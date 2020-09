SAKSØKERE: Administrasjonsleder Afzzal Ghauri (f.v), styreleder Steingrim Wolland og majoritetseier Sidra Bhatti i Advokatfirmaet Rogstad sammen med advokat Andreas Galtung utenfor Thon Conference i Oslo sentrum. Bildet er tatt denne uken i forbindelse med et sivilt søksmål mot VG. Foto: Harald Henden

Aktor i Lime-saken om tolkeregninger: Håper Økokrim iverksetter etterforskning

Statsadvokat Geir Evanger mener det som har fremkommet om tolkeregninger i Lime-saken er betenkelig. Han håper Økokrim iverksetter etterforskning.

I juni avslørte VG at regninger i Lime-saken fra tolkeselskapet Aba Consulting sannsynligvis var signert av advokatsjef Afzzal Ghauri, ifølge en skriftanalyse.

Afzzal Ghauri er den bedrageridømte daglige lederen i Advokatfirmaet Rogstad. Han har ingen roller i Aba Consulting.







Selskapet er eid av hans lillebror, Abrar Ghauri.

Aba Consulting opplyste også til Borgarting lagmannsrett at det var eieren Abrar Ghauri som hadde signert tolkeregningene.

Borgarting lagmannsrett anmeldte forholdet rundt signaturene til politiet.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger i har vært gjennom to runder av Lime-saken i domstolene. Det har tatt i underkant av fire år. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Statsadvokat: Ikke hverdagskost

Aktor og statsadvokat Geir Evanger sluttførte ett års ankebehandling av Lime-saken i forrige uke.

Han kaller det som har fremkommet om tolkeregningene for betenkelig.

– Etter min mening har det fremkommet en god del betenkelige forhold jeg tenker det er naturlig at politiet ser nærmere på, så jeg håper sånn sett at Økokrim iverksetter etterforskning, skriver Evanger i en e-post til VG.

Han fortsetter:

– Det er jo heller ikke hverdagskost at både en tingrett og en lagmannsrett ber politiet vurdere om det kan være begått straffbare handlinger i anledning domstolsbehandlingen av en straffesak.

FØRSTESTATSADVOKAT: Inge Svae-Grotli er mannen i Økokrim som nå er ansvarlig for anmeldelsen fra Borgarting lagmannsrett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Taust fra Økokrim

Økokrim har hatt anmeldelsen fra Borgarting lagmannsrett til vurdering i over to måneder.

Det er ukjent om Økokrim har iverksatt etterforskning.

– Økokrim kan verken generelt eller konkret kommentere anmeldelser eller annet som mottas ved enheten. Vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, uttaler konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til VG.

SAMTALE: Styreleder Steingrim Wolland i samtale med advokat Andreas Galtung, som representerer Advokatfirmaet Rogstad og privatpersonen Irfan Abbas i søksmål mot VG og journalist Markus Tobiassen. Foto: Harald Henden

Sivilt søksmål mot VG

Denne uken har Advokatfirmaet Rogstads mest sentrale aktører forklart seg i retten i forbindelse med et søksmål mot VG og journalist Markus Tobiassen for brudd på opphavsretten.

Daglig leder ville unngå mulig selvinkriminering

Tolkeregningene fra Aba Consulting ble et tema under Oslo tingretts behandling av det sivile søksmålet mot VG.

Det dreier seg om 1268 tolketimer til en verdi av 1,3 millioner kroner, som Rogstad-advokater i Lime-saken har bestilt.

VGs advokat Halvard Helle spurte Afzzal Ghauri om konklusjonene fra skriftgranskeren vedrørende tolkeregningene. Var det han som hadde signert på dem?

– Svaret mitt er at det er en pågående sak og jeg ønsker ikke å svare på det og jeg kommer aldri til å svare VG på det, sa Ghauri i retten.

Dommeren brøt deretter inn og ville ha avklart om Ghauri benyttet seg av retten til fritak fra å forklare seg om forhold som kan være selvinkriminerende.

– Det gjør jeg, svarte Ghauri.

