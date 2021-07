Høyere straff for deling av nakenbilder

Strafferammen på den nye loven vil være fengsel på inntil ett år. For deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder er straffenivået fengsel i 60 til 90 dager. Det har også blitt foreslått en strafferamme på to års fengsel for grove handlinger, slik som organisert deling av større mengder materiale.