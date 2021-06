CORONAVIRUS: Delta-varianten har flere endringer på de røde taggene enn andre. Det gjør at den smitter lettere. Foto: NIH / X80001

FHI om britiske Delta-tall: 65 prosent beskyttelse etter ett stikk

Beskyttelsen mot Delta etter én dose er nesten dobbelt så god som man trodde.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Den siste risikovurderingen fra Public Health England, sier at data fra England og Skottland viser en 15 til 20 prosent reduksjon av vaksine-effekt etter første dose.

Nå har smitteverndirektør Geir Bukholm regnet på effekten ut fra mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna Norge bruker.

– Disse analysene er ikke spesifikke på forskjellige vaksiner, men for mRNA-vaksiner skulle de jo da ha rundt 65 prosent effekt etter første dose, hvis man tar utgangspunkt i disse anslagene, sier smitteverndirektøren.

Tidligere var det antatt at en dose vaksine kun gir 33 prosent beskyttelse mot den denne varianten – men full beskyttelse etter to.

Bukholm presiserer at dette ikke er en ny risikovurdering FHI har gjort, men et anslag gjort på bakgrunn av ulike tall basert på effekten av Alfa-varianten. Rapporten fra Public Health England legger til grunn en 50 prosent effekt etter en dose mot Alfa-varianten. Bukholm mener dette tallet er lavt, og har derfor lagt til grunn at ulike studier viser en effekt på rundt 70-80 prosent etter første dose.

Noe lavere også for fullvaksinerte

Mye tyder på at beskyttelsen etter to doser er svært god. Likevel kan det være du som fullvaksinert ha en noe svekket effekt sammenlignet med hvis du blir smittet av Alfa-varianten.

– Analysene fra England og Skottland viser fortsatt høyere effekt etter to doser med mRNA-vaksine, men at effekten overfor Delta-varianten er noe lavere effekt enn overfor Alfa-varianten. Men de resultatene vi har nå, tyder på at vaksine-effekten overfor Delta-varianten etter to doser er høy.

Dette er «Delta»-varianten B. 1.617.2 ble først påvist i India i desember og førte til en voldsom tredjebølge i landet. Først i mars-april 2021 økte andelen av varianten i India hvor den nå er dominerende. Virusvarianten har fått navnet delta av WHO.

Varianten spredte seg til en rekke land, blant annet England hvor den er i ferd med å bli dominerende.

I Norge er det påvist minst 134 tilfeller. FHI vurderer risikoen for at denne varianten skal spre seg i Norge som middels til høy.

Varianten ser ut til å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den «britiske varianten» alfa.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med alfa.

Varianten vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Vis mer

Delta-varianten ble først oppdaget i India og ble lenge kalt den indiske mutasjonen. Etter å ha blitt den dominerende varianten av viruset i Storbritannia er den nå i vekst på det europeiske kontinentet.

Deltavarianten av coronaviruset utgjør tre prosent av bekreftede tilfeller i Norge, og tilfellene er knyttet til få utbruddssteder med lite spredning videre.

Totalt var 240 tilfeller påvist i Norge til og med uke 24, ifølge FHI.

Kan ta over i juli

FHI har tidligere sagt at varianten kan bli dominerende i juli, men at det foreløpig går langsommere både i Norge og Danmark enn det har gjort i Storbritannia. De er likevel ikke bekymret:

–Selv om den skulle bli dominerende i Norge i slutten av juli, vil vi samtidig ha kommet langt i vaksinasjonsprogrammet og derved fått god beskyttelse i befolkningen, sa smitteverndirektør Geir Bukholm til VG forrige uke.

Rettelse: Tittelen i denne saken var tidligere «FHI om Delta: 65 prosent beskyttelse etter ett stikk». VG har endret tittelen til «FHI om britiske Delta-tall» for å tydeliggjøre at dette er FHIs kommentar til britiske myndigheters tall, og ikke en egen risikovurdering FHI har gjort.

Dette er også lagt til i saken:

* Informasjon om at det er smitteverndirektør Geir Bukholm som har regnet på effekten ut fra mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna Norge bruker.

* Hele dette avsnittet: Bukholm presiserer at dette ikke er en ny risikovurdering FHI har gjort, men et anslag gjort på bakgrunn av ulike tall basert på effekten av Alfa-varianten. Rapporten fra Public Health England legger til grunn en 50 prosent effekt etter en dose mot Alfa-varianten. Bukholm mener dette tallet er lavt, og har derfor lagt til grunn at ulike studier viser en effekt på rundt 70-80 prosent etter første dose.

Endringene ble gjort 26.06.21 klokken 12.38.