Farmoren til Thomas (16) tok livet sitt under pandemien. Skoleeleven hadde akutt behov for hjelp. Helsesykepleier Wenche Andresen var omplassert til smittetesting.

Da hjelperne forsvant

Nå kan VG avsløre at 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse coronaoppgaver da skolene stengte.

Over natten ble de som er utdannet til å følge opp utsatte barn, beordret til nye arbeidsoppgaver.

Men de sårbare elevene ble ikke borte da regjeringen stengte skolene 12. mars.

Denne uken innførte myndighetene nye, nasjonale corona-tiltak. Smitten stiger. Skoler og barnehager går fra gult til rødt. Frykten er tilbake.

Thomas husker da han og søsknene satt i sofaen på Grefsen i Oslo, og mange var enda reddere. Det var 13. mars. Foran ham sto moren. Stemmen hennes skalv.

– Først tror jeg at jeg fikk sjokk, forteller Thomas.

Farmoren hadde nettopp vært hos frisøren. Det var tre måneder siden farfaren ble funnet død på hytta etter hjertestans.

Fra sengen på gutterommet skrev Thomas til bestevennen, Zokrates:

Da Thomas fikk komme inn i huset, fant han et avskjedsbrev ved siden av komfyren.

Ut over kjøkkenbordet og benken hadde farmoren klistret 20 post-it lapper, påskrevet kontonumre, pinkoder, personnummer og beskjeder:

«Husk å si opp abonnementet på Aftenposten».

På en annen lapp var det skrevet hvor mye penger lillesøsteren skulle få i konfirmasjonsgave neste år.

Det er så mye å tenke på når man skal forlate jorden.

Mobiltelefonen og iPaden var lagt ved vinduet, sammen med skjøtet til huset og nøkler til inngangsdøren, hytta og en safe i huset.

På badet hang klærne pent over en stol, mens brillene var puttet i etuiet for aller siste gang.

Thomas tok dem ut og løftet dem opp i lyset for å se om det var tårer der.

I et annet hus skriver helsesykepleier Wenche Andresen 17. mars:

Da Thomas og de andre elevene ble sendt hjem, ble undervisningen flyttet over til en skjerm.

Samtidig ble eksperten på å følge opp de sårbare barna, borte:

Andresen fikk beskjed om å låse kontorene på Engebråten ungdomsskole og Eikelund videregående. Fra soverommet om kveldene tekstet hun elevene hun var mest bekymret for.

– Jeg skjønner at det var lett å peke på oss da skolene stengte. Men det virket som myndighetene glemte at de sårbare barna ikke ble borte, sier Andresen.

– For mange av dem ble behovet for å prate med oss bare enda større.

Brått måtte hun forlate barn og ungdom som akkurat hadde åpnet seg for henne.

– Vi var ikke lenger i posisjon til å avdekke og hjelpe. Derfor kom det også en følelse av at jeg sviktet dem. Jeg rakk ikke å fortelle hvorfor heller.

Før pandemien var det bare å banke på døren hennes.

«Helsesøstre» ble de kalt inntil i fjor. På kontoret snakker de med barn og ungdom om søvn, kosthold og kjærlighetssorg. Men også selvskading, seksuelle overgrep og vold i familien.

Helsedirektoratet sier de aldri anbefalte at helsesykepleiere ble flyttet vekk fra barn og unge for å jobbe med smittearbeid.

Likevel skjedde dette over hele Norge.

VG har for første gang fått innsyn og analysert hvor mange helsesykepleiere og kommuner som ble berørt.

Nå kan VG avsløre at hver tredje helsesykepleier ble satt til å løse corona-oppgaver i mars og april.

Tall fra norske kommuner viser at over 1300 helsesykepleiere – i 234 kommuner – fikk nye arbeidsoppgaver denne våren.

Flere titalls kommuner som ikke hadde et eneste smittetilfelle, ba likevel helsesykepleiere drive smittearbeid i mars og april.

Slik har VG jobbet Helsesykepleiere er spesialutdannet for å følge opp barn og unge. I kommunene jobber de stort sett i skolehelsetjenesten eller på helsestasjon. VG har spurt samtlige norske kommuner om hvor mange helsesykepleiere som ble satt til å løse corona-oppgaver som smittesporing, smittetesting, coronatelefon, ekstravakter og beredskap. 234 kommuner bekrefter at de har satt helsesykepleiere til å løse corona-relaterte oppgaver i perioden 1. mars til 1. mai 2020. Totalt gjelder det over 1300 helsesykepleiere. Det utgjør 36 prosent av landets helsesykepleiere. For noen gjelder det hele stillingen i flere måneder, for andre dreier det seg kun om kortere perioder og en prosentdel av stillingen. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av hvem som har jobbet med pandemien. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Vis mer

Jusprofessor Kristin Sandberg kaller VGs funn oppsiktsvekkende.

– Det er veldig uheldig. I en liten kommune er det kanskje én eller to helsesykepleiere. Det er ingen som overtar deres oppgaver, dersom de må gjøre andre ting, sier Sandberg, som har doktorgrad i barnerett og har ledet FNs barnekomité.

Helsesykepleier Andresen spurte kollegaen sine: «Hvor lenge skal vi jobbe med smittesporing?» Ingen visste.

Rett før påske ble hun overført til Feberpoliklinikken på Blindern og spurte der også: «Hvor lenge skal jeg jobbe med dette?» Ingen visste.

– Vi helsesykepleiere ble nesten sett dumt på: «Vet dere ikke at vi er midt i en pandemi?»

