på og forvalte norsk natur, og de får nå bare én million kroner til utvikling av naturplaner. Ikke en million hver, men en million totalt, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

– HVOR ER NATUR? spør generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet, etter at hun fikk se klimabudsjettet. Bildet er fra en demonstrasjon i 2015. Foto: Terje Pedersen / NTB

Får naturvern i klimaplanen

Klimaministeren sier at det naturbevegelsen etterspør, vil komme. Men ikke i dette statsbudsjettet.

– Hvor er den massive satsinga på natur og artsmangfold?

– Også naturbudsjettet vårt øker neste år. Så skjønner jeg at det alltid er noen som ønsker at det skal øke mer. Det å ta vare på natur handler også om vern, som naturreservatene og nasjonalparkene vi har opprettet, sier Rotevatn.

– Hvorfor får ikke kommunene en satsing på natur, på linje med klima?

– Vi kommer til å komme med mye mer politikk for å ta vare på natur. Vi har en rekke forslag til hvordan vi skal ta bedre vare på natur på bordet, som vi skal komme tilbake til i klimaplanen til høsten, sier Rotevatn.

– Planen blir kjempeviktig, den viser hvordan vi skal nå målene, og den er straks klar.

– Den skal komme i høst, men det er to måneder igjen av året. Haster det?

– Den kan ikke legges fram før regjeringen er enig, men det blir vi. Snart.

