LAV SMITTE: Nå kan Trondheim vise til det laveste smittetallet på over et halvt år. De siste syv dagene har Trondheim kun hatt to smittetilfeller. Foto: Gorm Kallestad

Har hatt null nye smittetilfeller: Dette har vært suksessoppskriften

For femte dag på rad ble det påvist null smittetilfeller i Trondheim mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har hatt en stor porsjon flaks, men har også gjort noen tiltak som har vært viktige for oss, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Han trekker særlig frem en gruppe med eks-politifolk og eksemplariske studenter, i tillegg til tidlig bruk av TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Gjennom coronaåret har det vært forholdsvis lav smitte i Trondheim, bortsett fra noen store utbrudd før jul og noe på nyåret.

– Dette var mutert virus, så vi kom tidlig i gang med utvidet TISK og klarte å slå det ned, sier Wolden.

KOMMUNEDIREKTØR: – Vi har det veldig bra her sammenlignet med situasjonen på Østlandet, sier Morten Wolden i Trondheim kommune. FOTO: Trondheim kommune

– Våre dyktige smittedetektiver har jobbet målrettet og godt. Utbruddet før jul viste seg å være knyttet til importert arbeidskraft, og det ble etablert en taskforce med tidligere politifolk, som oppsøkte innkvarteringer for utenlandske arbeidere, forteller Wolden.

les også Slik jakter de karantenebryterne

De slo ned på feil ved innkvarteringen – for eksempel at for mange delte kjøkken og bad – og sendte folk til karantenehotell.

– Den jobben blir minst like viktig nå når grensene åpner for fullt igjen etter påske, sier kommunedirektøren.

Han understreker at det nok er lettere å få oversikt over den importerte arbeidskraften i Trondheim enn i større byer som Oslo og Bergen, som har langt flere utenlandske arbeidere.

Skryter av studentene

– Mange tror at trøndere fester så mye , men det kan hende det ryktet blir avlivet nå. Bortsett fra noen hendelser den siste tiden, har trønderne tatt det rolig under pandemien, sier Wolden.

– Dette er jo en risikoby med 38.000 studenter, men det viser seg at det er lav smitte helt opp til 24 år, så studentene har vært uhyre eksemplariske, sier han.

Kommunen har hatt et tett samarbeid med utelivsbransjen i Trondheim, med blant annet ukentlige møter gjennom hele året.

les også Lovlig utepils-rai-rai i Trondheim

– Det kan også hende at den smekken vi fikk rundt jul gjorde at folk skjerpet seg. Kanskje det var sunt å få den smellen, sier han.

KOMMUNEOVERLEGE: Tove Røsstad i Trondheim kommune. Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Kommuneoverlege Tove Røsstad trekker frem en godt organisert TISK-strategi som den største suksessen.

– I tillegg opplever jeg at innbyggerne generelt er gode til å etterfølge de reglene og rådene som gjelder. Karantenehotell og innsatsgruppen med tidligere politifolk, som sporer opp og sjekker at karanteneregler følges, har også vært viktige tiltak for å få kontroll på smitten, sier hun.

Én utfordring

– Festing i helgene er fortsatt et problem i flere ulike aldersgrupper, men når det gjelder smittespredning er det et like stort problem at folk i forbindelse med innenlandsreiser drar med seg smitte som de ikke er klar over og rekker å smitte flere før smitten blir kjent, sier kommuneoverlegen.

Hun påpeker at det har vært en utfordring å nå ut til innvandrergrupper med god og tilstrekkelig informasjon om hvilke regler og råd som gjelder.

– Dette er personer som ikke alltid har gode norskkunnskaper eller som følger med på nettet, sier Røsstad.