Da hun skulle legge seg om kvelden, tenkte hun på jenta som nettopp hadde begynt å snakke om alkohol: Mamma må drikke vin for å klare å slappe av. Hun drikker når hun ikke skal på jobb.

– Hvordan er det der hjemme nå?» tenkte jeg.

I huset på Grefsen lurte Thomas på andre ting:

«Hva tenkte farmor i det siste øyeblikket hun levde? Var det oss, eller var det farfar?»

Nå åpner han porten fra hagen. Går ut på en smal sti under gulnende trær. Så er vi på kirkegården. Han må gjennom den for å komme til skolen. Hvis blomstene på graven blir tørre, vanner han. Han blir stående og tenke.

Farmor lagde verdens beste eplekake, med frukt fra egen hage.

Hver sommerferie besøkte Thomas henne på hytta ved Drøbak.

24. mars får han en ny tekstmelding fra Wenche Andresen:

Thomas husker fortsatt det første hun sa til ham: «Hvordan går det med deg? Jeg har hørt hva som har skjedd.»

Stemmen hennes var varm.

– Jeg tror jeg svarte at jeg var sliten, forteller Thomas.

Nå sitter de i hver sin stol på et kontor på Engebråten ungdomsskole. En 190 centimeter lang gutt og hjelperen hans.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne dratt hjem til deg i stedet for å snakke på telefon, sier Wenche.

Thomas nikker og sier at han ikke forsto hvor vanskelig han hadde det i begynnelsen.

– Med deg kunne jeg snakke uten å ta hensyn til de andre i familien som også var lei seg.

I midten av januar fotograferes Thomas og farmoren for siste gang. Hver uke hjalp han henne med å bære ved, støvsuge og lage mat.

Den siste lørdagen hun levde, spiste hele familien middag sammen.

«Husk at jeg kommer til deg på torsdag og støvsuger», sa Thomas.

Farmoren svarte at det ikke var så skittent, så han trengte ikke.

– Det syntes jeg var litt rart. Etterpå har jeg tenkt på om hun planla det allerede da.

Foreldrene og familien hans støtter at han deler tankene sine i VG om da farmoren døde.

Thomas ble den første eleven Andresen begynte å følge opp.

Gjennom telefoner på kveldene forsøkte hun å hjelpe enda flere:

– Det er ikke fordi jeg er en helgen. Helsesykepleiere over hele Norge gjorde det samme, sier hun.

Hun mener det var feil å omdisponere dem til andre oppgaver.

– Bevilgningene til hjelpetelefonene økte. Politikerne snakket om viktigheten av å ta vare på de sårbare barna. Men vi som de allerede hadde tillit til, og som sto i første rekke, skulle bort?

Nedstengingen får konsekvenser på både kort sikt og lang sikt, mener hun.

– Negative mønstre fikk utvikle seg og bli til større problemer enn det trengte, sier Andresen.

Til en jente som hadde fortalt henne om selvskading, spurte hun i en tekstmelding: Hvordan har du det?

Da eleven svarte at hun hadde det kjempefint, ble hun enda mer urolig. Hun trodde ikke på det. Derfor spurte Andresen om de skulle snakke på telefon.

Kan jeg tenke på det? var svaret.

– Det var ikke en god følelse, sier Andresen.

Helsesykepleieren tenkte på ungdommene, med foreldre og søsken med psykisk sykdom.

Skolen og håndballtreningen var fristedene deres.

– Nå var de i stedet fanget hjemme, tenkte jeg.

Noen ganger formidlet hun bekymringen sin videre til en miljøterapeut på skolen.

– Men du kan ikke bare overlevere en relasjon som en pakke til noen andre, sier hun.

På en krok på døren på gutterommet henger farfars slåbrok.

Når han våkner hver morgenen, har Thomas på seg pyjamasen han fikk av farmor. Den siste presangen. På kommoden har han satt et bilde av de to.

– Jeg tror hun hadde stor sorg, sier Thomas.

Hans 14 år gamle lillesøster tenker på det som en kjærlighetshistorie: Farmor valgte å reise til farfar på bryllupsdagen.

De neste dagene var det bare farmor og basket Thomas tenkte på, forteller han. Bare to timer etter at moren ropte ham ned i stuen, gikk han ut for å spille.

Drømmen er å spille utenlands. Storebroren har spilt på aldersbestemte landslag og onkelen i USA.

– På banen klarte jeg å koble av i hodet.

– Når slapp det taket?

– Det har ikke sluppet taket ennå.

Jeg tenker på farmor hver dag.

I en e-post til VG skriver helsebyråd i Oslo, Robert Steen at pandemien gjorde situasjonen svært krevende:

– Både for helsearbeiderne som skulle være der for barna. Og for bydelene som fikk svært liten tid på seg til å løse oppgaver i en eskalerende krise, men mest av alt for barn som ble utrygge og mer enn noen gang kunne trenge tilgang på støtte fra helsesykepleieren på skolen, sier Steen.

– Smitten steg så raskt at bydelene måtte ta i bruk alle tilgjengelige ressurser og kompetanse for å håndtere situasjonen. Ingen visste utfallet da, og det er vondt å tenke på hvor mange som hadde det ekstra vanskelig gjennom disse ukene. Vi gjør nå det vi kan for å unngå at helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten skal tas ut av skolen fremover og unngå nedstenging av skoler.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Kors på halsen, 800 333 21 er Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Publisert: 01.11.20 kl. 08:00