PÅ VEI INN: Sidra Bhatti og Afzzal Ghauri på vei inn i det provisoriske rettslokalet i forbindelse med søksmål mot VG. Advokat Andreas Galtung bak. Foto: Harald Henden

Hovedaksjonær: Jeg husker ikke

Advokatfirmaet Rogstad største aksjonær, advokat Sidra Bhatti, ble spurt om tolkeregningene. Hun er gift med Afzzal Ghauri.

– Har du konfrontert din mann med saken i VG? spurte advokat Helle.

– Jeg husker ikke, men det har vært et tema. Men det får Afzzal forklare seg om. Jeg husker ikke konkret hvordan det var.

VITNEBOKS: Steingrim Wolland ved vitneboksen. Bak fra venstre VGs advokat Halvard Helle, sjefredaktør Gard Steiro og journalist Markus Tobiassen. Foto: Harald Henden

Styreleder: Fullstendig uinteressert

Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, forklarte seg også om tolkeregningene.

– Har du som styreleder ettergått dette med Ghauri og fått en forklaring? spurte advokat Helle.

– Som styreleder er jeg fullstendig uinteressert, svarte Wolland.

– Svaret er nei? Du har ikke spurt Ghauri om han faktisk har undertegnet? spurte Helle videre.

– Nei, svarte Wolland.

– Det er et kritisk søkelys. Ville det ikke vært naturlig å finne ut om en som er administrativ leder har skrevet under for et annet firma? fortsatte Helle.

– Jeg er ikke enig i at det er kritisk søkelys. Det er kampanjejournalistikk, og alt er skrevet ut fra et bestemt formål. Det er ikke ett spørsmål som har en åpen utforming, svarte Wolland som også sa at han har sluttet å svare på spørsmål fra VG.

TINGHUSET: Oslo tingrett ligger i sentrum av hovedstaden. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Oslo tingrett har oversendt dokumenter

Etter at Borgarting lagmannsrett politianmeldte saken i juni, sendte Oslo tingrett 10. juli dokumenter knyttet til en tolkeregning fra Aba Consulting over til Økokrim.

Skriftgransker Reidun Wilhelmsen mener det er sannsynlig at et brev til Oslo tingrett ble underskrevet av Afzzal Ghauri – i lillebrorens navn.

– Dokumentene kan muligens ha betydning for etterforskningen av anmeldelsen fra Borgarting lagmannsrett, og gir også Økokrim mulighet for å vurdere om det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold knyttet tolkeregningen isolert sett, jf. straffeprosessloven 224, skriver sorenskriver Yngve Svendsen i e-posten til Økokrim.

VG har fått innsyn i e-posten fra Oslo tingrett.

ADVOKAT: Kim Gerdts er en av et tyvetalls advokater som det siste året har sittet i Lime-saken som forsvarer for en tiltalt. Foto: Tore Kristiansen

Advokat: Manglende rolleforståelse

Advokat Kim Gerdts i Advokatfirmaet Rogstad, som har vært forsvarer i Lime-saken, skriver i en e-post til VG at han mener at en eventuell etterforskning ikke vil avdekke noe straffbart.

– Når han uten kunnskap søker å påvirke Økokrim til å starte etterforskning, har Evanger misforstått sin rolle som statsadvokat. Det sier en hel del om hans manglende rolleforståelse, skriver Gerdts.

Gerdts viser også til at det «fortsatt et svært omfattende materiale som ikke er tolket/oversatt» i Lime-saken og at Høyesterett har uttalt at en forsvarer har «rett og plikt til å gjennomgang alt materiale påtalemyndigheten besitter.»

– Dersom vi skulle oppfylt denne plikten ville det resultert i tolkeregninger i størrelsesorden ca. kr. 25 millioner, mener Gerdts.

Evanger har ingen kommentar til Gerdts uttalelse.

Aba Consulting, Advokatfirmaet Rogstad og Afzzal Ghauri har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

Steingrim Wolland har tidligere uttalt til VG at det ikke er skjedd noe som helst straffbart i forbindelse med tolkeregningene.

Publisert: 10.09.20 kl. 15:58

