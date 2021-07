FØRST UTE: Solveig Wang, datteren Kristine og ektemannen Helge troppet opp utenfor Nordby kjøpesenter før det åpnet mandag. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Nordmenn jubler over nye innreiseregler og svenskehandel: − Endelig!

NORDBY KJØPESENTER (VG) Nå har Norge løsnet på innreisereglene til söta bror. På andre siden av svenskegrensen var humøret på topp hos storhandlerne mandag morgen.

Klokken er snart 08.00 og Solveig Wang (72), mannen Helge (72) og datteren Kristine Wang Hermansen (48) står utenfor Nordby kjøpesenter og venter på at dørene skal åpne.

De har stått opp tidlig for å slippe kø over grensen ved Svinesund. Det gikk glatt. Inn til Sverige var det ingen kø og ingen kontroll av hverken vanlig pass eller coronapass, forteller de.

– Det føles litt underlig å være her igjen, sier Kristine.

– Nesten litt ulovlig.

fullskjerm neste ENDELIG SVENSKEHANDEL: Helge Wang, datteren Kristine og konen Solveig pleide å dra til Sverige annenhver helg. Nå er de tilbake for første gang på godt over et år.

Men lovlig er det. Mandag 5. juli ble en rekke svenske regioner «grønne» som følge av at de nye terskelverdiene for innreiseregler til Norge trådte i kraft.

I praksis betyr dette at alle reisende til Norge fra disse regionene – i likhet med reisende fra en rekke europeiske land – slipper både innreisekarantene og å teste seg for covid-19 på forhånd.

Tidligere i juni ble det lov for fullvaksinerte å reise over fra Sverige uten å måtte gjennomføre karantene i Norge. Nå gjelder dette også uvaksinerte. Alle må fortsatt fylle ut innreiseregistreringsskjema og bare fullvaksinerte slipper å teste seg på grensen ved ankomst til Norge.

LEMPER VARER: Bernhard og Gerd Harriet Hovland har fylt opp handlekurven og er klare til å kjøre tilbake til Norge. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Er det ikke deilig å ha oss tilbake, spør pappa Helge en av de ansatte på Nordby kjøpesenter.

– Å jo, svarer den ansatte, som heter Robert Enesten (55) og er svensk.

– Det har vært minus, minus, minus, sier han om butikkinntekten i perioden med strenge tiltak på grensen mellom Norge og Sverige.

– Det har vært et tap på omtrent 98 prosent av kundene våre, så det har vært helt tomt, sier Robert, som håper på flere norske grensehandlere i ukene fremover.

Tidlig mandag morgen er det fortsatt ganske stille i den store butikken. Familien Wang får gå uforstyrret rundt og lete etter polarbrød, bacon og en rekke andre stamprodukter fra de svenske matvarehyllene.

HANDLELISTEN: Solveig Wang (72) fant alle varene på lappen sin, utenom boksene med erter i riktig porsjonsstørrelser. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Grensen som plutselig fantes

– Jeg får tak i ting som knytter meg til Sverige, forteller mamma Solveig, som er halvt svensk.

Som så mange andre nordmenn og svensker som har levd et liv på begge sider av grensen inntil pandemien, betyr gjenåpningen mer for henne en bare et gjensyn med sårt savnede matvarer.

I omtrent 30 år har Solveig og Helge feriert i campingvogn utenfor Strömstad. Vanligvis reiser de fra Moss og over til Sverige annenhver helg for å handle. Da Norge strammet inn innreisereglene for å stagge importsmitten, ble det med ett slutt.

fullskjerm neste SPARER PENGER: Randi Bø (54) liker å handle i Sverige, for der finner hun ofte de samme varene til billigere pris enn i Norge.

– Endelig!

De er ikke alene om å ha kjent på savnet av Sverige.

– Endelig! ropes det ved inngangen til kjøpesenteret.

Lykkebrølet kommer fra Randi Bø (54) som har kjørt fra Halden for å handle. Randi var ansatt i butikken i 2018 og kjenner flere av dem som jobber der. Nå er hun tilbake for første gang på over ett og et halvt år.

– Jeg synes det er gledelig at det går rette veien, men det er jo en litt rar følelse da, sier Randi.

På handlelisten hennes står italienske kaffebønner, vaskemiddel, oster – Jarlsberg, chiliost, cheddar og mozzarella – og en rekke andre varer som er billigere i Sverige.

fullskjerm neste TIDLIG UTE: Jostein Johnskli (61) fra Skien var en av flere morgenfugler som hadde tatt turen til Sverige tidlig mandag for å handle.

– Denne her for eksempel, sier Randi og holder opp en pakke fetaost.

– Den koster halvparten av det den gjør i Norge.

Før pandemien, pleide hun ta turen over for å handle én gang i uken. Nå håper hun at de nye reglene varer en stund.

– Har vært veldig stille

Det håper også svenske Jeanette Stenberg (33) som jobber på Nordby.

– Det er veldig gøy at man får folk i bevegelse igjen, sier hun mens hun stabler bokser med tannbørster i en hylle på kjøpesenteret.

Jeanette har en rekke familiemedlemmer i Norge som hun ikke har sett på over ett og et halvt år.

– Det skal bli deilig å treffes igjen, sier hun.