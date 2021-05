TREKKER UT: Når det blir varmere i været, trekker folk ut, som her i Sofienbergparkeni Oslo. I denne parken er det god avstand mellom kohortene. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Nakstad venter ny helg med parkfesting: − Bedre enn å samles i trange leiligheter

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forstår at ungdommen samler seg ute og mener det tross alt er bedre enn å feste i trange leiligheter.

Publisert: Nå nettopp

I et e-post intervju med VG gir han uttrykk for at han håper flest mulig tar ansvar og forholder seg til smittevernreglene.

– Med erfaringen fra de foregående helgene kan mye tyde på at det blir et yrende folkeliv i parkene i Oslo og Bergen også denne helgen. Frykter du det samme skal skje denne helgen?

– Vi er ganske sikre på at det blir mye fester også denne helgen, men håper flest mulig tar ansvar og forholder seg til smittevernreglene når man møter andre.

les også Politiet: Opp mot 1000 ungdommer samlet i Oslo-park

– Forståelig

– Hva tenker du om at unge samler seg ute slik som vi har sett de forrige helgene?

– Det er forståelig at man gjør det, og det er bedre enn å samles i trange leiligheter. Så lenge man ikke er for mange og holder god avstand går det helt fint. Men meteren blir ofte litt for kort når promillen og feststemningen stiger.

– Får unge ufortjent mye pepper for å samles utendørs?

– De aller fleste unge følger reglene og tar ansvar. Noen får også ufortjent kritikk selv om de holder god avstand ute i parkene. Det er bare et lite mindretall som dropper smittevernet, og det er dem som trenger en påminnelse, skriver Nakstad.

les også Festing og bråk landet rundt – 1000 personer samlet i park i Bergen

– Nå har vi jo sett flere helger med folk i parker, har dette kunne sees på smittestatistikken?

– Vi har hatt noen større smitteutbrudd knyttet til uteservering, festing og russefeiring i ulike deler av landet, men har ikke sikre opplysninger om smittespredning ved parkfester. Risikoen er selvsagt større i byer med høyt smittepress enn andre steder. Det er store forskjeller på dette i Norge nå.

– Bedre med uteservering?

– Mange er utover kveldene også veldig beruset i parkene, hadde det ikke vært bedre med åpen uteservering med strenge retningslinjer?

– Dette er en vanskelig vurdering for mange kommuner som ikke har blitt lettere etter at man fikk et større smitteutbrudd i Ålesund nylig. Mye avhenger nok av smittepresset i den enkelte kommune, skriver Nakstad.

les også Ikke lenger smittenedgang i Oslo ifølge Nakstad: – Litt bekymringsfullt

Bergens Tidende skriver at Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert behovet for skjerpede innreisetiltak på grunn av situasjonen i India.

les også Ny smitterekord i India

Om den indiske mutasjonen av viruset er mer smittsom, eller mer dødelig, er ikke slått fast, men indiske myndigheter sier de ser en kobling mellom det voldsomme utbruddet i landet og muterte virus, melder BBC.

Over 230.000 mennesker med koronasmitte har dødd i India siden pandemien startet. Samtidig er det nylig registrert 412.262 nye smittede på ett døgn, med det resultat at det totale tallet på registrerte smittede kommer opp i 21,1 millioner.

– Hva har den indiske varianten hatt å si for smitteutviklingen i Norge nå?

– Foreløpig er det bare påvist enkelttilfeller i Bergen og på Ås. Vi kjenner ikke til noen lokale smitteutbrudd med den indiske varianten i Norge, svarer Nakstad.

– Grunn til å følge med

– Hva skjer om den får spre seg?

– Dersom den er mer smittsom enn den britiske, er det en fare for at den kan spre seg i Europa og etter hvert dominere mer. Foreløpig er det grunn til å tro at de vaksinene vi har i Norge fungerer godt også mot denne varianten, men vi vet ikke hvor mye vaksineeffekten kan være redusert. Kombinasjonen av økt smittsomhet og redusert vaksineeffekt er ugunstig, derfor følger vi nøye med på dette.

– Er det behov for flere innstramminger for å unngå spredning av varianten?

– Regjeringen har nettopp besluttet at alle som kommer fra land utenfor EU/EØS må på karantenehotell i Norge. Vi tror det er nødvendig slik situasjonen er utenfor Europa nå, skriver Norges assisterende helsedirektør.

– Hvor bekymringsfull er situasjonen?

– Det er ingen umiddelbar fare knyttet til den indiske virusvarianten i Norge, men det er grunn til å følge nøye med.