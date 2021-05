ADVARER: - Det kommer til å være mindre penger til alle gode formål i fremtiden, sier statsminister Erna Solberg, med hjelmen lett på skakke: På besøk på en byggeplass tirsdag, med hektisk aktivitet. Foto: Terje Bringedal

Erna etter krisemåling: − Jeg skal slåss

LINDEBERG PÅ ROMERIKE (VG) På tross av meget dårlige målinger, Geilo-bot og coronatrøtthet, tror Erna Solberg (60) fortsatt på valgseier til høsten.

Og hun gjør det tindrende klart overfor VG at det er fullstendig uaktuelt å gå av som Høyre-leder valgnatten, hvis Støre overtar regjeringsmakten.

Etter tirsdagens meningsmåling i VG, hvor venstresiden fikk 103 mandater og de borgerlige 66 mandater, utfordret vi henne:

– Hvordan i alle dager skal du greie å snu det store flertallet på fire måneder frem til valgdagen 13. september?

– Ved å snakke om hva vi satser på og hva som blir det viktigste å gjøre fremover, sier Solberg og peker på sin plan:

– Vi må få fart på Norge, øke veksten i privat sektor, skape de nye bedriftene og få kvalifiserte folk til jobbene. Det handler om å inkludere flere, men også at folk utdanner seg slik at de kan ta jobbene.

Advarer mot pengebruk etter coronaen

Hun valgte å ta oss med til en gigantisk byggeplass på Romerike, for å signalisere at et viktig svar er at hun vil bygge landet.

STATSMINISTER-GRAVER: - Jeg og Petter Pilgaard har nye karrierer i livet, sier gravemaskinfører Erna Solberg. Foto: Terje Bringedal

Og at det å få folk tilbake i jobb etter pandemien, blir det viktigste.

Hun legger frem fire områder som Høyre skal prioritere frem til valget, for å vinne velgerne.

Det er ikke bare pengebruk og løfter hun leverer.

Hun har et budskap til offentlige ansatte.

– Reformer som løfter kvalitet blir viktig: Det tror jeg alle ansatte i offentlig sektor må ta inn over seg. Vi skal løfte kvalitet gjennom å jobbe smartere og bruke ny teknologi for å bli bedre.

– Vi kan altså ikke løse våre utfordringer bare ved å bruke mere penger: Det kommer til å være mindre penger til alle gode formål i fremtiden.

Alle punktene kan du lese her:

Ernas plan for Norge Statsminister Erna Solberg sier at det viktigste for Høyre blir å få folk til jobb etter pandemien – og hjelpe de som står med utfordringer etter krisen. Rundt 200.000 nordmenn er helt eller delvis ledige. Til helgen spikres mange av detaljene på Høyres landsmøte, men statsministeren har sendt VG fire hovedpunkter: 1. Høyre skal få fart på Norge ved å skape flere private arbeidsplasser. Vi må rett og slett ha flere private jobber for å betale for velferden når oljesektoren får en mindre rolle. Hun sier at de som mulige tiltak ser for seg et hurtigspor for nye industriarbeidsplasser som samordner ulike søknader for ulike tillatelser i en raskere pakke, rett til gründerpermisjon, bedre opsjonsskatteordning og fjerne formuesskatt på det de kaller arbeidende kapital, som i hovedsak er rabatter på aksjer. 2. Høyre skal inkludere flere i arbeidslivet. De største forskjellene i Norge går mellom de som har en jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Den beste medisinen mot ulikhet er å gi mennesker kompetanse til å kunne jobbe og forsørge seg og sin. Hun peker på utdanningsstillinger for folk som har droppet ut av videregående skole slik at de får en fot innenfor, i tillegg til at de sier ja til å kombinere dagpenger med studier. 3. Høyre er partiet for kunnskap i skolen. Vårt mål er at ingen skal gå ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne. Vi vil jobbe for at 9 av 10 elever fullfører videregående skole innen 2030. Hun lister opp følgende mulige tiltak: styrke skolenes plikt til å gi ekstra oppfølging til elever som henger etter i lesing, skriving og regning, gi elever mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan de trives og lærer på skolen, åpne opp for fleksibel skolestart, gi ungdomsskoler plikt til å følge opp elever med høyt fravær, og styrke oppfølgingen av elever som er i ferd med å falle fra videregående skole. 4. Høyre skaper pasientenes helsevesen: Helsekøene har økt under krisen – og vi skal få dem ned igjen slik vi gjorde etter 2013. Høyre vil gi pasientene større valgfrihet, flere pakkeforløp og raskere behandling. Hun lister opp disse mulige tiltakene: Samarbeide med private for å få ned køene. Innføre flere pakkeforløp slik at pasientene får mer forutsigbar behandling. Gi flere pasienter rett til fritt behandlingsvalg. Mer oppsøkende hjelp for unge som sliter med psykisk helse. Vis mer

