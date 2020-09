Foto: Terje Pedersen

VGs talloversikt: Norge er fortsatt ikke på rødt nivå

Ifølge VGs talloversikt ligger Norge rett under smittegrensen vi har for utlandet.

Norske myndigheter har satt som krav at land og regioner i utlandet må ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere i snitt siste 14 dager. Hvis ikke kan de bli farget «røde», og nordmenn som reiser dit må i karantene når de kommer hjem.

Norge ligger nå på 18,4, ifølge VGs talloversikt. Det europeiske smittevernbyrået ECDC har i dag Norge på 19,96. Samtidig melder NRK at Norge har gått over den røde grensen og ligger på 20,77.

Tallforskjellene skyldes ulike måter å regne på.

Om Norge kommer opp på rødt smittenivå, altså går over 20, har imidlertid ingen konsekvenser for innlandsreise.

– Det betyr ikke noe spesielt for Norge. Det er ei grense vi har satt for å pålegge karantene for folk som kommer fra andre land. Det er ikke ei grense vi har satt for oss selv og den vil ikke gjelde for ulike regioner i Norge, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

– Grunnen til at vi kan si at det «ikke er så farlig», for så vidt, er at vi har kontroll på de to store utbruddene; Sarpsborg/Fredrikstad og Bergen. Hvis vi tar bort de to utbruddene, er det fortsatt lavt smittenivå i Norge og fylkene ellers, understreker Forland.

Ulike måter å regne på

Tallene kan variere ut fra ulike typer dato og folketall.

FHI har en tidslinje med hvor mange som er smittet i Norge siden utbruddet startet. De plasserer de smittede utover datoene etter hvilken dag de ble testet. Hvis de registrerer en ny person smittet i systemet på en onsdag, men personen ble testet på mandag, så havner altså denne personen blant mandagens smittetilfeller.

Hvis man bruker testdato har Norge 990 nye tilfeller siste 14 dager, som VGs talloversikt viser. Men hvis du bruker den datoen folk ble lagt inn i FHIs register MSIS, har Norge flere tilfeller. Når NRK skriver at det er 1084 nye smittede siste 14 dager, er det altså etter registreringsdato.

Andre krav i utlandet

At Norge blir rødt, betyr ikke at Nordmenn blir nektet innreise i alle verdens land, eller må i karantene ved ankomst. Hvert land har nemlig sine egne kriterier: Norge har krav om at land må ligge under 20, andre har et krav på under 30, andre på under 100. Norge vil ikke bli rødt på danskenes reisekart med disse tallene, for eksempel.

Publisert: 08.09.20

