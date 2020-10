18-åring døde i arbeidsulykke i Larvik

En 18 år gammel mann fra Larvik ble funnet død delvis begravet i jord sent fredag kveld.

Politiet mener 18-åringen døde i en arbeidsulykke, trolig i løpet av ettermiddagen fredag. Han ble funnet delvis begravd i jord, og hadde jobbet med en maskin som solder matjord, opplyser politiet.

Politiet fikk fredag først inn melding om at mannen var savnet, forteller operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Senere var det noen i hans bekjentskapskrets som oppsøkte et sted hvor han kunne være, og fant ham der, forteller han. Mannen ble funnet klokken 22.50 fredag.

Pårørende er varslet og politiet mistenker ikke at det har skjedd 18-åringen noe kriminelt.

– Det er ting som tyder på at han skulle gjøre en type vedlikehold på maskinen, og så har det skjedd et uhell der han fikk matjord over seg, sier Grindem.

Til Østlands-posten sier han at 18-åringens familie og nære venner er i sjokk etter ulykken.