Erna: – Jeg skal slåss

Solberg har vært statsminister i snart åtte år. Hennes store prosjekt var å få til en borgerlig flertallsregjering.

Det klarte hun da KrF kom inn i regjering i 2019, men det prosjektet gikk i knas i fjor, da Frp forlot regjeringen og Solberg-regjeringen igjen ble en mindretallsregjering.

Nå ser ikke målingene gode ut, hun har vært på Geilo og folk er coronaleie:

– Tror du folk vil begynne å tenke: Er det Erna Solberg som er den rette til å lede oss også de neste fire årene?

– Det vil alltid være en vurdering som velgerne må ta. De vet hva de har fått i de siste årene. Jeg tror det kan være mye trygghet i et lederskap, sier hun med henvisning til at hun faktisk har ledet landet i mange år.

– Jeg skal slåss helt frem til valgdagen for å overbevise velgerne. De overbevises ikke av selvros, men av handling, sier hun.

SÅ MYE: Erna Solberg sier at hun er toppmotivert og fremdeles har stor tro på at hun blir statsminister i fire nye år etter høstens valg. Foto: Terje Bringedal

– Mine vinflasker?

Vi står midt i en kaotisk byggeplass, hvor det i november skal stå ferdig et 7200 kvadratmeter stort bygg som skal huse dyrebutikken Petxl.

Det er den lokale entreprenøren Walan Maskin som legger grunnen for en stor næringspark.

Statsministeren er veldig fornøyd når hun hører at selskapet aldri har hatt mer å gjøre.

– Vi har jobbet for fullt under hele pandemien og har ikke hatt smitte, sier eier og daglig leder, Christian Walan.

IKKE DUKNAKKET: Erna Solberg er stolt over de siste åtte årene og mener at tiden nå er inne for å gjennomføre mange av regjeringens siste reformer, som gjennomføringsreformen for videregående skole. Foto: Terje Bringedal

Store gravemaskiner og dumpere durer effektivt rundt på tomten.

Solberg blir bekymret når Walan sier de bygger på kvikkleire, men beroliget når han forteller hvor grundig grunnen sikres.

Og hun ler når hun hører hva de blant annet bruker for å stabilisere leiren.

– Vi legger et tykt lag med blåst resirkulert glass, sier han og gir Solberg en glassstein, som er ekstremt lett.

– Kan det være noen av mine vinflasker som har blitt sirkulert og ligger her, spør hun leende.

– Ja, det er ikke umulig.

Lærling i nye yrker

Men ikke alle har gjort det like bra som Walan under corona-krisen.

Statsministeren er svært bekymret for de rundt 200.000 som er helt eller delvis ledige etter krisen.

Ett av hennes fire punkter handler om å hjelpe dem som sliter inn i arbeidslivet.

Hun vil innføre det hun kaller utdanningsstillinger.

