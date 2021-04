VARAORDFØRER: Aps Kamzy Gunaratnam skriver om et brev fra Anders Behring Breivik i sin nye bok. Her er hun avbildet i anledning 17. mai-komiteen i 2019. Foto: Line Møller

Ap-Kamzy i ny bok: Fikk brev fra Anders Behring Breivik

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (33) overlevde terrorangrepet på Utøya i 2011. Åtte år senere fikk hun et brev fra Anders Behring Breivik med en personlig hilsen, som hun svarer på i sin nye bok.

I selvbiografien «Din kamp er min kamp» forteller Kamzy Gunaratnam (Ap), varaordfører i Oslo, om et brev hun fikk i januar 2020.

«Da jeg åpnet brevet, føltes det som om hele Rådhuset svaiet under føttene mine. Konvolutten inneholdt 22 tettskrevne sider med liten punktstørrelse, datert Skien fengsel 2. desember 2019. Brevet var signert Fjo Hansen aka. Anders Behring Breivik. Han som skjøt etter oss på Utøya. Mannen jeg flyktet fra», skriver Gunaratnam i boken.

Hun overlevde terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011, der 69 mennesker ble drept.

– Ble redd

– Hva tenkte du da du fikk brevet?

– Jeg tenkte ikke så mye på det der og da. Jeg ble bare redd. Det var egentlig det siste jeg trengte da. For nå hadde jeg brukt ni år på å ikke skvette av lyder som hørtes ut som skudd, ikke skvette av ting, ikke være redd, ikke gå inn på en restaurant å se nødutgang før jeg satte meg ned, sier Gunaratnam til VG.

– Så kom det brevet. Jeg har siden måtte mobilisere alle mine krefter for å bli meg selv igjen.

Hun understreker at boken handler om mye mer enn bare de to kapitelene.

Ifølge henne er essensen at vi må tenke utover oss selv, og ta kamper på vegne av folk og grupper som ikke har samme utfordringer som oss.

– Vekket frykten igjen

I boken svarer Gunaratnam på brevet fra terroristen:

«Da jeg leste navnet ditt, fikk jeg frysninger nedover ryggen. Kroppen min gikk øyeblikk i panikk-modus. Etter det du gjorde 22. juli 2011, slet jeg lenge psykisk. Jeg sov dårlig, lyder hørtes ut som skudd, og jeg kunne ikke gå inn et sted uten å se etter alle mulige nødutganger», skriver hun og fortsetter:

«Dine handlinger har skapt varige skader hos meg. Jeg brukte mange år på å legge fra meg paranoiaen. Brevet ditt, som jeg åpnet tredje nyttårsdag, vekket frykten igjen.

POLITIKER: Kamzy Gunaratnam vant i desember kampen om den gjeve andreplassen på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste i en avstemning mot Zaineb Al-Samarai. Foto: Gisle Oddstad

Brevet fra massedrapsmannen var ifølge Gunaratnam stilet til alle stortingsrepresentantene. Men han hadde skrevet en personlig hilsen til varaordføreren: «Kjære Kamzy Gunaratnam! :) Vær så snill og tilgi meg og aksepter mitt avhopp!»

I brevet hevdet terroristen at han var avradikalisert og har konvertert til demokratisk høyrepopulisme, skriver Gunaratnam.

«Terroristen ville ha bedre soningsvilkår, og han ville benådes etter 21 år. I brevet har han detaljerte analyser og ønsker til hvert enkelt parti. De mange sidene er tettpakket med navn og påstander, dypt preget av grove konspirasjoner», skriver hun i boken.

Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef, Jarle Roheim Håkonsen, bekrefter overfor VG at flere stortingsrepresentanter i partiet har mottatt flere brev fra Anders Behring Breivik.

– Jeg er bedre enn deg

I sitt svarbrev skriver hun:

«Kjære Fjo Hansen aka. Anders Behring Breivik. Det finnes bare en ting – en eneste ting – du har lov til å skrive til meg. Det er setningen: «Jeg ber om tilgivelse, jeg tok feil – jeg angrer – dette skulle jeg aldri gjort.» Så lenge du ikke kan mobilisere selvtillit nok til å innrømme det, ønsker jeg deg en god rehabiliteringsprosess videre.»

