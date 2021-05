VÅTT: Det blir regntungt på Østlandet på årets 17. mai. Her fra slottsplassen 2017. Foto: Espen Bratlie, NTB

Regntung 17. mai på Østlandet: Bare å finne frem paraplyen

Det ligger an til en våt 17. mai i store deler av Sør-Norge, med lettere vær i Nord. Østlandet ser ut til å tape kampen om 17. mai-været.

Av Lars Hægeland

– Det er nok best å planlegge for en inne-feiring. Skal man ut i byen er det lurt å ta med seg en paraply og varme klær under finstasen, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga om 17. mai-været på Østlandet.

Regnvær kan altså se ut til å legge en ekstra demper på en allerede amputert 17. mai-feiring østafjells, skal vi tro meteorologen.

Kronprinsfamilien måtte også i 2015 finne frem paraplyene på Skaugum.

– Det er Østlandet som trolig kommer dårligst ut i morgen, så ser det lettere ut for Vestlandet, Trøndelag og store deler av Nord-Norge. Det er nok Spitsbergen som blir den store værvinneren på nasjonaldagen. Der blir det kaldt, men sol hele dagen, sier Haga.

Skydekket kan imidlertid bli litt lettere sør for Oslo.

– Det blir en god del skyer. Dette skydekket kan imidlertid brekke opp noe i de sørlige områdene fra Oslo og sørover.

Moderate temperaturer

For det sørlige lavlandet vil temperaturene stort sett ligge på rundt elleve-tolv grader. I Agder og Telemark kan temperaturen imidlertid komme opp i tretten-fjorten gradert utover dagen.

På Vestlandet og nordover er det mer håp for oppholdsvær.

– På Vestlandet starter dagen med lettskyet oppholdsvær og det blir godt med sol, i Trøndelag starter dagen noe mer lettskyet. Ut på ettermiddagen kan det likevel komme noen lokale byger på Vestlandet, sier Haga.

– I Trøndelag vil nedbørområdet fra Østlandet komme utover ettermiddagen og gjør at det blir nedbør.

Det ser ut som Nord-Norge får minst regnvær på nasjonaldagen, slår meteorologen til slutt fast.