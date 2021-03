VENT PÅ SVAR: Ved ankomst Norges grense er det obligatorisk med coronatest. Fra 1. april må du vente til du får svaret reisen kan gå videre. – Nekter du det, vil du kunne få en betydelig bot, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Her er politi i den delvis avstengte avgangshallen på flyplassen. på Gardermoen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Strammer til innreisereglene fra 1. april – varsler «betydelige» bøter

Fra midnatt natt til 1. april må du ha med deg en fersk coronatest i bagasjen ved innreise til Norge, teste deg ved ankomst og vente «en halvtimes tid» på teststasjonen til prøveresultatet foreligger.

Av Hanne Hattrem

Publisert:

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) varsler klappjakt på den fryktede importsmitten.

Påskeferien er for mange allerede i gang – og noen har reist ut av landet. Samtidig øker risikoen for en ny, nasjonal bølge.

Justisministeren har sett litt økning i reiseaktiviteten nå i påsken.

– Dette møter vi nå med strengere regler. Noen er uenige og noen reiser likevel, men vi må ha et system rundt dette, for å sikre at vi ikke får økt smittetall etter påske, sier Monica Mæland til VG.

Som hovedregel anbefales minst mulig reising til utlandet.

Alle fritidsreiser anses som unødvendige, med mindre de er begrunnet i sterke velferdshensyn.

– Ikke reis på unødvendige fritidsreiser til utlandet nå. Når du kommer tilbake til Norge, er det flere regler du må forholde deg til, som å fremvise koronatest tatt 24 timer før ankomst, obligatorisk karantenehotell og plikt til å teste deg på grensen og å vente på resultatet. Nekter du å vente, vil du kunne få en betydelig bot, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

STRENGERE REGIME: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) innfører betydelig strengere test- og karantenehotellregler ved innreise . – Endringene er basert på erfaringer vi har gjort. Noen gjør ikke som anbefalt, og da må dette dessverre gjennom forskrift. Foto: Helge Mikalsen, VG

Må vente på svar fra testen

Det nye er at man må vente til prøvesvaret er tatt, og at også norske statsborgere må ha legge frem en coronatest, tatt det innenfor siste døgnet.

Til nå har testen vært obligatorisk for utenlandske reisende til Norge. Nå innføres kravet også for norske borgere.

– Utenlandske statsborgere uten test tatt 24 timer før ankomst kan vi bortvise. Vi kan ikke utvise nordmenn som kommer til Norge, men de kan få bøter. For disse innfører vi krav om test tatt 24 timer før ankomst, så test ved ankomst og så etter syv dager i karantene. Alt dette er påbudte regler som kan bøtelegges. At vi kan gi bøter dersom ikke dette blir fulgt, vil gi oss bedre kontroll.

– Hvorfor er det viktig at de som tester seg må vente på prøvesvaret?

– Det har skjedd at positive ikke har svart når de er blitt oppringt med resultatet at folk har oppgitt falskt telefonnummer. Vi innfører denne regelen for å tette muligheten for at noen med positivt testresultat reiser videre. Erfaringen er at det tar en liten halvtime før testsvaret foreligger.

Dette gjelder fra midnatt natt til 1, april:

De som kommer til Norge fra et annet land, må som hovedregel teste seg ved grensen.

Det tilbys nå som regel hurtigtest ved alle grensepasseringer.

Personer som er testet med hurtigtest må vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger, så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet.

De som forlater testområdet i strid med bestemmelsen, kan straffes med bøter.

– Politiet bestemmer botens størrelse i hver enkelt sak, og det kan bli fengsel i inntil seks måneder. Vi har sett eksempler på ganske saftige bøter. Vi gjør alt vi kan for å hindre importsmitte, sier justisminister Mæland til VG.

Detaljerte regler for reiser til og fra utlandet finner du på Helsenorge.no.

Krav om fersk test ved innreise

Medbrakt innreisetest må være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.

– Hva ligger i «uforholdsmessig krevende»?

– For de aller fleste er det uproblematisk å teste seg før reise til Norge. Vi vet at i noen land er det ikke like gode testmuligheter for folk uten symptomer. Dersom man har vært på jobb i Østen, mellomlander på Kastrup og det der ikke er mulig å få testet seg, så vil vi kunne avvike fra 24-timerskravet, hvis forholdet kan dokumenteres. Dette har til nå ikke vært noe problem for utlendinger som kommer til Norge, så det er snakk om noen svært få tilfeller.

– Er dette tilstrekkelig for å hindre importsmitten? Både FHI og Frp har tatt til orde for forbud mot fritidsreiser ut av landet?

– Dette er strengt nok. Vi nekter ikke folk å reise, men gjør alt vi kan for å hindre importsmitte, det er det som er poenget. Reiseforbud blir litt som portforbudsdebatten og er veldig unorsk. Et utreiseforbud ligger ikke på bordet. Vi har ett enkelt råd, og det er «ikke reise», sier justisministeren.

– Siden det ikke er forbud, får alle det da med seg og vil følge reglene?

– Jeg tror alle får med seg dette. Reisingen er ned med rundt 90 prosent. De som reiser over grensen nå er stort sett dagpendlere, de som har unntak på grunn av barn og i forbindelse med varetransport. De har sitt eget testregime.

Flere må på karantenehotell

Monica Mæland varsler en tredje endring i innreiseregler til Norge fra 1. april.

Det gjelder de som ikke skal gjennomføre innreisekarantenen på karantenehotell

– Det stilles strengere krav til oppholdsstedet. Om det er egen bopel, leid eller lånt leilighet eller hytte, er det krav til at det må være mulig å holde tilstrekkelig avstand. Den som er i karantene må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Hvis ikke det er mulig, må vedkommende på karantenehotell, sier Mæland.

– Hva er forskjellen når det gjelder karantene mellom nødvendig og unødvendige reiser?

– Hvis man har vært på en nødvendig reise, eksempelvis samvær med barn eller arbeidsreise, må man fremvise test som er tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst, ta test ved ankomst, vente på svar, og deretter dra enten til egen bolig eller annet egnet sted, sier Mæland

Har reisen derimot vært unødvendig, som alle fritidsreiser defineres som, blir man kjørt til karantenehotell, etter at testregimet ved ankomst er gjennomført.

– Der må man være i minimum syv dager, frem til ny test med negativt resultat. Det koster 500 kroner natten.

Til nå har man kunnet teste seg ut av hotellet etter tre dager, men det blir det slutt på. Selv om man tester negativt, er man pliktet til å gjennomføre innreisekarantene.

Ektefeller, samboere og barn som bor sammen i landet de reiser fra og ankommer Norge sammen, kan være på samme sted i innreisekarantenen.