Varaordføreren skriver at hun er bedre enn terroristen:

«Jeg liker ikke å være nedlatende overfor andre mennesker, men du skal lese det her svart på hvitt: Jeg er bedre enn deg, Anders. Jeg er en bedre nordmann og en bedre norsk statsborger enn det du har evnet å bevise at du kan være.»

Avslutningen på svarbrevet har gitt navn til boken. Gunaratnam har tidligere sagt at hun synes synd på massedrapsmannen.

«Som varaordfører i denne byen er min jobb å sørge for at ingen mennesker faller ut i det utenforskapet du falt ut i. Din kamp mot utenforskapet er den eneste kampen vi deler, Anders. Kampen mot manglende tilstedeværelse av foreldre og voksenpersoner. Lærere som så deg. Psykiatrisk bistand. Manglende fellesskap som tok til motmæle. Din kamp mot likegyldigheten folk viste deg.

Den kampen skulle jeg ønske at jeg tok med deg for mange, mange år siden. Din kamp er min kamp. Alt godt, Kamzy».

Alles kamp

Hun mener at flere må ta ansvar for å skape et samfunn som ikke fostrer folk som Breivik - også politikere som henne.

– Essensen i boka er at vi må tenke utover oss selv, ta kamper for vegne av folk og grupper som ikke har samme utfordringer som oss, sier hun.

– Det er samfunnet som skapte Breivik, og som politiker har jeg et ansvar for å jobbe med systemene og strukturene som var med på å skape ham. Vi har ansvar for hverandre, også de som er i fengsel.

Hun sier at hun sendte det siste kapittelet, som er hennes svar, i brevs form til Breivik i Skien fengsel på onsdag.

– Han ber om tilgivelse. Kan du tilgi ham?

– Det er ikke mulig å tilgi noen som ikke vil bli tilgitt. Han ba ikke om tilgivelse og angret for alle livene han har på samvittigheten. Han ba ikke om tilgivelse for det han gjorde. Han ba om tilgivelse for å ha byttet fra en type ideologisk en grums til en annen. Det har jeg ikke tid til.

Ny debatt

AUF lanserte i NRK i forrige uke et ønske om en ny 22. juli-kommisjon, som skal kartlegge tankegodset som lå til grunn for massedrapene.

– AUF ønsker en ny debatt om det politiske tankegodset som inspirerte Anders Behring Breivik. Er det en del av denne debatten?

– Ja, absolutt. Jeg er så glad for at AUF atter en gang tar på seg ledertrøya og løfter dette. Mange andre i samfunnet bærer det samme ansvaret, sier Gunaratnman, men legger til:

– Boka handler om veldig mye annet også. Det er to kapitler som handler om hvordan det påvirker et menneske å få et slikt brev. Og om hvordan jeg responderer til det, til tross for skaden det gjør.

UNGDOMSPARTIET: AUF-leder Astrid Hoem frontet forrige uke om en ny 22. juli-kommisjon. Foto: Janne Møller-Hansen

– Er det riktig å gi ham denne typen oppmerksomhet?

– Breiviks tankegods lever i beste velgående mange steder. Fortsatt i dag er det mange som lar seg inspirere av han. Boken min er en påminnelse om ansvaret vi har for hvilket menneske som er skapt i vårt fellesskap. Vi må slutte å snakke om Breivik som om han ikke er laget av samme materiale som oss. Han vokste opp blant oss, han ble til blant oss. Han er ikke særlig spesiell eller mystisk. Han falt i utenforskap, og vi må forebygge det utenforskapet andre steder.

Anders Behring Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år.

VG har kontaktet Anders Behring Breiviks forsvarer Øystein Storrvik for en kommentar til artikkelen.

– Jeg har ingen kommentar, sier Storrvik til VG.