– Tanken er at du kvalifiserer deg for en jobb mens du er i arbeid. Det kan være særlig viktig for folk som har avbrutt et utdanningsløp enten i videregående skole eller høyere utdanning, sier Solberg.

– Arbeiderpartiet kjemper for hele stillinger. Dette kan fremstå som litt billig arbeidskraft.

– Nei, det er ikke billig arbeidskraft. Du skal ikke gjøre jobber du ikke er kvalifisert for, men du kan få påfyll og etterutdanning mens du står i jobb.

Solberg gir garanti

Hun kommer med en garanti.

– Hvis det blir rødgrønt flertall, går du av som Høyre-leder valgnatten?

– Nei, det kan jeg garantere deg: Det gjør jeg ikke. Da skal partiet ha god ro til å diskutere hvor vår retning skal gå fremover. Da skal jeg ikke stresse noen med det valgnatten.

Solberg har vært partileder siden 2004.

– Jeg vil ikke bruke en kalori på dette

Torsdag sa tidligere Høyreordfører i Oslo, Fabian Stang, at partiet bør hoppe over en generasjon – finansminister og 1. nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide – og i stedet satse på 2. nestleder Tina Bru og Henrik Asheim som arvtagere til Solberg når hun går av.

Solberg åpner ikke døren på noen måte for en debatt om sin avgang når vi spør om hun ønsker å fortsette som partileder i flere år, hvis de taper valget og må gå ut av regjering.

UENDELIG STATSMINISTER?: - Å gjøre jobben godt nok og regne med at du skal sitte i det uendelige, er leveregelen Erna Solberg legger til grunn. Foto: Terje Bringedal

– Det spekulerer jeg ikke i fordi det er partiet som skal bestemme det. Jeg er glad for hver gang de sier at jeg skal få to år til. Jeg vil ikke bruke en kalori på dette og har bare et fokus: Å gjøre jobben godt nok og regne med at du skal sitte i det uendelige.

Hun legger til:

– Og vite at du kan ryke på et mistillitsforslag dagen etter.

– Tror du Støre kan bli en god statsminister?

– Jeg tenker at det som er feil med Støre er først og fremst politikken hans.

Et av punktene i Solbergs plan for å vinne valget er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital – i hovedsak på rabatt på aksjer.

Hun sier de har en ambisjon om å gjøre det i neste fireårsperiode, men at alle programløfter er avhengige av den økonomiske utviklingen.

– Det betyr at du ikke er sikker på om du vil få til det?

– Vi har det som ambisjon, men det er avhengig av alt annet som skjer i norsk økonomi.

– Er du redd for at en rask gjennomføring av å fjerne denne delen av formuesskatten, igjen vil rette fokus mot at dere gir skattelette til de rikeste?

– Vi står i den debatten hele tiden. Hvis du reiser ut i Distrikts-Norge så ser du hvem det er snakk om: Det er de som driver hjørnestensbedriften og investerer i Norge.

HØYRES STATSMINISTRE: Erna Solberg er Norges lengstsittende statsminister og går for fire nye år. Hun sier at hun har kuttet skattene mer enn forgjengeren Kåre Willoch, som styrte Norge fra 1981 til 1986. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg har redusert skattene mer enn det Willoch gjorde

Høyre har i sitt programutkast ikke lagt opp til noen betydelige skattelettelser til vanlige folk.

– Hvorfor ikke?

– Fordi vi skal ha en balanse i hva vi kan klare å få til.

Hun sier utjevning kan skje på andre måter.

– Blant annet når gjelder fattigdomsbekjempelse; vi har prioritert å få ned utgiftene til familier med dårlig råd, når de har små barn, gjennom blant annet barnetrygden og gratis barnehageplass.

– Minner Erna Solbergs politikk mest om Kåre Willochs eller Jens Stoltenbergs?

– Jeg tror det ligner veldig på Kåre Willochs politikk. Eneste forskjell er at jeg har redusert skattene mer enn det Willoch gjorde.