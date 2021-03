OPPSØKTE HJELP: Stellan (19) er én av mange aleneboende studenter som har måttet søke psykologisk hjelp i corona-pandemien. Foto: Privat

Dystre student-tall: − Jeg ble sittende mye alene

Én av fire studenter som bor alene sier de har oppsøkt psykolog under pandemien.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

Den ferske undersøkelsen viser også at to av tre sliter med å strukturere hverdagen, og at fire av ti føler seg oftere nedstemt nå enn før pandemien.

– Det er enormt høyt, sier Kari Sollien, leder i fagorganisasjonen Akademikerne. Det er de som har bestilt undersøkelsen, som er utført av Respons analyse.

En av de mange som har fått en avspist start på studietiden, er 19 år gamle Stellan Hjerpset-Østlie.

Han flyttet til hovedstaden for å starte på BI-studier, men pandemien fikk ham til å flytte hjem til Siggerud, hvor han følger undervisningen digitalt. Han er åpen om at han er en av dem som har oppsøkt hjelp.

– Jeg ble sittende mye alene i leiligheten min. Heldigvis så hadde jeg en god nabo som jeg snakket mye med når jeg følte meg ensom.

Det er en følelse han tror mange kjenner på. Han tror også av følelsen av ensomhet er mer enn det å faktisk være alene.

– Jeg tror ikke alle direkte ensomme, men det er den følelsen av ensomhet. At selv om du har noen rundt deg, så gjør pandemien at du kjenner på følelsen, sier han.

les også Vil få flere gjennom studiene i vår

Frykter konsekvensene

Sollien mener dårlig læringsutbytte ofte kan knyttes opp mot psykiske helseplager.

– Det er litt høna og egget, men vi er bekymret for at de som strever med helsen også kommer til å streve med studieprogresjon, og at frafallet blir større.

Hun frykter at mange i «corona-generasjonen» rett og slett gir opp.

– Det er en av hovedbekymringene. Vi vet jo at det allerede er mange som dropper ut av høyere utdanning, og det problemet tror jeg kan øke, sier Sollien.

Hun mener det både er problematisk for den enkelte students yrkeskarriere, men at det også må sees på som et problem for samfunnet.

At studentene har det tungt, viste seg også i Studiebarometeret som kom i februar. Det slo fast at halvparten av alle studenter oppgir at de er mer ensomme nå enn før pandemien.

BEKYMRET: Kari Sollien frykter for hvordan pandemien påvirker studentenes psykiske helse. Foto: Akademikerne

les også Asheim: – Det er studentenes tur nå

Student Hjerpset-Østlie har jobbet for å ikke la usikkerheten ta overhånd, og har en oppfordring til andre studenter i samme situasjon.

– Ikke sitt hjemme dagen lang! Ta deg en tur ut og hold på rutinene. Ha et fast tidspunkt du står opp, hold deg i fysisk aktivitet. Jeg har gått masse turer etter at jeg flyttet hjem.

les også Studenter er mer ensomme: – Det eneste vi får er forståelse

Kritisk til universitetet

UiO-student Adrian Skagen (20) studerer jus i Oslo gjør seg flere tanker når han hører tallene. Han legger ikke skjul på at det siste året har vært krevende

– Det har vært knalltøft, sier han, og ramser opp flere ting han mener burde vært løst bedre.

– Vi må sikre et godt tilbud til de som trenger hjelp. Og et mer grunnleggende problem er at det skal ikke være sånn at noen føler seg ensomme. Jeg skulle ønske at universitetene var flinkere gjennom hele perioden til å følge opp studentene sine.

– Hva skulle du ønske UiO gjorde?

– Jeg skulle ønske de i større grad brukte mentorordninger, og ansatte studenter for å følge opp nye studenter. Jeg kjenner flere nye studenter som nesten ikke kjenner noen i kullet sitt, sier Skagen.

KRITISK: Skagen mener studiestedene må gjøre mer. Foto: Privat

Her får han noe støtte i undersøkelsen fra Respons analyse. På spørsmål om hvordan studiestedet har fulgt opp hver enkelt students psykiske helse, svarer 33 prosent «svært» eller «ganske dårlig».

Trond Martin Trondsen i SiO Helse sier de håper det blir lettere å legge til rette for fysiske møter fremover.

– Vi har hele veien jobbet med å tilpasse våre tilbud til studentenes nye hverdag. Vi håper å igjen kunne sette i gang fysiske arrangementer og sosiale lavterskeltiltak for studentene. Dette har vi allerede begynt å planlegge og ansetter nå mange studenter som er klare til å bidra til at alle får en bedre studiehverdag, også i pandemien.

Bruker mye ressurser på dette

Rektor ved UiO, Svein Stølen, sier han er lei seg for å høre at at studentene opplever det slik, samtidig som han er imponert over hvordan de har tilpasset seg.

– Vi bruker mye ressurser på å ta studentene godt i mot gjennom fadderordninger og gjennom studieprogram; vi har gjennom dette forsøkt å vise hvordan studenter kan være en ressurs for hverandre, hvordan de

kan hjelpe hverandre og skape en sterkere fellesskapsfølelse. Vi har videre ansatt mange studentassistenter og vil ansette flere framover.

Foto: Fredrik Hagen

Stølen legger til at det i 2020 var flere studenter enn noensinne som fullførte studiene sine ved UiO. Han mener også Studentsamskipnaden har gjort en god jobb, men erkjenner at ting kunne vært løst på andre måter.

– Vi har videre landets største fastlegeordning på campus. Vi startet tidlig med testing og vi har arbeidet tett med bla SiO for å aktivisere og følge opp studentene. SiO har økt antall konsultasjoner på psykisk helse og gjort en stor innsats for å hjelpe til dem som trenger det. Når det er sagt så er det alltid ting vi kunne ha gjort annerledes og bedre.